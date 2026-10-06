Защита сада от вымерзания: обязательная процедура перед заморозками

О чём вы узнаете:
- Зачем поливать сад перед зимой
- Когда проводить увлажняющий полив
- Сколько воды нужно деревьям
Многие садоводы считают, что после сбора урожая и опадения листьев уход за участком полностью завершается. Однако существует одна важная процедура, игнорирование которой может негативно сказаться на состоянии всего сада. Речь идет о предзимнем влагозарядном поливе. Главред расскажет об этом подробнее.
Как отмечает издание zprz.city, именно это окончательное насыщение почвы влагой помогает фруктовым деревьям и кустарникам легче пережить зиму и создает благоприятные условия для весеннего восстановления.
Влага защищает корни от морозов
Главная цель влагозарядного полива - хорошо пропитать почву на глубину залегания корневой системы, которая у плодовых деревьев может составлять от 60 до 90 сантиметров. Сухая почва промерзает быстрее и глубже, что создает дополнительный риск для корней.
Влажная земля обладает большей теплоемкостью, поэтому насыщенная водой почва дольше сохраняет тепло. Это помогает уменьшить воздействие низких температур на корневую систему и защитить её от сильного промерзания.
Помимо защиты от морозов, осеннее увлажнение помогает деревьям пережить так называемое зимнее высыхание. Даже в период зимнего покоя побеги и ветви продолжают терять часть влаги под воздействием солнечных лучей и морозного ветра.
Если корни находятся в слишком сухой почве, растение не может компенсировать эту потерю. В результате зимой могут повреждаться побеги и почки, а весной деревья восстанавливаются медленнее.
Видео о том, как ухаживать за садом осенью, можно посмотреть здесь:
Когда проводить влагозарядный полив
Процедуру проводят во время массового листопадения. Оптимальное время наступает тогда, когда температура воздуха опускается примерно до +2...+5 °C, но до начала устойчивых заморозков и промерзания почвы.
Важно не торопиться с поливом в тёплую погоду, ведь избыток влаги накануне длительного потепления может создать неблагоприятные условия для растений. В то же время откладывать процедуру до того момента, когда земля уже начнёт промерзать, также не стоит.
Сколько воды нужно деревьям
Норма полива зависит от возраста, размера и состояния растения:
- Молодым деревьям - 40–50 литров воды на одно дерево.
- Взрослым плодоносящим яблоням, грушам и сливам - 100–150 литров воды на одно дерево.
Воду желательно выливать не сразу, а порциями, чтобы она постепенно впитывалась в почву. Почва вокруг дерева должна хорошо пропитаться влагой, но не превратиться в болото. Чрезмерное застояние воды также может нанести вред корневой системе.
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Об источнике: издание zprz.city
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