Что делать с пустыми грядками осенью: простой способ защитить почву

О чём вы узнаете:
- Какую культуру посеять на пустых грядках
- Как рожь помогает сохранить питательные вещества
- Что учесть перед весенним посевом овощей
После сбора картофеля, лука или помидоров пустые грядки остаются уязвимыми для осенних дождей и зимних ветров. Однако есть простой способ защитить землю от эрозии и подготовить её к следующему сезону - посеять озимую рожь. Главред расскажет подробнее.
Как отмечается в материале Kertészkedj.hu, рожь выращивают не ради зерна, а в качестве покровной культуры, или сидерата. Оно быстро развивает корневую систему, помогает удерживать почву на месте и поглощать остатки азота, которые иначе могли бы вымываться зимними осадками. По данным американской программы SARE и специалистов Университета Вермонта, озимая рожь отличается высокой морозостойкостью и хорошо подходит для защиты грядок в холодное время года.
Лучше всего сеять рожь в конце лета или осенью, чтобы растения успели укорениться до наступления морозов. Однако даже поздний посев может иметь смысл, если почва ещё не промерзла. В таком случае результат будет зависеть от погоды, влажности почвы и времени, оставшегося до устойчивого похолодания. Если растения не успеют хорошо развиться осенью, они все равно смогут продолжить рост весной.
Для позднего посева рекомендуется увеличить норму высева, чтобы получить более густой покров. В исходном материале речь идет о 20–36 г семян на квадратный метр. Семена нужно равномерно распределить по участку, слегка заделать в почву граблями и, при необходимости, полить. Не стоит заделывать их слишком глубоко: для равномерного прорастания важен хороший контакт семян с землей.
На что обратить внимание перед посевом ржи
Тип почвы
Озимая рожь подходит для различных типов почвы, в частности песчаной и глинистой. Она способна расти на относительно бедных землях и выдерживать кислую реакцию почвы. Разветвленная корневая система помогает удерживать почву, снижать риск эрозии и способствует улучшению её структуры.
На тяжелых глинистых участках весной нужно учитывать влажность почвы. Если почва слишком влажная, перекопка может ухудшить ее структуру. Поэтому лучше подождать, пока почва достаточно подсохнет и станет пригодной для обработки.
Какие овощи планируется выращивать весной
Ржаная солома не только защищает почву, но и может влиять на прорастание некоторых культур. Растительные остатки выделяют вещества, способные подавлять прорастание семян отдельных растений, в частности моркови. Кроме того, при разложении большого количества зрелой растительной массы микроорганизмы могут временно связывать азот, делая его менее доступным для последующих культур.
Поэтому перед посевом мелкосеменных овощей, в частности моркови и лука, рожь рекомендуется заранее убрать или заделать в почву. Ориентировочно между обработкой сидерата и посевом чувствительных культур следует оставить несколько недель. Точный промежуток зависит от стадии развития ржи, количества растительных остатков, температуры и влажности.
Видео о том, что можно сеять в ноябре, можно посмотреть здесь:
Если весной планируется высаживать рассаду томатов или сеять фасоль, подготовку участка также нужно спланировать заранее. Крупные семена и рассада обычно менее чувствительны к возможным аллелопатическим эффектам, однако избыток растительных остатков и временная нехватка доступного азота могут повлиять на развитие следующей культуры.
Когда скашивать и перекапывать рожь
Весной важно не допустить, чтобы сидерат перерос и сформировал грубые стебли. Молодые растения легче измельчать и заделывать в почву, а их остатки обычно разлагаются быстрее. Ориентироваться нужно на высоту и стадию развития ржи, а также на дату предстоящей посадки овощей.
Если дождаться появления колосков и созревания растений, стебли станут более жесткими, а растительная масса будет разлагаться дольше. В этот период также возрастает риск повторного отрастания или самосева, если рожь не уничтожить надлежащим образом.
На небольшом огороде растения можно сначала скосить или срезать, затем измельчить и неглубоко заделать в верхний слой почвы. Другой вариант - оставить измельчённую массу на поверхности в качестве мульчи, если это соответствует способу подготовки грядки. Перед посевом мелких семян важно убедиться, что растительные остатки не будут мешать прорастанию.
Если же весной нужно как можно раньше засеять грядки и нет времени ждать, пока сидерат разложится, можно защитить открытую землю слоем опавших листьев или зрелого компоста. Такой способ поможет прикрыть поверхность почвы в холодный период, хотя и не обеспечит всех преимуществ живой покровной культуры.
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Об источнике: Kerteszkedj.hu
Kerteszkedj.hu - это венгерский тематический веб-портал, посвящённый садоводству, огородничеству и уходу за растениями. Издание публикует практические советы для садоводов-любителей и домовладельцев, охватывая темы выращивания овощей и фруктов, ухода за комнатными и балконными растениями, борьбы с вредителями, экологичного ведения хозяйства и кулинарных рецептов из собственного урожая. Ресурс принадлежит медиакомпании MeMedia Media Group Kft. и служит популярным источником бытовых и аграрных лайфхаков для венгроязычной аудитории.
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