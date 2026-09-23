Кратко:
- Что случилось с Соседовым
- Кто сообщил о его смерти
В террористической России сообщили о смерти путиниста, музыкального критика Сергея Соседов.
Как сообщают пропагандисты, журналист ушел на 59-м году жизни.
Как стало известно изданию, трагедия случилась на гастролях. По предварительной информации, Соседов упал с лестницы. У него развился отек мозга. Причиной падения, по данным СМИ, стал оторвавшийся тромб.
Корреспонденты издания позвонили на телефон критика. Мужчина, поднявший трубку, подтвердил эту информацию.
На странице ведущего Вадима Такменева появилось печальное сообщение. "Мы все в шоке. Сегодня утром не стало нашего друга, неотъемлемой части нашей команды, сердца, души, движка проекта „Суперстар" Сергея Соседова. Мы должны были встретиться все вместе в эту субботу, что бы посмотреть первый выпуск нового сезона „ВИА Суперстар". Он очень ждал этой встречи и этой премьеры. Весь этот сезон выйдет в память о нем".
Сергей Соседов о нападении РФ на Украину
После аннексии Крыма Россией Соседов публично одобрял действия российских властей. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину он не осудил войну, транслируя в российском медиапространстве тезисы официальной пропаганды.
В своих интервью он называл Украину "больной страной" и заявлял, что ею якобы управляют США, превратив в плацдарм против России.
Соседов - работа в Украине
Путинист Сергей Соседов стал одним из членов жюри популярного талант-шоу "Х-фактор". С 2010 по 2015 год он регулярно приезжал в Украину и был в составе звездного жюри. Между тем, путинисту это не помешало встать на сторону России и поддерживать ее террористическое насилие в отношении Украины.
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Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:
Отметим, как сообщал Главред, ранее оголтелый путинист Сергей Соседов, который пасся в Украине и был участником многих шоу, оскорбил певицу Аллу Пугачеву и жестоко за это поплатился.
Ранее также жена российского юмориста Евгения Петросяна, который в восторге от террористического вторжения РФ в Украину, Татьяна Брухунова собиралась на неделю моды в Италию, однако ей отказали в визе.
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О персоне: Сергей Соседов
Сергей Соседов - российский журналист, музыкальный критик, историк музыки, редактор, телеведущий, сценарист. Член Союза журналистов террористической Москвы.
С 2010 по 2015 год был одним из четырех судей певческого шоу "Х-фактор" на украинском канале СТБ. После того, как Росстя напала на Украину, Соседов поддержал вторжение агрессора и полностью поддержал военные действия.
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