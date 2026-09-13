Как за 10 минут приготовить капусту для голубцов – хитрый трюк от повара

Вы узнаете:
- Как быстро подготовить капусту для голубцов
- Сколько времени готовить капусту в микроволновке
Подготовка капусты для голубцов часто занимает немало времени, ведь традиционно кочан нужно отваривать в большой кастрюле с водой. Но этот процесс можно существенно упростить.
Главред узнал, что украинский повар Александр Огородник на своем YouTube-канале показал быстрый способ, как подготовить капусту для голубцов за считанные минуты.
Как подготовить капусту для голубцов
Сначала из капусты необходимо вырезать твердую сердцевину. Это позволит подготовить кочан к дальнейшему размягчению. Далее капусту нужно положить в обычный пакет и хорошо его завязать.
"Отправляем (капусту в пакете - Главред) на 10 минут в микроволновую печь. Таким образом, у вас за 10 минут будет готова капуста для голубцов", - сказал повар.
Он подчеркнул, что этот лайфхак удобнее использовать не только потому, что капуста размягчается быстрее, но и потому, что не нужно использовать ни кастрюлю, ни воду.
Смотрите видео с лайфхаком:
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О персоне: Александр Огородник
Александр Огородник - украинский повар с 10-летним опытом работы на профессиональных кухнях в разных странах мира, владелец закрытого Кулинарного клуба, который делится рецептами различных блюд на своём YouTube-канале, в Instagram и TikTok.
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