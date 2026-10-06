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Защита сада от вымерзания: обязательная процедура перед заморозками

Марина Иваненко
6 октября 2026, 21:05
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Влагозарядный полив помогает саду подготовиться к зиме. Когда его проводить, сколько воды нужно деревьям и как правильно увлажнить почву.
Почему саду нужен полив перед заморозками
Почему саду нужен полив перед заморозками / Коллаж: Главред, скриншоты

О чём вы узнаете:

  • Зачем поливать сад перед зимой
  • Когда проводить увлажняющий полив
  • Сколько воды нужно деревьям

Многие садоводы считают, что после сбора урожая и опадения листьев уход за участком полностью завершается. Однако существует одна важная процедура, игнорирование которой может негативно сказаться на состоянии всего сада. Речь идет о предзимнем влагозарядном поливе. Главред расскажет об этом подробнее.

Как отмечает издание zprz.city, именно это окончательное насыщение почвы влагой помогает фруктовым деревьям и кустарникам легче пережить зиму и создает благоприятные условия для весеннего восстановления.

видео дня

Влага защищает корни от морозов

Главная цель влагозарядного полива - хорошо пропитать почву на глубину залегания корневой системы, которая у плодовых деревьев может составлять от 60 до 90 сантиметров. Сухая почва промерзает быстрее и глубже, что создает дополнительный риск для корней.

Влажная земля обладает большей теплоемкостью, поэтому насыщенная водой почва дольше сохраняет тепло. Это помогает уменьшить воздействие низких температур на корневую систему и защитить её от сильного промерзания.

Помимо защиты от морозов, осеннее увлажнение помогает деревьям пережить так называемое зимнее высыхание. Даже в период зимнего покоя побеги и ветви продолжают терять часть влаги под воздействием солнечных лучей и морозного ветра.

Если корни находятся в слишком сухой почве, растение не может компенсировать эту потерю. В результате зимой могут повреждаться побеги и почки, а весной деревья восстанавливаются медленнее.

Видео о том, как ухаживать за садом осенью, можно посмотреть здесь:

Когда проводить влагозарядный полив

Процедуру проводят во время массового листопадения. Оптимальное время наступает тогда, когда температура воздуха опускается примерно до +2...+5 °C, но до начала устойчивых заморозков и промерзания почвы.

Важно не торопиться с поливом в тёплую погоду, ведь избыток влаги накануне длительного потепления может создать неблагоприятные условия для растений. В то же время откладывать процедуру до того момента, когда земля уже начнёт промерзать, также не стоит.

Сколько воды нужно деревьям

Норма полива зависит от возраста, размера и состояния растения:

  • Молодым деревьям - 40–50 литров воды на одно дерево.
  • Взрослым плодоносящим яблоням, грушам и сливам - 100–150 литров воды на одно дерево.
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Как избавиться от мха и лишайника на деревьях инфографика / Главред

Воду желательно выливать не сразу, а порциями, чтобы она постепенно впитывалась в почву. Почва вокруг дерева должна хорошо пропитаться влагой, но не превратиться в болото. Чрезмерное застояние воды также может нанести вред корневой системе.

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Об источнике: издание zprz.city

Издание zprz.city - это запорожский городской информационный портал, который освещает главные события региона, общественно значимые новости, а также публикует практические советы по быту, уходу за домом и садом. Ресурс ориентирован на широкую аудиторию и предлагает актуальные материалы о жизни города, культурных мероприятиях, полезных кулинарных лайфхаках и рекомендациях по ведению хозяйства.

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