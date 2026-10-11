Рождественник не зацветет без одного условия: что нужно сделать с растением осенью

Растению требуется около 12 часов непрерывной темноты каждый день, прохладные ночи и умеренный полив.

https://glavred.info/sad-ogorod/rozhdestvennik-ne-zacvetet-bez-odnogo-usloviya-chto-nuzhno-sdelat-s-rasteniem-osenyu-10803275.html Ссылка скопирована

Что нужно сделать, чтобы рождественская звезда зацвела зимой / Коллаж: Главред, фото: wikipedia

Вы узнаете:

видео дня

Почему декабрист не завязывает бутонов осенью

Какая температура нужна для цветения

Почему опадают уже сформировавшиеся бутоны

Декабрист может круглый год выглядеть абсолютно здоровым и все равно не зацвести зимой - одной из главных причин является недостаток непрерывной темноты осенью. Именно в этот период растение готовится к образованию бутонов, и на результат влияют продолжительность ночи, температура и режим полива, сообщает Zielony Ogrodek.

Шлюмбергера относится к растениям короткого дня. Для формирования бутонов в домашних условиях ей нужно обеспечить около 12 часов непрерывной темноты ежедневно в течение примерно шести недель. Даже кратковременное включение ламп вечером способно нарушить этот цикл, поэтому горшок лучше держать в комнате, где после захода солнца редко включают свет.

Второй важный фактор - прохлада. Растение хорошо реагирует на осенние ночи с температурой примерно от +13 до +18 градусов, а вблизи нижней границы этого диапазона холод сам по себе может запустить образование бутонов. Если же в помещении постоянно теплее +18, соблюдение светового режима становится критическим: в слишком жарких условиях рождественская звезда зацветёт позже или значительно менее обильно.

Как поливать рождественскую звезда осенью

Осенний полив должен быть более сдержанным, чем летом: верхний слой почвы дают просохнуть между поливами. Однако доводить растение до полного пересыхания нельзя - в отличие от пустынных кактусов, шлюмбергера происходит из более влажной среды, и длительный дефицит воды заметно ослабляет её.

Когда бутоны станут хорошо заметны и начнут увеличиваться, полив постепенно возвращают к регулярному. Почва в это время должна оставаться слегка влажной, но не переувлажненной.

Почему у декабриста опадают бутоны

После появления зачатков цветков горшок не стоит без надобности поворачивать или переставлять на другое место. Резкие перепады температуры, влажности и освещения - самая частая причина, из-за которой часть бутонов осыпается ещё до распускания.

Так же опасны два противоположных источника стресса в отопительный сезон: горячий воздух от батарей и холодные сквозняки от окон или балконных дверей. Оптимальное место для растения перед цветением - светлое, но с рассеянным освещением и стабильными условиями содержания.

Смотрите видео о том, почему рождественская звезда не цветет:

Вас может заинтересовать:

Об источнике: ZielonyOgródek ZielonyOgródek.pl - польский интернет-портал, посвященный садоводству и огородничеству. Сайт предлагает практические советы по выращиванию овощей, фруктов и цветов, уходу за садом, ландшафтному дизайну, выбору растений и инструментов, а также по сезонным работам на участке. Ресурс ориентирован как на начинающих, так и на опытных садоводов и включает статьи с рекомендациями экспертов, идеи оформления зеленых зон, ответы на часто задаваемые вопросы и полезные инструкции для успешного земледелия и создания красивого, ухоженного сада.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред