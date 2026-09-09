В Украину ворвалось "бабье лето": насколько повысится температура

Вы узнаете:
- Где в Украине 10 сентября будет теплее всего
- В каких областях пройдут небольшие дожди
Погода в Украине завтра, 10 сентября, в основном будет теплой, местами даже летней. Максимальная температура воздуха составит +25+30 градусов. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.
Однако приближение холодного атмосферного фронта с запада Европы вызовет небольшое похолодание в западных областях Украины. В четверг там будет +17+22 градуса.
"Только в Черновицкой области ещё продержится лето, до +28 градусов. Завтра в Украине будет преобладать высокое атмосферное давление, осадков в основном не ожидается, но вот в западных областях оно снизится, и там пройдут небольшие дожди", - отметила Диденко.
Погода в Киеве 10 сентября
В четверг в столице ожидается жаркая погода. Максимальная температура воздуха в течение дня достигнет +28+30 градусов. Осадки в Киеве 10 сентября маловероятны, лишь к вечеру возможен небольшой дождь.
"Хочу отметить, что в ближайшей перспективе завтрашний день в Киеве будет самым жарким, ведь в дальнейшем ожидается понижение температуры воздуха, однако до настоящих холодов ещё далеко", - добавила синоптик.
Погода в Украине - последние новости
Напомним, Главред писал, что погоду в Украине 9 сентября будет определять антициклон и область высокого атмосферного давления. С запада на восток, с севера на юг дождей не предвидится, а погода будет солнечной и малооблачной.
Ранее сообщалось, что в течение недели, с 7 по 13 сентября, в Украине погода будет преимущественно теплой, местами жаркой, с кратковременными дождями и слабым туманом.
Накануне стало известно, что средняя месячная температура воздуха в Украине в сентябре прогнозируется в пределах +11+18 градусов, что близко к норме. В то же время месячное количество осадков ожидается в пределах 37–76 мм, а в Карпатах - 74–106 мм.
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О персоне: Наталья Диденко
Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.
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