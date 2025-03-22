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Что делать, если стиральная машина не отжимает: простые шаги к решению проблемы

Анна Косик
22 марта 2025, 05:07
118
Не все понимают, почему машина не набирает обороты во время отжима, хотя допускают самую элементарную ошибку во время стирки.
Стиральная машинка, стирка
Причин, почему стиральная машинка не отжимает, есть несколько / Колаж: Главред, фото: pixabay, ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Почему стиральная машинка может не отжимать одежду
  • Как починить отжим

Многие были в ситуации, когда не понимали почему после отжима белье мокрое. В большинстве случаев это свидетельствует о проблемах со стиральной машинкой.

Главред выяснил, что может вызывать такие проблемы и как заставить стиральную машину отжимать. Как пишет The Spruce, есть несколько распространенных причин, по которым стиральная машина может не запускать цикл отжима.

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Среди самых популярных причин, почему стиральная машинка не отжимает, является элементарная перегрузка барабана, или его не сбалансированная нагрузка. В таких случаях достаточно вытащить лишнюю одежду или перераспределить ее.

Сложнее ситуация, когда сломана ручка переключения стиральной машины, пояс барабана или дверной замок. В этих случаях нужно заменить поврежденный элемент.

Еще одна причина неработающего режима отжима - это забитый или неисправный сливной насос. Машинка просто не может запустить цикл отжима, если насос засорен. Поэтому его нужно почистить, или же и полностью заменить.

Подобная ситуация и с двигателем для привода ремня, который вращает барабан. Если мотор сгорел, то крутиться барабан не может. При этом машина все равно запускает цикл стирки, однако со временем она остановится. Решить такую проблему можно только заменой двигателя.

Как избавиться от запаха в стиральной машине инфографика
Как избавиться от запаха в стиральной машине / Инфографика: Главред

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Что известно о The Spruce?

Тһе Spruce - это американское издание, которое предлагает практические советы из реальной жизни, которые помогут вам в быту. От советов по декорированию и садоводству до развлечений и инструкций по ремонту дома, The Spruce может показать вам, как это сделать, отметили в издании.

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