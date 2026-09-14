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Еще один урожай до морозов: когда и как сеять редис в сентябре

Мария Николишин
14 сентября 2026, 17:34
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Короткий световой день и прохлада благоприятно сказываются на корнеплоде.
Еще один урожай до морозов: когда и как сеять редис в сентябре
Когда можно сеять редис в сентябре / коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Вы узнаете:

  • Когда заканчивается период посева редиса
  • Какая схема посева дает ровные корнеплоды

Сентябрь не обязательно означает конец огородного сезона. В частности, это хорошее время для повторного посева редиса. При благоприятной погоде можно собирать свежий урожай еще до наступления сильных заморозков.

Главред решил разобраться, как правильно сеять редис в сентябре.

видео дня

Когда можно сеять редис осенью

Редис можно сеять с августа до первой половины сентября, в идеале не позднее примерно 15 сентября. Чем позже его посеять, тем меньше времени у него будет на рост до наступления холодов, пишет deccoria.pl.

Осенний период имеет свои преимущества для огородника. Световой день укорачивается, и редис значительно реже преждевременно зацветает - именно стрелкование остается главной проблемой летних посевов.

Умеренные минусовые температуры корнеплод выдерживает, однако показатели ниже -3...-4 градусов для него уже критичны.

Кроме того, для посева редиса осенью нужно выбирать исключительно ранние сорта - они успевают дать урожай за короткий вегетационный период.

Как подготовить грядки и какова схема посева

Участок очищают от остатков предыдущих культур и сорняков, после чего неглубоко рыхлят. Почва должна быть богатой гумусом, умеренно влажной, с кислотностью в пределах pH 6–7.

Семена заделывают на глубину 1–2 см, соблюдая расстояние около 4 см в ряду и 10–15 см между рядами. Загущение - типичная ошибка: корню нужно пространство, иначе вместо крупного корнеплода вырастет ботва.

Сразу после посева грядку поливают. Далее крайне важно не допускать конкуренции со стороны сорняков, которые отнимают у всходов воду и площадь питания.

Что любит и чего не любит редис
Что любит и чего не любит редис / Инфографика: Главред

Рядом с какими культурами можно сеять редис

Редис хорошо себя чувствует рядом с фасолью, горохом, морковью, петрушкой, пастернаком, чесноком, репой, салатом и шпинатом.

Как посеять редис, чтобы получить урожай через 25 дней - видео:

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Об источнике: Deccoria

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