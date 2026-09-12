Как вымыть окна до блеска и без разводов: забытый, но эффективный лайфхак

Эксперт рассказал о домашнем средстве для мытья окон, которое использовали сотни лет назад.

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Домашнее средство для мытья окон / Коллаж: Главред, фото: скриншоты с YouTube (иллюстративные)

Вы узнаете:

Как помыть окна обычным черным чаем

Как избежать разводов после мытья окон

Летом на окнах из-за сухости оседает немало пыли. Поэтому сентябрь - лучшее время для генеральной уборки окон. И для этого не обязательно использовать дорогие профессиональные средства.

Главред узнал, что основатель компании Lifestyle Blinds Гит Шоумен рассказал об эффективном домашнем средстве для мытья окон, которым пользовались ещё в XIX веке. Об этом пишет Express.

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"Это может показаться необычным, но крепкий чай - одно из самых эффективных натуральных средств для мытья окон, известное еще с викторианских времен", - подчеркнул эксперт.

Как правильно мыть окна чаем

Три пакетика черного чая заваривают в чашке кипятка и выдерживают не менее десяти минут, пока жидкость не приобретет темный насыщенный цвет.

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Затем раствор переливают в распылитель, наносят непосредственно на стекло и сразу протирают насухо микрофиброй. Именно сухое протирание предотвращает появление разводов на окнах.

"Главное - убедиться, что чай полностью остыл, прежде чем распылять его на окна; также во время мытья лучше избегать попадания прямых солнечных лучей на окна. Из-за солнца средство может высыхать слишком быстро, оставляя разводы", - предупредил Шоумен.

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Об источнике: Express.co.uk Express.co.uk - это британский новостной сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

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