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Привлекут деньги и прогонят беду: какие деревья нужно посадить возле дома

Марина Иваненко
9 сентября 2026, 21:23
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Какие деревья посадить возле дома для счастья и благополучия? Рассказываем, что говорят народные приметы и эзотерические традиции о пяти популярных растениях.

Какие деревья могут служить оберегами для дома
Какие деревья могут служить оберегами для дома / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

О чём вы узнаете:

  • Какие деревья ассоциируются с финансовым благополучием
  • Какие растения символизируют мир и семейное согласие
  • Почему лиственницу считают деревом душевного равновесия

Приусадебный участок возле частного дома - это не только эстетика и тень, но и символика зеленых насаждений. Согласно древним народным приметам и эзотерическим традициям, некоторым деревьям приписывают способность привлекать в дом финансовое благополучие, гармонию и семейное счастье. Главред расскажет об этом подробнее.

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Как сообщает издание РБК-Украина, существует пять видов деревьев, которые в народных поверьях считаются мощными оберегами и символами положительной энергии.

Клен

В народных поверьях клен считается символом богатства, успеха и карьерного роста. Ему приписывают способность притягивать финансовое благополучие, а также дарить жильцам бодрость и хорошее настроение.

Береза

Береза традиционно ассоциируется с чистотой, плодородием и мудростью. По поверьям, она помогает защитить дом от негатива, способствует гармонии в отношениях и может стать символом любви и семейного благополучия.

Об источнике: РБК-Украина

РБК-Украина - украинское информационное агентство. Основано в 2006 году как подразделение российского медиахолдинга РБК (сокращение от "РосБизнесКонсалтинг"), но в 2010 году агентство "РБК-Украина" вышло из состава российского холдинга, а в 2015-м полностью перешло под контроль украинского медиабизнесмена Иосифа Пинтуса. 29 января 2016 года российский холдинг "РБК" пытался оспорить в суде использование бренда "РБК", однако проиграл дело. С апреля 2014 года ИА "РБК-Украина" позиционируется как независимая компания, не имеющая отношения к российской структуре, пишет Википедия.

Липа

Липу в народной культуре считают деревом мира и домашнего согласия. Ей приписывают способность защищать дом от ссор и негативного влияния. Помимо символического значения, липа ценится за душистый цвет, который используют для приготовления ароматного чая.

Яблоня

Яблоня является символом семейного благополучия, щедрости и крепкой любви. Согласно народным поверьям, дерево способствует достатку в семье, а его обильный урожай ассоциируется с благополучием и изобилием.

Приметы о погоде
Приметы о погоде / Инфографика: Главред

Лиственница

Модрине в эзотерических традициях приписывают способность положительно влиять на эмоциональное состояние человека. Считается, что дерево помогает успокоиться, избавиться от напряжения и легче преодолевать сложные жизненные ситуации.

Выбирать дерево для приусадебного участка стоит не только исходя из народных примет, но и с учетом его размера, особенностей корневой системы и условий выращивания. А заботливый уход за растением поможет сохранить его здоровье и привлекательный вид.

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