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Всего один стакан под каждый куст: чем подкормить клубнику осенью

Руслана Заклинская
24 октября 2026, 21:29
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Садовод Ольга Мартинишин поделилась рецептом органической подкормки и объяснила, когда следует поливать им грядки.
Всего один стакан под каждый куст: чем подкормить клубнику осенью
Как приготовить удобрение для клубники / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео в TikTok, скриншот с YouTube

Вы узнаете:

  • Как приготовить раствор для подкормки клубники
  • Чем заменить органическое удобрение, если его нет
  • Когда осенью подкармливать клубнику для будущего урожая

Осенняя подкормка клубники помогает растениям подготовиться к зиме и заложить основу для будущего урожая. Для этого можно использовать органические удобрения, компост или комплексные минеральные смеси.

Главред выяснил, как приготовить раствор для осенней подкормки клубники и когда его вносить.

видео дня

Как приготовить раствор для подкормки клубники

Свой способ подкормки клубники предлагает Ольга Мартинишин. Для приготовления удобрения она использует куриный помет, который разбавляет водой и оставляет для брожения.

По словам блогерши, нужно наполнить куриным пометом примерно треть ведра, а остальное долить водой. Смесь оставляют примерно на две недели, время от времени перемешивая, чтобы компоненты лучше смешивались.

"В ведро кладу треть куриного помета, остальное доливаю водой. Через две недели смесь перебродила. Время от времени нужно помешивать, чтобы она хорошо растворилась", - рассказала садовод.

Важно учитывать, что куриный помет является концентрированным органическим удобрением. Свежий помет нельзя вносить непосредственно под корни, а готовый настой нужно дополнительно разбавлять водой. Концентрация зависит от способа приготовления и рекомендаций по конкретному удобрению.

Топ-3 сорта клубники
Топ-3 сорта клубники / Инфографика: Главред

Как разводить удобрение и поливать клубнику

По завершении брожения Ольга Мартинишин готовит раствор для полива. Она добавляет часть концентрата в лейку, доливает воду и перемешивает смесь перед использованием.

По словам блогерши, осенью она подкармливает клубнику, чтобы растения получили питательные вещества перед зимой и лучше подготовились к следующему сезону.

В то же время с куриным пометом нужно быть осторожными. Слишком концентрированный раствор может повредить корни. Поэтому безопаснее использовать готовые удобрения в соответствии с инструкцией производителя или проверенные рекомендации по разведению помета. Не стоит поливать растения неразбавленным настоем.

Всего один стакан под каждый куст: чем подкормить клубнику осенью
/ Фото: скриншот

Видео с советами Ольги Мартинишин по осенней подкормке клубники можно посмотреть по ссылке.

Чем заменить куриный помет

Если куриного помета нет, садовод советует рассмотреть другие варианты подкормки клубники. В частности, она упомянула комплексные минеральные удобрения и компост.

"Если у вас нет куриного помета, то можно использовать комплексные минеральные удобрения. Если у вас есть компостная куча, то возьмите оттуда компост и хорошо подсыпайте", - пояснила Мартинишин.

Выбирая удобрение, нужно учитывать состояние растений и почвы. Осенью не стоит чрезмерно подкармливать клубнику азотом, поскольку это может стимулировать рост молодых листьев перед заморозками. Для осеннего ухода лучше выбирать средства, предназначенные именно для этого периода, и следовать инструкции.

Когда осенью подкармливать клубнику

Ольга Мартинишин рассказала, что после плодоношения она уже подкармливала свою клубнику, а осенью повторно поливает грядки перед зимой. По её словам, она делает это примерно за две недели до морозов, чтобы растения успели получить питательные вещества до наступления холодов.

Однако ориентироваться только на календарь не стоит. Сроки подкормки зависят от погоды, состояния клубники и типа удобрения. Вносить органические настои нужно заранее, пока почва еще не промерзла, и только в безопасной концентрации.

Правильный осенний уход помогает клубнике подготовиться к зимовке. В то же время будущий урожай зависит не только от подкормки, но и от сорта, влажности почвы, состояния растений и условий зимовки.

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О персоне: Ольга Мартинишин

"Баба Оля на псевдо Чех" (Ольга Мартинишин) - это известная 70-летняя блогерша из Львовской области, которая прославилась благодаря своим видео в TikTok и Instagram. Раньше она работала инженером-конструктором, но после смерти мужа начала снимать ролики о садоводстве, кулинарии и жизни. У страницы около 164,6 тыс. подписчиков и более 1,9 млн лайков.

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