Как вымыть окна до блеска и без разводов: забытый, но эффективный лайфхак

Вы узнаете:
- Как помыть окна обычным черным чаем
- Как избежать разводов после мытья окон
Летом на окнах из-за сухости оседает немало пыли. Поэтому сентябрь - лучшее время для генеральной уборки окон. И для этого не обязательно использовать дорогие профессиональные средства.
Главред узнал, что основатель компании Lifestyle Blinds Гит Шоумен рассказал об эффективном домашнем средстве для мытья окон, которым пользовались ещё в XIX веке. Об этом пишет Express.
"Это может показаться необычным, но крепкий чай - одно из самых эффективных натуральных средств для мытья окон, известное еще с викторианских времен", - подчеркнул эксперт.
Как правильно мыть окна чаем
Три пакетика черного чая заваривают в чашке кипятка и выдерживают не менее десяти минут, пока жидкость не приобретет темный насыщенный цвет.
Затем раствор переливают в распылитель, наносят непосредственно на стекло и сразу протирают насухо микрофиброй. Именно сухое протирание предотвращает появление разводов на окнах.
"Главное - убедиться, что чай полностью остыл, прежде чем распылять его на окна; также во время мытья лучше избегать попадания прямых солнечных лучей на окна. Из-за солнца средство может высыхать слишком быстро, оставляя разводы", - предупредил Шоумен.
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Об источнике: Express.co.uk
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