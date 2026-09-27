Трамп не подтвердил разрешение на производство ракет Patriot для Украины: что сказал

Президент США признал лишь тот факт, что обсуждался вопрос о перехватчиках, и перевел разговор на необходимость договариваться с Путиным.

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Трамп не подтвердил слова Зеленского о производстве ракет Patriot / Коллаж: Главред, фото: Офис президента, uk.wikipedia.org

Кратко:

Трамп не подтвердил разрешение на производство Patriot в Украине

О таком согласии накануне заявил Зеленский

Перехватчики Patriot дефицитны на мировом рынке

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Дональд Трамп отказался подтвердить, что разрешил Украине производить ракеты для зенитных комплексов Patriot, - накануне о таком согласии американского лидера публично сообщил Владимир Зеленский. Глава Белого дома признал лишь сам факт разговора о перехватчиках, пишет CNN.

Ранее на этой неделе оба президента провели встречу в кулуарах Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Уже в пятницу украинский лидер рассказал журналистам, что во время переговоров услышал от коллеги: Украина "получит лицензию на производство ракет Patriot".

Однако в субботу, отвечая на прямой вопрос телеканала о параметрах лицензионной схемы, американский президент сместил акцент с темы вооружений на политическое урегулирование.

"Мы обсуждали множество различных тем, и по многим из них… достигли полного взаимопонимания. Но знаете, чего я от него хочу? Чтобы он заключил соглашение. Я хочу, чтобы он договорился с Путиным, а Путин - с ним", - сказал Трамп о встрече с Зеленским.

Дефицит перехватчиков сказывается на поставках в Киев

Боеприпасы для Patriot относятся к узкому кругу вооружений, способных поражать баллистические цели. Именно поэтому конкуренция за них резко обострилась: нехватка таких ракет на мировом рынке заставила десятки государств срочно укреплять собственную противовоздушную оборону, и это напрямую ударило по объемам, которые получает Украина.

Без этих перехватчиков украинским силам крайне сложно отражать массированные комбинированные удары России, продолжающиеся в последние недели.

ЗРК Patriot / Инфографика: Главред

Киев ждет разрешения с июля

Вопрос о собственном производстве Зеленский поднимает перед Вашингтоном не в первый раз. Украинская сторона опирается на июльские сигналы из Белого дома о принципиальной возможности такой договоренности - вероятно, с привлечением американских компаний.

Пока официального подтверждения лицензионного соглашения со стороны США нет, а публичные оценки двух президентов относительно результатов нью-йоркской встречи разошлись.

Назван единственный сценарий и условие завершения войны

"Главред" писал, что, по словам политического и экономического эксперта Тараса Загороднего, завершение войны зависит от того, утратит ли Россия способность продолжать боевые действия, а ключевым условием этого может стать масштабный экономический и внутренний кризис в РФ.

Пока Владимир Путин остается у власти, Москва будет продолжать войну. Кроме того, Загородний отметил, что публичные заявления Киева о стремлении завершить войну связаны также с необходимостью сохранять международную поддержку. В то же время перспективы прекращения боевых действий он связывает прежде всего с ситуацией внутри России.

Мирные переговоры - последние новости

Напомним, Главред писал, что трехсторонняя встреча с реальным результатом потенциально возможна в декабре в Майами во время саммита G20 - такой формат Владимир Зеленский назвал одной из лучших возможностей, предложенных американской стороной.

Ранее сообщалось, что требования России признать её суверенитет над Крымом, Донецкой и Луганской областями, а также оккупированными частями Херсонской и Запорожской областей были исключены из повестки дня переговоров.

Накануне стало известно, что встреча Владимира Зеленского и Дональда Трампа на полях Генеральной Ассамблеи ООН продемонстрировала ощутимое изменение тональности в диалоге между Киевом и Вашингтоном. Если раньше американская сторона пыталась упрекнуть Украину в отсутствии аргументов, то теперь у Киева появились весомые козыри.

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Об источнике: CNN CNN (англ. Cable News Network; укр. Кабельная сеть новостей) - одна из ведущих телерадиокомпаний мира. Была основана в 1980 г. Тедом Тернером исключительно как телевизионное новостное агентство. Штаб-квартира компании расположена в городе Атланта, штат Джорджия, однако в других городах страны, а также за рубежом находится множество филиалов. Помимо США, телекомпания транслирует по кабельной сети свои передачи также в Канаду. Отдельное подразделение "CNN International" вещает в 212 других странах мира через спутник. По всему миру выпуски новостей телекомпании смотрят более 1,5 миллиарда человек, пишет Википедия.

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