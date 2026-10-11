Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютМамочкамЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Сад и огород

Рождественник не зацветет без одного условия: что нужно сделать с растением осенью

Дарья Пшеничник
11 октября 2026, 14:06
google news Подпишитесь
на нас в Google
Растению требуется около 12 часов непрерывной темноты каждый день, прохладные ночи и умеренный полив.
декабрист, рождественник
Что нужно сделать, чтобы рождественская звезда зацвела зимой / Коллаж: Главред, фото: wikipedia

Вы узнаете:

видео дня
  • Почему декабрист не завязывает бутонов осенью
  • Какая температура нужна для цветения
  • Почему опадают уже сформировавшиеся бутоны

Декабрист может круглый год выглядеть абсолютно здоровым и все равно не зацвести зимой - одной из главных причин является недостаток непрерывной темноты осенью. Именно в этот период растение готовится к образованию бутонов, и на результат влияют продолжительность ночи, температура и режим полива, сообщает Zielony Ogrodek.

Шлюмбергера относится к растениям короткого дня. Для формирования бутонов в домашних условиях ей нужно обеспечить около 12 часов непрерывной темноты ежедневно в течение примерно шести недель. Даже кратковременное включение ламп вечером способно нарушить этот цикл, поэтому горшок лучше держать в комнате, где после захода солнца редко включают свет.

Второй важный фактор - прохлада. Растение хорошо реагирует на осенние ночи с температурой примерно от +13 до +18 градусов, а вблизи нижней границы этого диапазона холод сам по себе может запустить образование бутонов. Если же в помещении постоянно теплее +18, соблюдение светового режима становится критическим: в слишком жарких условиях рождественская звезда зацветёт позже или значительно менее обильно.

Как поливать рождественскую звезда осенью

Осенний полив должен быть более сдержанным, чем летом: верхний слой почвы дают просохнуть между поливами. Однако доводить растение до полного пересыхания нельзя - в отличие от пустынных кактусов, шлюмбергера происходит из более влажной среды, и длительный дефицит воды заметно ослабляет её.

Когда бутоны станут хорошо заметны и начнут увеличиваться, полив постепенно возвращают к регулярному. Почва в это время должна оставаться слегка влажной, но не переувлажненной.

Почему у декабриста опадают бутоны

После появления зачатков цветков горшок не стоит без надобности поворачивать или переставлять на другое место. Резкие перепады температуры, влажности и освещения - самая частая причина, из-за которой часть бутонов осыпается ещё до распускания.

Так же опасны два противоположных источника стресса в отопительный сезон: горячий воздух от батарей и холодные сквозняки от окон или балконных дверей. Оптимальное место для растения перед цветением - светлое, но с рассеянным освещением и стабильными условиями содержания.

Смотрите видео о том, почему рождественская звезда не цветет:

Вас может заинтересовать:

Об источнике: ZielonyOgródek

ZielonyOgródek.pl - польский интернет-портал, посвященный садоводству и огородничеству. Сайт предлагает практические советы по выращиванию овощей, фруктов и цветов, уходу за садом, ландшафтному дизайну, выбору растений и инструментов, а также по сезонным работам на участке.

Ресурс ориентирован как на начинающих, так и на опытных садоводов и включает статьи с рекомендациями экспертов, идеи оформления зеленых зон, ответы на часто задаваемые вопросы и полезные инструкции для успешного земледелия и создания красивого, ухоженного сада.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
комнатные растения
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Смертельный удар КАБами по Харькову: есть погибшая, количество раненых снова выросло

Смертельный удар КАБами по Харькову: есть погибшая, количество раненых снова выросло

14:42Украина
Температура резко упадет до -1 градуса: когда в Украине пройдут дожди с грозами

Температура резко упадет до -1 градуса: когда в Украине пройдут дожди с грозами

12:43Синоптик
Украина готова остановить удары по НПЗ в России: Зеленский выдвинул главное условие

Украина готова остановить удары по НПЗ в России: Зеленский выдвинул главное условие

12:22Война
Реклама

Популярное

Ещё
Бюджетный способ утеплить окна на зиму, который уменьшит конденсат на стекле

Бюджетный способ утеплить окна на зиму, который уменьшит конденсат на стекле

Сколько соли добавлять в квашеную капусту: точные пропорции на 1 кг

Сколько соли добавлять в квашеную капусту: точные пропорции на 1 кг

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке парня около аквариума за 45 с

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке парня около аквариума за 45 с

Как настроить температуру на бойлере, чтобы меньше платить за свет

Как настроить температуру на бойлере, чтобы меньше платить за свет

Китайский гороскоп на завтра, 12 октября: Козлам - прогулки, Свиньям - улыбки

Китайский гороскоп на завтра, 12 октября: Козлам - прогулки, Свиньям - улыбки

Последние новости

15:18

Доллар пересек психологическую черту: когда курс может подскочить до 47 гривен

15:14

Гороскоп на завтра, 12 октября: Девам — счастье, Рыбам — идея

14:42

Смертельный удар КАБами по Харькову: есть погибшая, количество раненых снова выросло

