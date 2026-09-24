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"Это - ловушка для Трампа": названы главные сигналы встречи Зеленского с президентом США

Дарья Пшеничник
24 сентября 2026, 16:27
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У США больше нет рычагов давления на Украину, а предложение об "энергетическом перемирии" вообще превратилось в политическую ловушку для самого Трампа.

Что дала встреча Зеленского и Трампа / Коллаж: Главред, фото: president.gov.ua

Кратко:

видео дня
  • Зеленский и Трамп пообщались в кулуарах Генассамблеи ООН
  • Удары по НПЗ РФ повлияли на мировой рынок дизельного топлива
  • США утратили рычаги давления на Киев, считает эксперт

Встреча Владимира Зеленского и Дональда Трампа в кулуарах Генеральной Ассамблеи ООН продемонстрировала ощутимое изменение тональности в диалоге между Киевом и Вашингтоном. Если раньше американская сторона пыталась упрекнуть Украину в отсутствии аргументов, то теперь у Киева появились весомые козыри.

Систематические украинские удары по российским НПЗ уже влияют на мировой рынок дизельного топлива, а Вашингтону становится "больно", когда атаки затрагивают инфраструктуру, связанную с США. При этом Дональд Трамп, который очень стремится добавить украинский кейс в список "завершенных войн", оказался в сложной ситуации, ведь обуздать Путина без помощи Китая ему не удается.

Практические шаги вместо громких слов

Политический и экономический эксперт Тарас Загородний в интервью "Главред" отмечает, что результативность подобных встреч определяется не заявлениями, а практическими шагами на поле боя - применением украинской баллистики, ударами по территории РФ и перехватом инициативы. В США уже понимают, что рычагов давления на Украину нет, а дипломатическая позиция Киева остается безупречной: Украина публично стремится к миру, пока Путин его блокирует.

В то же время идея о прекращении атак на энергетику превратилась в политический вызов для американской стороны. Об этом эксперт отметил в комментарии:

"Это - ловушка для Трампа. Ведь сейчас Украина находится в более выгодной позиции: если Трамп хочет продемонстрировать результат в процессе урегулирования российско-украинской войны, пусть предоставит нам оружие - закончим войну до выборов, и пусть ему будет счастье. Если нет, то это будут проблемы Трампа с выборами в Конгресс".

Какие войны
Какие войны "остановил" Трамп, какие начал / Инфографика: Главред

Прогресс в вопросе лицензий на производство ракет для Patriot

Во время встречи президентов Украины и США Владимира Зеленского и Дональда Трампа в Нью-Йорке удалось достичь определенного прогресса в вопросе предоставления Украине лицензии на производство ракет для систем ПВО Patriot. Об этом РБК-Украина сообщил информированный источник.

"В ходе встречи с Трампом был достигнут определенный прогресс в вопросе лицензий на Patriot", - рассказал собеседник издания на условиях анонимности.

Ранее Зеленский отмечал, что Киев пока не получил однозначного ответа от США относительно соответствующей лицензии. В то же время, по данным другого источника, в отношении ряда важных для Украины вопросов ситуация зависит от решений российской стороны.

Мирные переговоры - новости по теме

Как ранее сообщал Главред, президент Зеленский рассказал о встрече с президентом США и ключевых темах переговоров. Президент назвал приоритетом прекращение боевых действий, в частности посредством энергетического перемирия, которое должно быть передано от США российской стороне при посредничестве Вашингтона.

Во время сентябрьской встречи с представителями Дональда Трампа в Москве Владимир Путин заявил, что российская армия якобы сможет захватить подконтрольную Украине часть Донбасса в течение нескольких месяцев. Джаред Кушнер в ответ напомнил Путину, что американская сторона уже слышала подобные заявления год назад.

Помощник Путина Кирилл Дмитриев планирует посетить США для переговоров с представителями администрации Дональда Трампа. По сообщению Reuters, он должен встретиться со Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером.

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Об персоне: Тарас Загородний

Тарас Загородний (родился 7 февраля 1979 года в г. Николаев) – политтехнолог, блогер, политический и экономический эксперт. Более 20 лет занимается политическим консалтингом, участвовал в избирательных кампаниях в качестве политтехнолога, ведет блоги в украинских СМИ и является частым гостем политических ток-шоу.

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