Что посадить в октябре: эксперт назвала топ-5 овощей для любого климата

Октябрь - это не конец сезона. Некоторые культуры еще успеют дать урожай. Выбор растений для посадки зависит от даты первых заморозков.

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Николь Джонси Берк рассказала, что лучше всего сажать осенью / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Вы узнаете:

Как определить свою климатическую группу для посевов

Какие овощи дадут урожай к зимним праздникам

Почему с посадкой чеснока не стоит спешить

Октябрь не означает конец огородного сезона. Даже там, где уже ударили морозы, еще можно посеять рукколу, шпинат и редис. Чеснок в этом месяце стоит посадить всем огородникам, независимо от региона. Об этом рассказала основательница компании Gardenary и автор книги "Возрождение огородничества" (Kitchen Garden Revival) Николь Джонси Берк в статье для своего блога Gardenary.

Какие растения можно сажать в октябре

Главный ориентир для выбора культур - дата, когда в конкретной местности температура впервые опускается ниже нуля. От нее зависит, что успеет вырасти до зимы.

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"Каждый огород живет по собственному календарю в зависимости от регионального климата, поэтому я все упростила. Я распределяю все климаты на три группы и даю каждой номер: 1, 2 или 3", - объясняет Берк.

К первой группе относятся регионы, где заморозков нет вообще или они приходят в декабре либо в начале января. Вторая группа касается местностей с первыми заморозками в октябре или ноябре. Третья охватывает те, где они уже были в августе или сентябре.

Теплый и умеренный климат: урожай к зимним праздникам

Там, где температура опускается ниже нуля лишь в декабре или никогда, автор советует сажать мизуну (японскую горчичную зелень, похожую на рукколу, но более острую), морковь, свеклу, кустовую фасоль и бархатцы. Отдельно она выделяет листовую культуру, способную кормить семью в самое холодное время года.

"Кейл - это зелень, с которой вы протянете до самого конца зимы. Мороз ей не мешает, так что она продержится, даже если в декабре или январе ударит похолодание", - отмечает Берк.

Морковь и свеклу в таких регионах эксперт советует сеять в тени более высоких растений. Если дневная температура все еще держится на уровне 30 °C и выше, семена быстро пересыхают, а всходы страдают. Кустовая фасоль дает урожай примерно через 60 дней и одновременно обогащает почву азотом.

Для второй группы Берк предлагает салатную смесь, пекинскую капусту, сахарный горох и календулу. Последняя работает как культура-ловушка, поскольку вредители выбирают ее вместо других растений. Пекинскую капусту сеять семенами уже поздно, поэтому ее стоит высаживать рассадой: до сбора проходит 90–100 дней, так что урожай возможен в декабре.

Морковь и свекла в умеренном климате требуют меньше внимания, чем в теплом, а выкопать их можно через 60–75 дней при достаточном количестве солнца.

"Несколько легких заморозков во время роста - это не беда. Холод делает их слаще", - уверяет автор.

Холодный климат и чеснок для всех

Для третьей группы Берк предлагает рукколу, которая относится к самым быстрым культурам для выращивания, и редис, который можно собирать уже в начале ноября. Дольше других на грядке держится шпиант, выносливость которого автор видела в экстремальных условиях.

"Он выносливый. Шпинат моей мамы несколько дней пролежал подо льдом во время февральской ледяной бури - и полностью восстановился", - рассказала она.

Если на улице уже слишком холодно, эксперт советует перенести огород в помещение. Остатки семян кейла и мангольда можно проращивать в банке или выращивать как микрозелень на лотке под лампами: свежая зелень появится через несколько недель.

Что любит и чего не любит чеснок / Инфографика: Главред

Отдельно Берк делает акцент на чесноке, которому для формирования полноценной головки нужно от 6 до 9 месяцев. Сроки зависят от региона: в теплых районах это конец октября или начало ноября, в умеренных - октябрь, в холодных - примерно время первых заморозков.

Посадочный материал эксперт советует покупать у фермеров, специализирующихся на чесноке, а не в супермаркете. Такой чеснок лучше приспособлен для выращивания в огороде и реже переносит болезни. Ряды стоит пометить сразу после посадки, потому что к весне их расположение легко забыть.

"Если в этом месяце вы больше ничего не сделаете в огороде, пообещайте мне, что посадите хоть немного чеснока", - призвала автор.

Смотрите видео - Что можно посадить под зиму в открытый грунт:

Ранее Главред писал, как правильно сажать озимый чеснок осенью, чтобы получить крупные головки. Рассказываем об оптимальной глубине, правильной посадке зубчиков и выборе участка.

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Об источнике: Gardenary Gardenary - это американский онлайн-ресурс о садоводстве, ориентированный прежде всего на выращивание еды дома (овощи, зелень, ягоды, травы) в формате kitchen garden - компактного и эстетичного огорода. Платформу основала практикующий садовый дизайнер Николь Бёрк (Nicole Johnsey Burke) в 2017 году. Сайт публикует практические материалы по выращиванию овощей, зелени, ягод и трав. Делает акцент на приподнятых грядках, планировании посадок и органическом подходе. Предлагает образовательные курсы, гайды, книги и консультации. Николь Бёрк выпустила несколько книг по садоводству.

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