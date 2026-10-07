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Фикус начал сбрасывать листья: как вернуть растению пышную крону

Инна Ковенько
7 октября 2026, 17:11
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Фикус Бенджамина может внезапно потерять листья даже без признаков болезни.
Фикус начал сбрасывать листья: как вернуть растению пышную крону
Уход за фикусом Бенджамина / Коллаж: Главред, фото: Magnific

Читайте в материале:

  • Почему фикус Бенджамина сбрасывает листья
  • Когда осеннее опадение листьев является естественным, а когда нужно изменить уход
  • Как правильно ухаживать за фикусом

Фикус Бенджамина - одно из самых популярных комнатных растений, но в то же время и одно из самых чувствительных. Его декоративность напрямую зависит от условий содержания, и даже незначительные изменения могут привести к опадению листьев.

Главред со ссылкой на Kobieta Interia объясняет, что это не всегда означает болезнь, но всегда является сигналом того, что растению что-то не подходит.

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Почему фикус Бенджамина сбрасывает листья

Реакция на изменение микроклимата

Фикусы родом из тропических регионов, где температура и влажность остаются стабильными. В квартире любой резкий перепад - сквозняк, холодный воздух из окна или колебания температуры - становится для растения стрессом. Сбрасывание листьев в такой ситуации помогает уменьшить потерю влаги и сберечь силы. Если горшок стоит у балконной двери или окна, которое часто открывают, стоит перенести его в более защищенное место.

Недостаточное освещение

Фикус Бенджамина нуждается в свете, но не в прямом солнце. Если он стоит в темном углу, листья начинают желтеть и опадать. Особенно это заметно осенью и зимой, когда световой день короче. В этот период растению следует обеспечить дополнительное освещение или переставить его поближе к окну.

Ошибки при поливе

Чрезмерный полив и пересушивание почвы одинаково опасны. Если корни загнивают из-за застоя воды, растение быстро теряет листья. Если земля пересыхает, результат будет таким же. Важно поддерживать умеренную влажность: почва должна быть слегка влажной, но не мокрой.

Влажность воздуха

Сухой воздух - одна из главных причин проблем с фикусом. В квартирах во время отопительного сезона влажность резко падает, и растение начинает терять листья. Сначала засыхают и буреют края листьев, а впоследствии они массово опадают. Поможет регулярное опрыскивание, использование увлажнителя или размещение рядом емкости с водой.

Осеннее опадение листьев

Осенью фикус может сбрасывать несколько листьев даже без видимых проблем. Это естественная реакция на сокращение светового дня. Но если опадение становится массовым, стоит пересмотреть условия содержания – возможно, растению не хватает света или влаги.

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Об источнике: Kobieta Interia

Kobieta Interia (kobieta.interia.pl) - польский женский портал, работающий в составе популярного интернет-портала Interia.pl. Сайт предлагает широкий спектр контента для женщин, включая статьи о красоте и моде, здоровье, отношениях, семейной жизни, воспитании детей, психологии, путешествиях и досуге.

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