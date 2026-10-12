Всего пол чайной ложки на куст: чем подкормить клубнику осенью для щедрого урожая

Калий и магний помогут клубнике подготовиться к морозам, но важно правильно выбрать дозировку и время внесения удобрений.

https://glavred.info/sad-ogorod/vsego-polchaynoy-lozhki-na-kust-chem-podkormit-klubniku-osenyu-dlya-shchedrogo-urozhaya-10803548.html Ссылка скопирована

Осенняя подкормка клубники: какое удобрение поможет пережить морозы и дать урожай летом / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

О чем идет речь в материале:

Чем подкормить клубнику осенью

Как подготовить клубнику к зиме

Какое удобрение нужно клубнике осенью

Осенняя подкормка клубники калием и магнием помогает укрепить кусты перед зимними морозами и создать условия для будущего урожая. Садовод Катерина, автор YouTube-канала "Прорастай и цветуй", рекомендует использовать калийно-магниевое удобрение и вносить по половине чайной ложки гранул под каждое растение. В то же время она предостерегает от избытка азота и подчеркивает важность подготовки грядок перед подкормкой. Чем подкормить клубнику осенью и как подготовить кусты к зиме - выяснял Главред.

Чем подкормить клубнику осенью для урожая в следующем году

Огородница советует отказаться от азотных удобрений и обратить внимание на элементы питания, которые помогают растениям подготовиться к зиме.

видео дня

"Осенний уход за клубникой - это основа урожая следующего года. Именно сейчас, в начале октября, кусты уже закладывают цветочные почки, поэтому им нужна наша помощь", - отмечает она.

По её словам, для осеннего ухода особенно важны фосфор, калий и магний. Эти элементы участвуют в питании растений и помогают им подготовиться к неблагоприятным погодным условиям.

Почему нельзя подкармливать клубнику азотом осенью

Одно из распространенных заблуждений при подготовке клубничных грядок к зиме - использование удобрений с высоким содержанием азота. В этот период не стоит стимулировать активный рост молодой листвы, которая может пострадать от сильных морозов.

Екатерина предостерегает от использования мочевины, аммиачной селитры и свежего навоза. Такие подкормки могут спровоцировать нежелательный рост зеленой массы накануне холодов.

"Осенью нужно полностью отказаться от азотных удобрений. То есть ни мочевины, ни аммиачной селитры, ни свежего навоза. Азот будет стимулировать активный рост молодой листвы, которая может вымерзнуть зимой. Из-за этого куст сильно ослабнет", - предупреждает огородница.

Вместо этого осенью стоит сосредоточиться на сбалансированном питании и уходе за корневой системой. Выбирая удобрение, необходимо учитывать состояние растений, особенности почвы и рекомендации производителя по применению конкретного средства.

Как подготовить клубнику к зиме: обрезка и окучивание кустов

Перед внесением удобрений нужно привести в порядок грядки и осмотреть каждое растение. Прежде всего следует удалить сухую и поражённую пятнами листву, а также лишние усы, если они не нужны для размножения.

В то же время полностью срезать всю листву не стоит. Здоровая листва остается важной частью растения, поэтому осенью нужно проводить только санитарную обрезку.

"Не нужно срезать всю листву у корня. Я считаю это большой ошибкой. Секатором аккуратно удалите только сухую и больную листву с пятнами", - советует Екатерина.

Еще один важный этап - рыхление почвы и окучивание кустов. Со временем корни клубники могут обнажаться, из-за чего растения становятся более уязвимыми к зимним холодам. В таком случае под основание куста можно осторожно подсыпать рыхлую землю или торф.

При этом нужно следить, чтобы почва не закрывала центральную точку роста, которую огородники часто называют "сердечком". Её заглубление может привести к загниванию и гибели растения.

Калимагнезия для клубники осенью: сколько удобрений вносить под куст

Для осенней подкормки Екатерина выбирает калийно-магниевое удобрение - калимагнезию. Оно содержит два важных для растений элемента - калий и магний, которые участвуют в физиологических процессах и помогают клубнике подготовиться к зимнему периоду.

Огородница использует это средство как для молодых растений, высаженных весной, так и для кустов, которые растут на грядке уже несколько лет. Гранулы она распределяет непосредственно в рядках, вокруг каждого растения.

"Для осенней подкормки клубники я рекомендую калимагнезию. Она содержит калий и магний и хорошо подходит как для моих молодых кустов, так и для тех, которые растут уже не первый год", - отмечает садовод.

Для подкормки своих грядок Екатерина использует небольшое количество гранул. После внесения удобрения она аккуратно заделывает его в почву и поливает растения.

"Беру всего по половине чайной ложки гранул на один куст. Если перевести это количество в граммы, получается примерно 3–4 грамма. Аккуратно рассыпаю удобрение вокруг клубники, слегка заделываю гранулы в почву, а затем обильно поливаю", - рассказывает Екатерина.

Важно учитывать, что половина чайной ложки - это рекомендация садовода для используемого ею средства, а не универсальная норма для всех удобрений. Перед применением нужно проверить состав продукта, дозировку на упаковке и особенности почвы.

Что любит и не любит клубника / Инфографика: Главред

Когда подкармливать клубнику осенью: оптимальная температура

Время внесения удобрений имеет не меньшее значение, чем их состав. По словам Екатерины, подкормку лучше проводить, пока погода остается относительно тёплой, а почва ещё не остыла до низких температур.

Смотрите видео о том, когда подкармливать клубнику осенью:

"Есть ещё один важный момент: подкормку нужно успеть провести, пока на улице относительно тепло. Оптимальная дневная температура - от +10 до +15 градусов, а почва должна прогреться хотя бы до +8–10 градусов", - отмечает огородница.

С приближением холодов активность корневой системы постепенно снижается. Из-за этого растениям становится сложнее усваивать питательные вещества, внесённые в почву.

Поэтому не стоит ориентироваться только на календарь. При осеннем уходе необходимо учитывать температуру почвы, прогноз погоды и состояние самих кустов.

Как калий и магний влияют на зимовку и урожай клубники

Калий и магний выполняют разные, но взаимосвязанные функции в питании растений. Калий участвует в регуляции водного баланса, работе клеток и поддержании устойчивости к стрессовым условиям. Достаточное обеспечение этим элементом важно для подготовки клубники к зимовке.

Магний входит в состав хлорофилла и необходим для фотосинтеза. При его недостатке растения могут хуже развиваться, а процессы фотосинтеза нарушаются.

"Калий помогает растению лучше переносить морозы. Он участвует в регуляции водного баланса и повышает устойчивость к неблагоприятным условиям. Благодаря этому ткани растения могут быть менее уязвимы к повреждениям во время сильных морозов", - отмечает огородница.

В то же время будущая урожайность зависит не только от осенней подкормки. На количество и качество ягод влияют сорт, освещение, влажность почвы, состояние корневой системы и уход в течение всего сезона.

"Магний необходим для фотосинтеза. Пока осенью ещё светит солнце, здоровые листья продолжают работать и помогают растению накапливать питательные вещества. Это важно для подготовки куста к зиме и восстановления весной", - подчеркивает садовод.

Читайте также:

О ресурсе: YouTube-канал "Прорастай и цветуй" Автор канала - девушка по имени Екатерина. "Люблю выращивать разные овощи и цветы, создавать уют в доме и красоту в саду и на огороде", - написала она в описании канала. Екатерина делится собственным опытом выращивания растений; советами и маленькими секретами для здорового и красивого сада; идеями для вдохновения и хорошего настроения в повседневной жизни.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред