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Моди встретился с Путиным и дал громкий сигнал о войне в Украине: что известно

Анна Ярославская
12 сентября 2026, 10:03
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Переговоры длились 45 минут в Бхарат Мандапаме накануне двухдневного саммита БРИКС.
Путин, Моди
Моди на встрече с Путиным призвал завершить войну в Украине / Коллаж: Главред, фото: kremlin.ru

Главное:

  • Моди призвал Путина сесть за стол переговоров
  • Встреча длилась 45 минут накануне саммита БРИКС
  • Сегодня в Индию приедет Си Цзиньпин

Премьер-министр Индии Нарендра Моди призвал Владимира Путина начать переговоры о завершении войны против Украины во время 45-минутной встречи в Нью-Дели накануне саммита БРИКС, который стартует 12 сентября. Согласно заявлению индийского МИД, Моди подчеркнул, что диалог и дипломатия являются правильным путем разрешения конфликтов, и что Индия готова поддержать мирные усилия, сообщает dpa.

Встреча состоялась в пятницу, 11 сентября, в комплексе Бхарат Мандапам - в той же локации, где в выходные стартует двухдневный саммит объединения. Советник российского президента по внешней политике Юрий Ушаков подтвердил, что украинский вопрос был в повестке дня, передало агентство ТАСС.

видео дня

Насколько жестко Моди сформулировал свою позицию за закрытыми дверями, остается неизвестным: индийские медиа не обнародовали видеозапись его выступления. Зато в конце августа на встрече в Кыргызстане Моди говорил с Путиным перед камерами.

"Необходимо пройти путь от бесконечной войны к ее завершению", - сказал тогда Моди.

Путин ответил, что Россия уже идет по этому пути.

Отдельный пункт разговора - безопасность на море. Заявления индийского премьера о защите гражданских экипажей прозвучали после июльской трагедии: пятеро индийцев были среди десяти погибших, когда российская ракета попала в торговое судно, выходившее из Одессы.

"Индия является убежденным сторонником свободы судоходства и безопасности моряков", - сказал Моди на бизнес-форуме БРИКС, подчеркнув, что глобальная торговля возможна лишь при сохранении открытых цепочек поставок.

Нефть, сталь и новые реакторы

Экономический блок переговоров оказался значительно конкретнее политического. Стороны подтвердили намерение довести двусторонний товарооборот до 100 миллиардов долларов к 2030 году, сосредоточившись на промышленной кооперации, железнодорожном транспорте, металлургии и облегчении доступа индийской продукции на российский рынок, пишет Indian Express.

Обсуждалось и расширение сотрудничества в гражданской атомной энергетике - в частности строительство дополнительных реакторов. Ключевым для Нью-Дели остается сохранение льготных цен на российскую нефть, на которых держится энергетическая безопасность страны.

Сам Путин на бизнес-форуме выступил с тезисом о перераспределении веса в мировой экономике.

По его словам, "мир переживает структурные, глубокие, масштабные сдвиги", в ходе которых "новые двигатели роста" заменяют "так называемых старых лидеров".

"Вместе с нашими партнерами мы готовы внести свой вклад в обеспечение мировой энергетической и продовольственной безопасности", - заявил российский президент.

Лидеры также обменялись оценками по поводу войны США и Израиля против Ирана и ситуации в Черноморском регионе - именно такой формулировкой индийский МИД обозначает российско-украинскую войну.

Отметим, что Индия остается крупным покупателем российских нефти и зерна. С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Нью-Дели придерживается прагматичной линии и сохраняет тесные связи одновременно с Москвой и западными партнерами.

Главное дипломатическое событие выходных

Вечером в субботу Моди должен провести двустороннюю встречу с председателем КНР Си Цзиньпином, и это первый визит китайского лидера в Индию за семь лет.

Расписание премьера начинается в 10:00 и включает переговоры с лидерами Эфиопии, Малайзии, Абу-Даби и Вьетнама, однако именно китайский трек считают определяющим. Встречи глав Индии и Китая происходят крайне редко и проходят на фоне многолетнего геополитического, экономического и военного напряжения.

Для Нбю-Дели это символическая проверка: способно ли осторожное потепление, начавшееся после саммита в Казани в октябре 2024 года, выйти за пределы простого отвода войск и перейти к более широкой стабилизации отношений.

Как председатель БРИКС в 2026 году Индия продвигает практическую повестку - торговля, финансы, энергетика, критически важные полезные ископаемые и цепочки поставок - вместо антизападной риторики, и рассчитывает на российскую поддержку этой программы.

Мирные переговоры - новости по теме

Как писал Главред, спецпредставители президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер 5 сентября провели в Москве переговоры с главой Кремля Владимиром Путиным, посвященные дальнейшим шагам по завершению войны в Украине. После Москвы переговорщики Трампа отправились в Киев.

8 сентября Зеленский рассказал о новых предложениях в "пакете мира", которые привез Джаред Кушнер. Президент назвал их "очень неплохими", но отметил, что пока неизвестно, удастся ли их реализовать и достичь результата. Содержание предложений Зеленский раскрывать отказался, объяснив, что Киев и Вашингтон договорились сначала их проработать, а уже после этого представить обществу.

Зеленский также заявил, что трёхсторонняя встреча Украины, США и России может состояться в Объединённых Арабских Эмиратах, Швейцарии, Турции или других странах - у Киева уже есть приглашения от нескольких государств и собственный опыт проведения таких переговоров.

Госсекретарь США Марко Рубио заявил о появлении возможности возобновить мирные переговоры между Украиной и Россией - после того, как американские представители провели встречи в Киеве и Москве.

Тем временем президент США Дональд Трамп и российский диктатор Владимир Путин провели новый телефонный разговор, в ходе которого обсудили войну в Украине, посреднические усилия США и дальнейшие шаги в гуманитарных вопросах. В Кремле заявили, что переговоры длились час, однако о конкретных договоренностях по прекращению боевых действий не сообщили.

По данным Bloomberg, Путин не пошел на уступки в переговорах по мирной инициативе Дональда Трампа и, по данным западных чиновников, готовится усилить давление на Украину в течение зимы. В США и Европе всё больше склоняются к мнению, что война продлится и в следующем году, а быстрого прорыва на дипломатическом фронте не будет.

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Об источнике: Deutsche Presse-Agentur (DPA)

Deutsche Presse-Agentur - крупнейшее немецкое информационное агентство. Выпускает новости на немецком, английском, испанском и арабском языках и в нескольких форматах. Охватывают все классические категории: политику, бизнес и экономику, общие интересы, спорт, искусство и культура / развлечения, пишет Википедия.

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