14:08

Радары нового поколения уже на дорогах: за какой маневр водителям грозит штраф

14:06

Рождественник не зацветет без одного условия: что нужно сделать с растением осенью

Калининград, ядерные угрозы и страны Балтии: Горбач — о сценарии Путина для ЕвропыКалининград, ядерные угрозы и страны Балтии: Горбач — о сценарии Путина для Европы
13:58

Бывшая солистка группы "ВИА Гра" впервые стала мамой и показала ребенка

13:54

Гречка будет невероятно вкусной даже без мяса: что добавить во время варки

13:35

Меган Маркл собралась сбежать без Гарри: СМИ сообщили о кризисе в паре

13:28

США предложили Кремлю "бонусы" за перемирие: что может получить Россия

Реклама
12:54

Многие допускают ошибку: стоит ли выключать отопление, когда никого нет дома

12:43

Температура резко упадет до -1 градуса: когда в Украине пройдут дожди с грозами

12:29

Китайский гороскоп на завтра, 12 октября: Козлам - прогулки, Свиньям - улыбки

12:22

Украина готова остановить удары по НПЗ в России: Зеленский выдвинул главное условие

12:14

Главная ошибка при посадке озимого лука: почему она стрелкуется вместо больших головок

12:14

"Слишком большой риск": в одной из областей объявили принудительную эвакуацию детей

12:03

Wi-Fi будет более быстрым и стабильным: что не стоит ставить рядом с роутеромВидео

11:41

Из-за одной ошибки на одежде остаются заломы: как правильно пользоваться прищепкой

11:38

Розы не любят чрезмерной обрезки: что поможет кустам пышно зацвести весной

11:18

Путин пожаловался Трампу на Украину: в ISW раскрыли истинную риторику Кремля

10:32

Почему шторы желтеют после стирки: простой способ вернуть белизну без хлораВидео

Реклама
10:24

Графики не действуют: в Киеве и области ввели экстренные отключения света

10:06

"Соглашение нужно было заключить 2 года назад": Трамп обвинил Украину в затягивании войны

09:44

"Герани" получили новую систему навигации: "Флеш" назвал главную угрозу

09:31

Гороскоп Таро на завтра 12 октября: Козерогу - заявить о себе, Скорпиону - кайфовать

09:16

Бывший муж Волочковой оказался в тяжелом состоянии в больнице

08:56

У Путина отреагировали на слова Трампа о смене власти в Украине - что заявили

08:49

Дроны поразили еще один дата-центр Яндекса в РФ: "легли" более 80 сервисовВидео

08:30

Скончалась заслуженная украинская актриса: что известно

08:10

Вооруженный конвой мигрантов: Коваленко объяснил, как РФ прощупывает НАТОмнение

07:49

"Это ужасное, ошибочное решение Трампа": в США готовят закон против российского дизеля

04:44

Шишки в духовке при 90 градусах: секретный трюк для дома

04:17

Бюджетный способ утеплить окна на зиму, который уменьшит конденсат на стекле

04:00

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке парня около аквариума за 45 с

03:37

Обрезка орхидеи: одна ошибка лишает цветов на целый сезон

03:03

Россия готовит новые волны атак на города Украины: украинцев предупредили об угрозе

01:10

"Врата ада": учёные предупреждают об одном из самых опасных кратеров планеты

10 октября, суббота
23:56

Столкновение РФ с НАТО: раскрыт сценарий, как Кремль спровоцирует новую войну

22:31

Киевлян призвали делать запасы: раскрыт худший сценарий новых обстрелов

22:27

Деньги потекут рекой: четыре знака зодиака ждут перемены после 10 октября

22:23

"Вышибли дверь": как песня панк-группы 50 лет назад изменила рок-музыкуВидео

Реклама
22:08

Зачем ставить лавр на подоконнике — идея для уюта в доме

21:44

Почему томатный сок раньше пили с солью: тайна древней традиции

21:18

Десятки дронов и Цирконы: Игнат раскрыл детали массированного обстрела РФ

21:17

"Мисс Земля-2026": стало известно, кто будет представлять Украину на конкурсеФото

21:13

Сколько соли добавлять в квашеную капусту: точные пропорции на 1 кг

20:40

Зачем класть старую газету в курятник: решит давнюю проблему

20:18

Отключения света в Украине 11 октября: "Укрэнерго" сообщило о графиках

20:11

Любовь, деньги и карьера: что изменится в жизни знаков зодиака до 18 октября

20:11

Трамп сделал резкое заявление в адрес Зеленского: что потребовал

19:52

Как настроить температуру на бойлере, чтобы меньше платить за свет

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Новости шоу бизнеса
София РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотап
Рецепты
НапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Лайфхаки и хитрости
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о сале
Синоптик
Магнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погоды
Экономика
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Регионы
Новости ХарьковаНовости ПолтавыНовости ЛьвоваНовости СумНовости ДнепраНовости ЧеркассыНовости ТернополяНовости РовноНовости ЖитомираНовости ЗапорожьяНовости Одессы
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять