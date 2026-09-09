Дроны достали цель за 3200 км: Fire Point заявила о рекордном ударе по РФ

Пострадал Новоуренгойский ЗПКТ в Ямало-Ненецком автономном округе РФ.

https://glavred.info/world/drony-dostali-cel-za-3200-km-fire-point-zayavila-o-rekordnom-udare-po-rf-10795382.html Ссылка скопирована

Пожар в Новом Уренгое / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Главное:

Пострадал Новоуренгойский ЗПКТ

На предприятии вспыхнул пожар

Завод расположен более чем в 3200 км от Украины

Новоуренгойский завод подготовки конденсата к транспортировке в Ямало-Ненецком автономном округе РФ поражен. На предприятии вспыхнул пожар. Об этом сообщил Telegram-канал Exilenova+.

Около 14:00 на Ямале и в соседних регионах России объявили угрозу дронов. Через несколько часов стало известно об атаке на Новоуренгойский ЗПКТ.

видео дня

На видео, опубликованном Exilenova+, виден пожар на территории предприятия. Предприятие расположено в глубоком тылу России - более чем в 3200 км по прямой от Украины.

Пожар на Новоуренгойском заводе / Фото: скриншот

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов заявил, что обломки беспилотников упали на "один из промышленных объектов города", после чего возник пожар. По его словам, пострадавших нет.

Новоуренгойский завод подготовки конденсата к транспортировке является одним из ключевых объектов газоконденсатной инфраструктуры региона. Проектная мощность предприятия составляет около 19,5 млн тонн сырья в год.

Fire Point раскрыла подробности удара

Украинская оборонная компания Fire Point после сообщений об атаке опубликовала загадочный пост.

"Угадайте, кто преодолел более 3300 км и успешно поразил цель", - заявили в компании.

Удар по Новоуренгойскому заводу / Фото: Fire Point

Впоследствии в компании заявили, что дроны FP-1 преодолели более 3200 км и установили новый рекорд дальности поражения.

"Целью стал Новоуренгойский завод по подготовке конденсата к транспортировке (ЗПКТ) в Ямало-Ненецком автономном округе РФ. Это один из крупнейших заводов по подготовке газового конденсата в России. Он обеспечивает сырьем дальнейшую переработку, в результате которой получают топливо и другие нефтепродукты", - говорится в сообщении Fire Point.

Зафиксировано попадание на территории предприятия. Масштабы повреждений уточняются.

Удары по российским целям - новости по теме

Как ранее сообщал Главред, командующий Силами беспилотных систем Роберт Бровди ("Мадяр") сообщил об ударах по целям в Краснодарском крае. В результате ударов были поражены палубный истребитель Су-33, вертолёт Ми-8 и несколько РЛС.

Главное управление разведки Минобороны Украины сообщило о поражении российского фрегата "Адмирал Эссен" в Новороссийске. На палубной надстройке корабля вспыхнул пожар.

Военно-морские силы ВС Украины сообщили о применении ракеты "Нептун" для поражения корабля. В пресс-службе ВМС отметили, что атака произошла в ночь на 9 сентября и в ходе неё также были поражены другие военные объекты противника.

Читайте также:

Об источнике: Fire Point Fire Point - украинская оборонная компания, специализирующаяся на разработке и производстве беспилотных систем и ракетного вооружения. Компания стала одним из заметных участников украинского оборонно-промышленного комплекса во время полномасштабной войны. Предприятие известно прежде всего разработкой дальнобойных ударных беспилотников и ракетных технологий. Одним из самых известных проектов Fire Point является крылатая ракета "Фламинго", а также ракета-перехватчик FP-7.x, которая должна стать основой для антибаллистической системы Freyja. Также Fire Point работает над разработкой баллистической ракеты FP-9. По заявленным данным, она имеет дальность поражения около 855 км и боевую часть весом до 800 кг.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред