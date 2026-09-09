Дроны достали цель за 3200 км: Fire Point заявила о рекордном ударе по РФ

Главное:
- Пострадал Новоуренгойский ЗПКТ
- На предприятии вспыхнул пожар
- Завод расположен более чем в 3200 км от Украины
Новоуренгойский завод подготовки конденсата к транспортировке в Ямало-Ненецком автономном округе РФ поражен. На предприятии вспыхнул пожар. Об этом сообщил Telegram-канал Exilenova+.
Около 14:00 на Ямале и в соседних регионах России объявили угрозу дронов. Через несколько часов стало известно об атаке на Новоуренгойский ЗПКТ.
На видео, опубликованном Exilenova+, виден пожар на территории предприятия. Предприятие расположено в глубоком тылу России - более чем в 3200 км по прямой от Украины.
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов заявил, что обломки беспилотников упали на "один из промышленных объектов города", после чего возник пожар. По его словам, пострадавших нет.
Новоуренгойский завод подготовки конденсата к транспортировке является одним из ключевых объектов газоконденсатной инфраструктуры региона. Проектная мощность предприятия составляет около 19,5 млн тонн сырья в год.
Fire Point раскрыла подробности удара
Украинская оборонная компания Fire Point после сообщений об атаке опубликовала загадочный пост.
"Угадайте, кто преодолел более 3300 км и успешно поразил цель", - заявили в компании.
Впоследствии в компании заявили, что дроны FP-1 преодолели более 3200 км и установили новый рекорд дальности поражения.
"Целью стал Новоуренгойский завод по подготовке конденсата к транспортировке (ЗПКТ) в Ямало-Ненецком автономном округе РФ. Это один из крупнейших заводов по подготовке газового конденсата в России. Он обеспечивает сырьем дальнейшую переработку, в результате которой получают топливо и другие нефтепродукты", - говорится в сообщении Fire Point.
Зафиксировано попадание на территории предприятия. Масштабы повреждений уточняются.
Удары по российским целям - новости по теме
Как ранее сообщал Главред, командующий Силами беспилотных систем Роберт Бровди ("Мадяр") сообщил об ударах по целям в Краснодарском крае. В результате ударов были поражены палубный истребитель Су-33, вертолёт Ми-8 и несколько РЛС.
Главное управление разведки Минобороны Украины сообщило о поражении российского фрегата "Адмирал Эссен" в Новороссийске. На палубной надстройке корабля вспыхнул пожар.
Военно-морские силы ВС Украины сообщили о применении ракеты "Нептун" для поражения корабля. В пресс-службе ВМС отметили, что атака произошла в ночь на 9 сентября и в ходе неё также были поражены другие военные объекты противника.
Читайте также:
- США готовят план: Рубио назвал сроки возобновления переговоров между Украиной и РФ
- США изменили подходы к завершению войны в Украине - в МИД раскрыли детали
- Трамп провёл новые переговоры с Путиным по Украине: о чём договорились
Об источнике: Fire Point
Fire Point - украинская оборонная компания, специализирующаяся на разработке и производстве беспилотных систем и ракетного вооружения. Компания стала одним из заметных участников украинского оборонно-промышленного комплекса во время полномасштабной войны.
Предприятие известно прежде всего разработкой дальнобойных ударных беспилотников и ракетных технологий. Одним из самых известных проектов Fire Point является крылатая ракета "Фламинго", а также ракета-перехватчик FP-7.x, которая должна стать основой для антибаллистической системы Freyja.
Также Fire Point работает над разработкой баллистической ракеты FP-9. По заявленным данным, она имеет дальность поражения около 855 км и боевую часть весом до 800 кг.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред