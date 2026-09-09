Сколько белья класть в барабан: ошибка, из-за которой ломается стиральная машина

Блогер объяснил, что слишком большое количество грязного белья в барабане может ухудшить качество стирки и повредить технику.

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Важное правило пользования стиральной машиной, которым многие пренебрегают / Коллаж: Главред, фото: скриншоты с YouTube

Вы узнаете:

Почему нельзя перегружать барабан стиральной машины

Как переполненный барабан влияет на качество стирки

Сколько вещей оптимально загружать в стиральную машину

Многие пытаются положить в стиральную машину как можно больше грязного белья, чтобы постирать всё за один цикл. Но такой подход может не только ухудшить результат стирки, но и повредить технику.

Главред узнал, что украинский блогер и клинтокер Марк Любчик в TikTok объяснил, почему не стоит заполнять барабан стиральной машины доверху и сколько вещей оптимально класть внутрь.

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Почему нельзя перегружать стиральную машину

Одной из главных ошибок при стирке эксперт называет перегрузку барабана. Даже если на стиральной машине указана максимальная загрузка, это не означает, что барабан нужно заполнять вещами так, чтобы в нем не оставалось свободного места.

По его словам, чрезмерное количество вещей создает дополнительную нагрузку на механизмы стиральной машины. Особенно это становится проблемой, когда одежда намокает, ведь ткань впитывает воду и становится значительно тяжелее.

"Изнашиваются амортизаторы, которые в стиральной машинке удерживают барабан. Во-вторых, стирка вообще как следует не происходит. Потому что вещам некуда там двигаться. Вещи должны тереться друг о друга", - подчеркнул блогер.

Сколько вещей нужно загружать в стиральную машину

Марк Любчик советует не пытаться заполнять барабан до предела. Оптимальным вариантом он считает загрузку примерно на половину объема.

Почему стиральная машина плохо отжимает белье / Инфографика: Главред

Это несколько увеличит расходы на коммунальные услуги, но позволит избежать преждевременной поломки стиральной машины. Максимально иногда можно увеличивать загрузку барабана до 70%.

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О персоне: Марк Любчик Марк Любчик - украинский TikTok-блогер, клинктор, который в своих соцсетях делится советами по уходу за домом и организации пространства. На его страницу в TikTok подписаны более 30 тысяч пользователей.

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