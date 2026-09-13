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Борис Джонсон сделал заявление после удара РФ по поезду у польской границы

Виталий Кирсанов
13 сентября 2026, 22:37
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Борис Джонсон также раскритиковал западных партнеров за недостаточную помощь Украине средствами противовоздушной обороны.
Борис Джонсон сделал заявление после удара РФ по поезду у польской границы
Борис Джонсон сделал заявление после удара РФ по поезду у польской границы / коллаж: Главред, фото: instagram.com/borisjohnsonuk

Кратко:

  • Джонсон заявил, что Украина в конечном итоге победит
  • Джонсон призвал союзников серьезнее отнестись к поддержке Украины

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал европейские страны, в частности Великобританию, передать Украине замороженные российские активы. По его словам, это поможет быстрее остановить российскую вооруженную агрессию.

Такую позицию Джонсон высказал в соцсети X после российской атаки на поезд "Укрзализныци" в Волынской области. Политик в тот момент находился неподалеку.

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"Я не знаю, какая извращенная логика побудила Путина взорвать неподвижный украинский локомотив на польской границе сегодня утром. То, что мы можем сказать наверняка, - украинцы сталкиваются с подобными нападениями каждый день", - написал Джонсон.

Он также раскритиковал западных партнеров за недостаточную помощь Украине средствами противовоздушной обороны. По мнению бывшего британского премьера, Киеву следует передать 140 млрд евро замороженных российских активов, находящихся в бельгийском депозитарии. В качестве альтернативы он предложил направить Украине хотя бы 10 млрд фунтов, которые хранятся в Великобритании.

Джонсон заявил, что Украина в конечном итоге победит, и призвал союзников серьезнее отнестись к необходимости поддержки страны.

"Украинцы победят – это стало ясно за последние три дня в их замечательной стране. Но мы гораздо быстрее покончим с этой ужасной войной, если все мы отнесемся к этому серьезно и предоставим им то, в чем они нуждаются и что заслуживают", - добавил политик.

При каком условии РФ может прекратить удары по Украине - мнение эксперта

Руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок рассказал в интервью Главреду, что Россия теоретически может согласиться на частичное воздушное перемирие с Украиной, однако оно, вероятно, не будет касаться боевых действий на фронте. Речь идет о возможном запрете глубоких ударов по тыловым территориям.

Эксперт отметил, что предстоящая зима может стать серьёзным испытанием не только для Украины, но и для России. На этом фоне удары по российской энергетической инфраструктуре могут усилиться. При этом Киев не обязательно будет и в дальнейшем учитывать неформальные пожелания партнеров относительно ограничения ударов по отдельным целям на территории РФ.

"Что касается именно воздушного перемирия, я не исключаю, что они могут согласиться на запрет глубоких ударов по тылу. Но что касается фронта - вряд ли. БПЛА, как и раньше, летали над прифронтовыми регионами и долетали до Одессы, так и будут летать", - отметил Клочок.

Российский удар по поезду

В ночь на 13 сентября Россия нанесла массированный удар по Украине. В Волынской области под атакой оказались, в частности, автозаправочная станция возле пункта пропуска на границе с Польшей и пассажирский поезд, который находился примерно в двух километрах от польской границы.

Позже стало известно, что в зоне удара едва не оказался специальный поезд, в котором находился Борис Джонсон и советники европейских правительств. Среди пассажиров был советник канцлера Германии Гюнтер Зауттер.

Иностранные гости возвращались из Киева после конференции YES, где обсуждались, в частности, перспективы возможных мирных переговоров с Россией. Пассажиров успели эвакуировать, поэтому никто из них не пострадал.

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О персоне: Борис Джонсон

Борис Джонсон - британский политик, государственный деятель и журналист, который занимал пост премьер-министра Великобритании с 2019 по 2022 год. Он является одной из самых ярких и узнаваемых политических фигур в мире благодаря своей эксцентричной внешности, харизме и ключевой роли в выходе Великобритании из Евросоюза (Brexit).

В Украине и многих других странах он получил статус "большого друга украинского народа" за свою бескомпромиссную и мощную поддержку Украины с самого начала полномасштабного российского вторжения.

На этом посту он запомнился успешным проведением летних Олимпийских игр 2012 года и внедрением знаменитой системы городского велопроката (так называемые "Борис-байки").

Возглавлял МИД Великобритании в правительстве Терезы Мэй.

Одержал историческую победу на выборах 2019 года, выполнил обещание вывести страну из ЕС и руководил государством во время пандемии COVID-19.

Летом 2022 года на фоне внутриполитических скандалов в Великобритании он объявил, что покидает свой пост.

Для украинцев Борис Джонсон стал настоящим символом международной помощи. В самый сложный период весны 2022 года он одним из первых среди мировых лидеров лично приехал в Киев, чтобы продемонстрировать солидарность.

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