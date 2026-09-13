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Как за 10 минут приготовить капусту для голубцов – хитрый трюк от повара

Анна Косик
13 сентября 2026, 04:23
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Повар продемонстрировал простой способ приготовления капусты без использования кастрюли.
Как за 10 минут приготовить капусту для голубцов – хитрый трюк от повара
Голубцы получатся очень нежными, если приготовить капусту не в кастрюле / Коллаж: Главред, фото: скриншоты с YouTube

Вы узнаете:

  • Как быстро подготовить капусту для голубцов
  • Сколько времени готовить капусту в микроволновке

Подготовка капусты для голубцов часто занимает немало времени, ведь традиционно кочан нужно отваривать в большой кастрюле с водой. Но этот процесс можно существенно упростить.

Главред узнал, что украинский повар Александр Огородник на своем YouTube-канале показал быстрый способ, как подготовить капусту для голубцов за считанные минуты.

видео дня

Как подготовить капусту для голубцов

Сначала из капусты необходимо вырезать твердую сердцевину. Это позволит подготовить кочан к дальнейшему размягчению. Далее капусту нужно положить в обычный пакет и хорошо его завязать.

"Отправляем (капусту в пакете - Главред) на 10 минут в микроволновую печь. Таким образом, у вас за 10 минут будет готова капуста для голубцов", - сказал повар.

Он подчеркнул, что этот лайфхак удобнее использовать не только потому, что капуста размягчается быстрее, но и потому, что не нужно использовать ни кастрюлю, ни воду.

Смотрите видео с лайфхаком:

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О персоне: Александр Огородник

Александр Огородник - украинский повар с 10-летним опытом работы на профессиональных кухнях в разных странах мира, владелец закрытого Кулинарного клуба, который делится рецептами различных блюд на своём YouTube-канале, в Instagram и TikTok.

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капуста лайфхак
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