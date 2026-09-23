Одежда быстрее высохнет в квартире: поможет один обычный предмет

Если на свежем воздухе вещи могут стать сухими всего за несколько часов, то в помещении им иногда требуется целый день или даже больше.

https://glavred.info/lifehack/odezhda-bystree-vysohnet-v-kvartire-pomozhet-odin-obychnyy-predmet-10798847.html Ссылка скопирована

Как высушить одежду с помощью полотенца / коллаж: Главред, фото: скриншот

Вы узнаете:

Как высушить одежду с помощью полотенца

Почему не стоит постоянно сушить белье на батарее

Осенью и зимой высушить одежду в квартире бывает гораздо сложнее, чем летом. Если на свежем воздухе вещи могут стать сухими всего за несколько часов, то в помещении им иногда требуется целый день или даже больше.

Кроме того, большое количество мокрого белья постепенно повышает влажность воздуха. Сушильная машина или электрическая сушилка способны решить проблему, однако требуют дополнительных затрат электроэнергии. Есть и более простой способ, для которого понадобится обычное сухое полотенце. Об этом пишет Nlc.hu.

видео дня

Как высушить одежду с помощью полотенца

Если нужно быстро высушить отдельную вещь, возьмите большое сухое полотенце и разложите его на ровной поверхности.

Сверху положите влажную футболку или другую одежду. Хорошо расправьте ткань, чтобы на ней осталось как можно меньше складок. После этого начинайте плотно сворачивать полотенце вместе с вещью.

В итоге должен получиться плотный рулон, напоминающий свернутый буррито.

Зачем прижимать рулон

После того как полотенце и одежда будут скручены, сильно прижмите получившийся рулон. Например, на него можно надавить коленом и удерживать давление около 30-45 секунд.

Принцип метода простой: сухое полотенце впитывает часть воды из влажной ткани. Чем меньше влаги остается в одежде после такой процедуры, тем быстрее она высохнет окончательно.

Разумеется, после этого вещь не станет полностью сухой. Однако воды в ней будет значительно меньше. Затем одежду можно развесить на плечиках или сушилке и оставить до полного высыхания.

Если вещь нужно высушить еще быстрее, можно воспользоваться феном. При этом не следует подносить его слишком близко к ткани. Для деликатных материалов важно также учитывать рекомендации производителя, указанные на этикетке.

Дополнительный отжим поможет с целой загрузкой

Когда речь идет не об одной вещи, а о большом количестве белья, ускорить сушку можно еще на этапе стирки.

После окончания программы при необходимости включите дополнительный отжим, если он разрешен для конкретных вещей. Это поможет удалить из ткани часть оставшейся воды, поэтому белье окажется на сушилке уже менее влажным.

Особенно полезным такой прием может быть для плотных хлопковых вещей, полотенец и других материалов, которые способны впитывать много воды.

Не развешивайте вещи слишком плотно

Даже хорошо отжатое белье может долго оставаться влажным, если вещи висят вплотную друг к другу. Между предметами одежды должно оставаться пространство для свободной циркуляции воздуха.

Старайтесь максимально расправлять ткань при развешивании. Чем большая ее поверхность соприкасается с воздухом, тем эффективнее испаряется влага.

Также помещение желательно периодически проветривать. В процессе сушки вода из одежды попадает в воздух, из-за чего влажность в комнате повышается.

Почему не стоит постоянно сушить белье на батарее

Разложить мокрую одежду на горячей батарее может показаться самым быстрым способом сушки. Однако регулярно использовать этот метод не стоит.

Когда батарея оказывается закрыта одеждой, она хуже отдает тепло помещению. Кроме того, быстро испаряющаяся вода повышает влажность воздуха. Если влага начинает регулярно оседать на холодных поверхностях, это может создать условия для появления плесени.

Поэтому для ускорения сушки необязательно покупать дополнительную технику. Дополнительный отжим, правильное размещение вещей на сушилке и обычное сухое полотенце помогут удалить часть влаги и сократить время, необходимое одежде для полного высыхания.

Смотрите видео - советы по сушке вещей

Советы по сушке белья

Ранее сообщалось о том, что делать, если стиральная машина не отжимает. Не все понимают, почему машина не набирает обороты во время отжима, хотя допускают самую элементарную ошибку во время стирки.

С наступлением холодов мы всё чаще держим окна закрытыми, а привычные способы сушки белья после стирки на улице становятся практически недоступными. В результате одежду приходится развешивать в комнатах, а вместе с ней в воздух попадает дополнительная влага.

Напомним, ранее Главред писал о том, в какой отсек стиральной машины заливать порошок. Одна женщина рассказала, как правильно пользоваться стиральной машиной.

Читайте также:

Об источнике: nlc.hu Сайт nlc.hu (расшифровывается как Nők Lapja Café) - это крупнейший и самый популярный женский онлайн-журнал в Венгрии. Ресурс имеет огромный охват в стране и позиционируется как масштабный лайфстайл-портал для широкой аудитории. Проект собирает более 2 миллионов уникальных пользователей в месяц (что для Венгрии с населением около 9,6 млн человек - колоссальный показатель). На Facebook у издания более 800 тысяч подписчиков. Сайт принадлежит одному из ведущих венгерских медиахолдингов Central Médiacsoport (Центральная медиагруппа). Этот же холдинг издает такие бренды, как 24.hu, Marie Claire Hungary, Nosalty и культовый печатный журнал Nők Lapja ("Женский журнал"), цифровым продолжением которого исторически и стал nlc.hu. Изначально nlc.hu было классическим женским медиа (мода, красота, рецепты). Сегодня СМИ функционирует как полноценное развлекательно-информационное издание, которое пишет о новостях шоу-бизнеса и культуры, стиле жизни и здоровье. Слоган сайта - "Neked. Veled. Érted" ("Для тебя. С тобой. Для твоих интересов").

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред