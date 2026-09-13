Украинская ведущая похвасталась роскошной покупкой

Яна Глущенко купила себе новую машину.

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Яна Глущенко купила себе машину / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Яна Глущенко

Кратко:

Какой марки машину купила Глущенко

Что она написала

Известная украинская актриса и ведущая Яна Глущенко решила похвастаться долгожданной дорогой покупкой.

Об этом актриса написала на своей странице в Instagram. Глущенко выложила сториз, как бежит к небольшой машине французской марки Peugeut зеленого цвета. Она также написала: "Я купила себе машинку".

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Глущенко похвасталась машиной / Фото Instagram/yamo4ka

Глущенко похвасталась машиной / Фото Instagram/yamo4ka

Глущенко похвасталась машиной / Фото Instagram/yamo4ka

По данным официального сайта Peugeot в Украине, стоимость машины Peugeot 408 может стартовать от 1,37 млн. грн.

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Про персону: Яна Глущенко Яна Глущенко - украинская актриса и комикеса, сообщает Википедия. Бывшая участница проектов "Дизель студио" (скетчком "На троих", концертное шоу "Дизель шоу"). В апреле 2017 года вышла замуж за украинского продюсера Олега Збаращука (продюсер группы ТИК и Ирины Билык, концертный директор "Дизель студио"). 4 октября 2017 года родила сына Тамерлана

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