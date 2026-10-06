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Что посадить в октябре: эксперт назвала топ-5 овощей для любого климата

Анна Ярославская
6 октября 2026, 10:18
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Октябрь - это не конец сезона. Некоторые культуры еще успеют дать урожай. Выбор растений для посадки зависит от даты первых заморозков.
Николь Джонси Берк
Николь Джонси Берк рассказала, что лучше всего сажать осенью / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Вы узнаете:

  • Как определить свою климатическую группу для посевов
  • Какие овощи дадут урожай к зимним праздникам
  • Почему с посадкой чеснока не стоит спешить

Октябрь не означает конец огородного сезона. Даже там, где уже ударили морозы, еще можно посеять рукколу, шпинат и редис. Чеснок в этом месяце стоит посадить всем огородникам, независимо от региона. Об этом рассказала основательница компании Gardenary и автор книги "Возрождение огородничества" (Kitchen Garden Revival) Николь Джонси Берк в статье для своего блога Gardenary.

Какие растения можно сажать в октябре

Главный ориентир для выбора культур - дата, когда в конкретной местности температура впервые опускается ниже нуля. От нее зависит, что успеет вырасти до зимы.

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"Каждый огород живет по собственному календарю в зависимости от регионального климата, поэтому я все упростила. Я распределяю все климаты на три группы и даю каждой номер: 1, 2 или 3", - объясняет Берк.

К первой группе относятся регионы, где заморозков нет вообще или они приходят в декабре либо в начале января. Вторая группа касается местностей с первыми заморозками в октябре или ноябре. Третья охватывает те, где они уже были в августе или сентябре.

Теплый и умеренный климат: урожай к зимним праздникам

Там, где температура опускается ниже нуля лишь в декабре или никогда, автор советует сажать мизуну (японскую горчичную зелень, похожую на рукколу, но более острую), морковь, свеклу, кустовую фасоль и бархатцы. Отдельно она выделяет листовую культуру, способную кормить семью в самое холодное время года.

"Кейл - это зелень, с которой вы протянете до самого конца зимы. Мороз ей не мешает, так что она продержится, даже если в декабре или январе ударит похолодание", - отмечает Берк.

Морковь и свеклу в таких регионах эксперт советует сеять в тени более высоких растений. Если дневная температура все еще держится на уровне 30 °C и выше, семена быстро пересыхают, а всходы страдают. Кустовая фасоль дает урожай примерно через 60 дней и одновременно обогащает почву азотом.

Для второй группы Берк предлагает салатную смесь, пекинскую капусту, сахарный горох и календулу. Последняя работает как культура-ловушка, поскольку вредители выбирают ее вместо других растений. Пекинскую капусту сеять семенами уже поздно, поэтому ее стоит высаживать рассадой: до сбора проходит 90–100 дней, так что урожай возможен в декабре.

Морковь и свекла в умеренном климате требуют меньше внимания, чем в теплом, а выкопать их можно через 60–75 дней при достаточном количестве солнца.

"Несколько легких заморозков во время роста - это не беда. Холод делает их слаще", - уверяет автор.

Холодный климат и чеснок для всех

Для третьей группы Берк предлагает рукколу, которая относится к самым быстрым культурам для выращивания, и редис, который можно собирать уже в начале ноября. Дольше других на грядке держится шпиант, выносливость которого автор видела в экстремальных условиях.

"Он выносливый. Шпинат моей мамы несколько дней пролежал подо льдом во время февральской ледяной бури - и полностью восстановился", - рассказала она.

Если на улице уже слишком холодно, эксперт советует перенести огород в помещение. Остатки семян кейла и мангольда можно проращивать в банке или выращивать как микрозелень на лотке под лампами: свежая зелень появится через несколько недель.

Что любит и чего не любит чеснок
Что любит и чего не любит чеснок / Инфографика: Главред

Отдельно Берк делает акцент на чесноке, которому для формирования полноценной головки нужно от 6 до 9 месяцев. Сроки зависят от региона: в теплых районах это конец октября или начало ноября, в умеренных - октябрь, в холодных - примерно время первых заморозков.

Посадочный материал эксперт советует покупать у фермеров, специализирующихся на чесноке, а не в супермаркете. Такой чеснок лучше приспособлен для выращивания в огороде и реже переносит болезни. Ряды стоит пометить сразу после посадки, потому что к весне их расположение легко забыть.

"Если в этом месяце вы больше ничего не сделаете в огороде, пообещайте мне, что посадите хоть немного чеснока", - призвала автор.

Смотрите видео - Что можно посадить под зиму в открытый грунт:

Ранее Главред писал, как правильно сажать озимый чеснок осенью, чтобы получить крупные головки. Рассказываем об оптимальной глубине, правильной посадке зубчиков и выборе участка.

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Об источнике: Gardenary

Gardenary - это американский онлайн-ресурс о садоводстве, ориентированный прежде всего на выращивание еды дома (овощи, зелень, ягоды, травы) в формате kitchen garden - компактного и эстетичного огорода. Платформу основала практикующий садовый дизайнер Николь Бёрк (Nicole Johnsey Burke) в 2017 году.

Сайт публикует практические материалы по выращиванию овощей, зелени, ягод и трав.

Делает акцент на приподнятых грядках, планировании посадок и органическом подходе.

Предлагает образовательные курсы, гайды, книги и консультации.

Николь Бёрк выпустила несколько книг по садоводству.

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