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Лимонная кислота лишь называется лимонной: из чего ее на самом деле производят

Дарья Пшеничник
14 сентября 2026, 13:49
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Промышленное производство отказалось от цитрусовых в пользу ферментации сахарного сырья, и причина здесь чисто экономическая.
Лимонная кислота
Лимонная кислота / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Из чего на самом деле делают лимонную кислоту
  • Почему производители не используют лимоны
  • Где применяют этот порошок в быту

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Лимонную кислоту, которую продают в магазинах, в подавляющем большинстве случаев производят без какого-либо участия цитрусовых - её получают путём ферментации сахаросодержащего сырья с помощью микроскопических грибов. Представление о том, что белый порошок в пакетике является продуктом переработки лимонов, остается одним из самых распространенных бытовых мифов, сообщает ТСН.

Основой для производства служат продукты, богатые углеводами: переработанная кукуруза, сахарная свекла, сахарный тростник и другое сырье с высоким содержанием сахаров.

Далее в подготовленную массу добавляют грибную культуру - чаще всего это Aspergillus niger. В процессе ферментации микроорганизмы превращают сахара в кислоту, которую затем очищают, кристаллизуют и высушивают. Именно по такой технологии сегодня производится основная часть мирового объема этого продукта.

Почему производителям невыгодны настоящие лимоны

Цитрусовые действительно содержат это вещество в естественном виде - именно оно отвечает за характерный кислый вкус фруктов. Однако извлечение кислоты непосредственно из плодов оказалось слишком затратным и малоэффективным для промышленных масштабов.

Ферментационный метод позволяет выпускать большие партии продукта при значительно более низкой себестоимости. Из-за этого лимоны остаются прежде всего пищевым продуктом для потребителя, а не сырьем для химической и пищевой промышленности.

От консервов до накипи в чайнике

В пищевой промышленности вещество применяют в качестве регулятора кислотности - его добавляют в напитки, кондитерские изделия, соусы и консервы. Оно корректирует вкусовые качества и способно влиять на сохранение качества готовой продукции.

Второе направление использования - бытовое. Порошок помогает удалять известковый налет, поэтому его применяют для чистки чайников, стиральных машин и сантехники.

Пищевая лимонная кислота разрешена к применению во многих странах мира и считается безопасной при употреблении в обычных количествах. Это соединение естественным образом присутствует в составе многих фруктов и ягод, хотя промышленный способ его получения отличается от естественного происхождения вещества.

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Об источнике: ТСН

ТСН (Телевизионная служба новостей) - ежедневная информационная телепрограмма новостей канала "1+1", производимая "1+1 Media". ТСН является одной из самых популярных новостных программ в Украине. В декабре 2012 года программа установила абсолютный рекорд, завоевав долю аудитории 31,5 %. Это означает, что почти треть зрителей в Украине смотрела выпуски ТСН, пишет Википедия.

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