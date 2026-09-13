Украинская ведущая похвасталась роскошной покупкой

Кратко:
- Какой марки машину купила Глущенко
- Что она написала
Известная украинская актриса и ведущая Яна Глущенко решила похвастаться долгожданной дорогой покупкой.
Об этом актриса написала на своей странице в Instagram. Глущенко выложила сториз, как бежит к небольшой машине французской марки Peugeut зеленого цвета. Она также написала: "Я купила себе машинку".
По данным официального сайта Peugeot в Украине, стоимость машины Peugeot 408 может стартовать от 1,37 млн. грн.
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Про персону: Яна Глущенко
Яна Глущенко - украинская актриса и комикеса, сообщает Википедия. Бывшая участница проектов "Дизель студио" (скетчком "На троих", концертное шоу "Дизель шоу"). В апреле 2017 года вышла замуж за украинского продюсера Олега Збаращука (продюсер группы ТИК и Ирины Билык, концертный директор "Дизель студио"). 4 октября 2017 года родила сына Тамерлана
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