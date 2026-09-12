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Что нельзя держать на кухне: 5 вещей, притягивающих ссоры и бедностьфигма

Марина Иваненко
12 сентября 2026, 09:52
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Какие предметы на кухне считались нежелательными у наших предков? Сломанные ножи, пустая тара и испорченные продукты могли символизировать лишения и ссоры.
Какие кухонные предметы, согласно приметам, могут притягивать негатив
Какие кухонные предметы могут притягивать негатив согласно приметам / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

О чём вы узнаете:

  • Какие предметы на кухне считались опасными по приметам
  • Почему не советовали хранить треснутую посуду и пустую тару
  • Какие предметы могли привлекать ссоры и лишения

Кухня издавна была сердцем каждого дома - местом, где готовили еду, собирались всей семьёй и хранили запасы. Наши предки верили, что атмосфера в этом помещении напрямую влияет на благополучие, гармонию и здоровье жильцов, а некоторые предметы быта способны привлекать ссоры и бедность. Главред расскажет подробнее.

Как сообщает издание "Радио Трек", согласно древним поверьям, существует перечень вещей, от которых стоит вовремя избавляться, чтобы не навлечь на дом негативную энергию.

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Разбитая или треснувшая посуда

Чашки, тарелки или стаканы со сколами и трещинами символизируют нарушенную гармонию. По поверьям, регулярное использование такой посуды приводит к частым недоразумениям, конфликтам и ссорам между членами семьи.

Пустые банки и бутылки

Кухня всегда считалась символом сытости и достатка, поэтому пустая тара ассоциировалась с бедностью. Предки не советовали оставлять пустые банки и бутылки на видном месте - особенно на столе или возле плиты. Их следует прятать в шкаф или вообще выносить из жилого помещения.

Об источнике: РадиоТрек

РадиоТрек - украинский региональный новостной информационный сайт и онлайн-радио из Ровно. Публикует новости Ровенской области и Украины, развлекательный контент, интервью и собственные радиопрограммы.

Старые и сломанные ножи

Хотя острые предметы считались оберегами, ржавые, поврежденные или непригодные для использования ножи и ножницы, согласно приметам, накапливают негатив. Хранить такие предметы "на всякий случай" не рекомендуется.

Сломанные часы

Остановившиеся часы символизируют застой в делах, остановку развития и нежелательные жизненные изменения. Если механизм подлежит ремонту, его следует как можно скорее починить. В противном случае - избавиться от таких часов, а не оставлять их в качестве элемента декора.

Бытовые приметы
Бытовые приметы / Инфографика: Главред

Протухшие продукты

Помимо очевидного вреда для здоровья, испорченная еда имеет и негативный символический смысл. В древности считалось, что накопление испорченных продуктов свидетельствует о неуважении к еде и расточительстве, что привлекает в дом лишения.

Наши предки были убеждены, что своевременная очистка кухонного пространства от ненужных и сломанных вещей помогает сохранить в семье уют, благополучие и материальное благосостояние.

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