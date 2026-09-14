Лимонная кислота лишь называется лимонной: из чего ее на самом деле производят

Промышленное производство отказалось от цитрусовых в пользу ферментации сахарного сырья, и причина здесь чисто экономическая.

https://glavred.info/life/limonnaya-kislota-lish-nazyvaetsya-limonnoy-iz-chego-ee-na-samom-dele-proizvodyat-10796552.html Ссылка скопирована

Лимонная кислота / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Из чего на самом деле делают лимонную кислоту

Почему производители не используют лимоны

Где применяют этот порошок в быту

видео дня

Лимонную кислоту, которую продают в магазинах, в подавляющем большинстве случаев производят без какого-либо участия цитрусовых - её получают путём ферментации сахаросодержащего сырья с помощью микроскопических грибов. Представление о том, что белый порошок в пакетике является продуктом переработки лимонов, остается одним из самых распространенных бытовых мифов, сообщает ТСН.

Основой для производства служат продукты, богатые углеводами: переработанная кукуруза, сахарная свекла, сахарный тростник и другое сырье с высоким содержанием сахаров.

Далее в подготовленную массу добавляют грибную культуру - чаще всего это Aspergillus niger. В процессе ферментации микроорганизмы превращают сахара в кислоту, которую затем очищают, кристаллизуют и высушивают. Именно по такой технологии сегодня производится основная часть мирового объема этого продукта.

Почему производителям невыгодны настоящие лимоны

Цитрусовые действительно содержат это вещество в естественном виде - именно оно отвечает за характерный кислый вкус фруктов. Однако извлечение кислоты непосредственно из плодов оказалось слишком затратным и малоэффективным для промышленных масштабов.

Ферментационный метод позволяет выпускать большие партии продукта при значительно более низкой себестоимости. Из-за этого лимоны остаются прежде всего пищевым продуктом для потребителя, а не сырьем для химической и пищевой промышленности.

От консервов до накипи в чайнике

В пищевой промышленности вещество применяют в качестве регулятора кислотности - его добавляют в напитки, кондитерские изделия, соусы и консервы. Оно корректирует вкусовые качества и способно влиять на сохранение качества готовой продукции.

Второе направление использования - бытовое. Порошок помогает удалять известковый налет, поэтому его применяют для чистки чайников, стиральных машин и сантехники.

Пищевая лимонная кислота разрешена к применению во многих странах мира и считается безопасной при употреблении в обычных количествах. Это соединение естественным образом присутствует в составе многих фруктов и ягод, хотя промышленный способ его получения отличается от естественного происхождения вещества.

Вас может заинтересовать:

Об источнике: ТСН ТСН (Телевизионная служба новостей) - ежедневная информационная телепрограмма новостей канала "1+1", производимая "1+1 Media". ТСН является одной из самых популярных новостных программ в Украине. В декабре 2012 года программа установила абсолютный рекорд, завоевав долю аудитории 31,5 %. Это означает, что почти треть зрителей в Украине смотрела выпуски ТСН, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред