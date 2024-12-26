Многие хозяйки заблуждаются: на каком режиме стирать постельное белье

Как стирать постельное белье в машинке автомат знают не все, ведь думают, что стоит выбирать такой же режим, как и для одежды.

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Какую программу выбрать для постельного белья в стиральной машинке / Коллаж: Главред, фото: pixabay

Вы узнаете:

Какой режим стирки лучше выбирать для белья

На сколько градусов выставлять машинку для стирки наволочек и простыни

Постельное белье нуждается в регулярной очистке в правильных условиях, ведь оно является залогом комфорта во время сна. Важную роль в этом играет его стирка. Большинство использует для этого стиральную машинку даже не догадываясь, в каком режиме лучше стирать постель.

Главред узнал, какую программу выбрать для постельного белья, а также на скольких градусах и в каком режиме лучше стирать отдельные элементы, такие как наволочки или простынь.

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Для постельного белья есть несколько оптимальных режимов стирки, в зависимости от того из какого материала сделана постель. Например, режим "Хлопок" лучше выбирать для натуральных тканей - хлопка или льна.

На деликатном режиме можно стирать шелковые или синтетические ткани. Также в некоторых стиральных машинах есть режим "постельное белье", который специально предназначен для наволочек, простыни или пододеяльника.

Не менее важной для стирки белья является температура. Считается, что чем больше градусов, тем лучше очищаются вещи в стиральной машинке. Поэтому возникает вопрос, можно ли стирать постельное белье на 60 градусах.

Температура 60°C считается оптимальной для стирки большинства видов постельного белья. Она эффективно удаляет бактерии, пылевых клещей и грязь. Однако нужно учитывать, какие предостережения по стирке нанес производитель на бирке.

Что означают знаки на бирках вещей / Инфографика: Главред

Если у вас загрязнились только наволочки на подушки, то пользователи Quora поделились советами, как лучше их стирать отдельно. Важно использовать деликатный режим, температуру 40 градусов и теплую воду.

"Если они очень грязные, я могу использовать горячую воду для лучшей очистки, но обязательно перед этим проверить этикетку по уходу", - написал один из них.

Бывает и так, что нужно выбрать, какой режим стирки простыни является лучшим, то нужно выбрать программу "Длинная стирка", среднюю скорость отжима и температуру 40-60 градусов. Таких же рекомендаций следует придерживаться и для стирки пододеяльника.

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Что такое Quora Quora - это социальный веб-сайт вопросов и ответов и онлайн-рынок знаний со штаб-квартирой в Маунтин-Вью, штат Калифорния. Он был основан 25 июня 2009 года и стал общедоступным 21 июня 2010 года. Пользователи могут сотрудничать, редактируя вопросы и комментируя ответы, предоставленные другими пользователями. По состоянию на 2020 год веб-сайт посещали 300 миллионов пользователей ежемесячно, сообщает Википедия.

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