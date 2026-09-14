Еще один урожай до морозов: когда и как сеять редис в сентябре

Вы узнаете:
- Когда заканчивается период посева редиса
- Какая схема посева дает ровные корнеплоды
Сентябрь не обязательно означает конец огородного сезона. В частности, это хорошее время для повторного посева редиса. При благоприятной погоде можно собирать свежий урожай еще до наступления сильных заморозков.
Главред решил разобраться, как правильно сеять редис в сентябре.
Когда можно сеять редис осенью
Редис можно сеять с августа до первой половины сентября, в идеале не позднее примерно 15 сентября. Чем позже его посеять, тем меньше времени у него будет на рост до наступления холодов, пишет deccoria.pl.
Осенний период имеет свои преимущества для огородника. Световой день укорачивается, и редис значительно реже преждевременно зацветает - именно стрелкование остается главной проблемой летних посевов.
Умеренные минусовые температуры корнеплод выдерживает, однако показатели ниже -3...-4 градусов для него уже критичны.
Кроме того, для посева редиса осенью нужно выбирать исключительно ранние сорта - они успевают дать урожай за короткий вегетационный период.
Как подготовить грядки и какова схема посева
Участок очищают от остатков предыдущих культур и сорняков, после чего неглубоко рыхлят. Почва должна быть богатой гумусом, умеренно влажной, с кислотностью в пределах pH 6–7.
Семена заделывают на глубину 1–2 см, соблюдая расстояние около 4 см в ряду и 10–15 см между рядами. Загущение - типичная ошибка: корню нужно пространство, иначе вместо крупного корнеплода вырастет ботва.
Сразу после посева грядку поливают. Далее крайне важно не допускать конкуренции со стороны сорняков, которые отнимают у всходов воду и площадь питания.
Рядом с какими культурами можно сеять редис
Редис хорошо себя чувствует рядом с фасолью, горохом, морковью, петрушкой, пастернаком, чесноком, репой, салатом и шпинатом.
Как посеять редис, чтобы получить урожай через 25 дней - видео:
Читайте также:
- Обрезка только навредит: какие растения точно не стоит трогать в сентябре
- Посадка цветов и зелени осенью: как подготовить сад к предстоящему сезону
- Сладкий персик вырастет из косточки: садовница показала пошаговый метод посадки
Об источнике: Deccoria
Deccoria.pl - крупный польский интернет-портал о доме, саде и интерьере, который предлагает практические советы, идеи и вдохновение для обустройства пространства. На сайте публикуются материалы о садоводстве, уходе за растениями, ремонте, дизайне интерьеров и бытовых лайфхаках.
Ресурс ориентирован на широкую аудиторию - от новичков до опытных пользователей - и ежемесячно привлекает миллионы читателей, помогая им создавать уютный дом и ухоженный сад.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред