Путинист Соседов долгих пять лет работал в Украине, а потом поддержал нападение России.

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Умер Сергей Соседов / Коллаж Главред, фото СТБ

Кратко:

Что случилось с Соседовым

Кто сообщил о его смерти

В террористической России сообщили о смерти путиниста, музыкального критика Сергея Соседов.

Как сообщают пропагандисты, журналист ушел на 59-м году жизни.

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Как стало известно изданию, трагедия случилась на гастролях. По предварительной информации, Соседов упал с лестницы. У него развился отек мозга. Причиной падения, по данным СМИ, стал оторвавшийся тромб.

Корреспонденты издания позвонили на телефон критика. Мужчина, поднявший трубку, подтвердил эту информацию.

Умер путинист Сергей Соседов / Фото Стархит

На странице ведущего Вадима Такменева появилось печальное сообщение. "Мы все в шоке. Сегодня утром не стало нашего друга, неотъемлемой части нашей команды, сердца, души, движка проекта „Суперстар" Сергея Соседова. Мы должны были встретиться все вместе в эту субботу, что бы посмотреть первый выпуск нового сезона „ВИА Суперстар". Он очень ждал этой встречи и этой премьеры. Весь этот сезон выйдет в память о нем".

Сергей Соседов о нападении РФ на Украину

После аннексии Крыма Россией Соседов публично одобрял действия российских властей. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину он не осудил войну, транслируя в российском медиапространстве тезисы официальной пропаганды.

Умер Соседов / stories-of-success

В своих интервью он называл Украину "больной страной" и заявлял, что ею якобы управляют США, превратив в плацдарм против России.

Соседов - работа в Украине

Путинист Сергей Соседов стал одним из членов жюри популярного талант-шоу "Х-фактор". С 2010 по 2015 год он регулярно приезжал в Украину и был в составе звездного жюри. Между тем, путинисту это не помешало встать на сторону России и поддерживать ее террористическое насилие в отношении Украины.

Путинист Соседов работал в Украине / Фото СТБ

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Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:

Отметим, как сообщал Главред, ранее оголтелый путинист Сергей Соседов, который пасся в Украине и был участником многих шоу, оскорбил певицу Аллу Пугачеву и жестоко за это поплатился.

Ранее также жена российского юмориста Евгения Петросяна, который в восторге от террористического вторжения РФ в Украину, Татьяна Брухунова собиралась на неделю моды в Италию, однако ей отказали в визе.

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О персоне: Сергей Соседов Сергей Соседов - российский журналист, музыкальный критик, историк музыки, редактор, телеведущий, сценарист. Член Союза журналистов террористической Москвы. С 2010 по 2015 год был одним из четырех судей певческого шоу "Х-фактор" на украинском канале СТБ. После того, как Росстя напала на Украину, Соседов поддержал вторжение агрессора и полностью поддержал военные действия.

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