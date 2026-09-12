Нужно ли закрывать крышку унитаза: ученые дали неожиданный ответ

Смыв унитаза создает облако мельчайших капель, которые могут содержать микробы. Положение крышки определяет, куда распространяются эти частицы.

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Споры о том, нужно ли закрывать крышку унитаза перед смывом, получили научное продолжение / Коллаж Главред, фото: скриншот с YouTube

Вы узнаете:

Что происходит с микробами во время смыва

Почему закрытая крышка не удерживает все опасные частицы

Как простая привычка помогает снизить риск вдыхания аэрозолей

Закрытая крышка унитаза не останавливает образование аэрозолей, однако меняет направление их распространения и может снизить вероятность вдыхания частиц.

Споры о том, нужно ли закрывать крышку унитаза перед смывом, получили научное продолжение. Исследователи проанализировали имеющиеся данные и выяснили, что положение крышки влияет прежде всего на распространение мелких капель, а не на их количество. Результаты исследований были представлены на платформе Sciencedirect.

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Что происходит во время смыва

При смыве быстро движущаяся вода сталкивается с поверхностью чаши и создает турбулентные потоки. В результате в воздух поднимаются мельчайшие капли, часть которых некоторое время остается во взвешенном состоянии.

"Во время смыва вода, движущаяся с высокой скоростью, ударяется о поверхности и создает турбулентность, образуя капли, которые могут подниматься в воздух и оставаться в нем в виде аэрозолей. Эти капли могут содержать микроорганизмы как из воды, так и от пользователя", - говорится в исследовании.

Споры о том, нужно ли закрывать крышку унитаза перед смывом, получили научное продолжение / Фото: скриншот с Youtube

Такие частицы способны оседать на поверхностях в ванной комнате. Кроме того, некоторые из них поднимаются достаточно высоко, чтобы человек мог их вдохнуть.

"В ходе некоторых исследований эти аэрозоли были обнаружены на уровне дыхания взрослого человека, что указывает на потенциальный путь ингаляционного воздействия", - рассказала аспирантка Университета Флиндерса Лира Адияни.

Помогает ли закрытая крышка

Анализ показал, что опущенная крышка не предотвращает образование аэрозолей и не гарантирует, что они останутся внутри чаши. Однако она способна изменить траекторию движения частиц.

"Имеющиеся данные указывают на то, что положение крышки может влиять скорее на рассеивание аэрозолей, чем на общее их образование", - отметили авторы работы.

Как отмыть унитаз от старого и стойкого налета / Инфографика: Главред

Если крышка остается открытой, мелкие капли свободнее распространяются по помещению. При закрытой крышке частицы могут выходить через промежутки между ней, сиденьем и краем чаши.

Таким образом, закрытая крышка не устраняет аэрозоли полностью, но может уменьшить вероятность их попадания непосредственно в зону дыхания.

Смотрите в видео о ток, как устанавливать крышку унитаза:

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