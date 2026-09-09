В Украину ворвалось "бабье лето": насколько повысится температура

Несмотря на возвращение летних температур, в некоторых областях синоптики прогнозируют дожди и похолодание.

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Прогноз погоды в Украине на 10 сентября / фото: УНИАН

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Где в Украине 10 сентября будет теплее всего

В каких областях пройдут небольшие дожди

Погода в Украине завтра, 10 сентября, в основном будет теплой, местами даже летней. Максимальная температура воздуха составит +25+30 градусов. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

Однако приближение холодного атмосферного фронта с запада Европы вызовет небольшое похолодание в западных областях Украины. В четверг там будет +17+22 градуса.

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"Только в Черновицкой области ещё продержится лето, до +28 градусов. Завтра в Украине будет преобладать высокое атмосферное давление, осадков в основном не ожидается, но вот в западных областях оно снизится, и там пройдут небольшие дожди", - отметила Диденко.

Погода в Украине 10 сентября / фото: скриншот с meteoprog

Погода в Киеве 10 сентября

В четверг в столице ожидается жаркая погода. Максимальная температура воздуха в течение дня достигнет +28+30 градусов. Осадки в Киеве 10 сентября маловероятны, лишь к вечеру возможен небольшой дождь.

Погода в Киеве 10 сентября / фото: скриншот с meteoprog

"Хочу отметить, что в ближайшей перспективе завтрашний день в Киеве будет самым жарким, ведь в дальнейшем ожидается понижение температуры воздуха, однако до настоящих холодов ещё далеко", - добавила синоптик.

Наталия Диденко / Инфографика: Главред

Погода в Украине - последние новости

Напомним, Главред писал, что погоду в Украине 9 сентября будет определять антициклон и область высокого атмосферного давления. С запада на восток, с севера на юг дождей не предвидится, а погода будет солнечной и малооблачной.

Ранее сообщалось, что в течение недели, с 7 по 13 сентября, в Украине погода будет преимущественно теплой, местами жаркой, с кратковременными дождями и слабым туманом.

Накануне стало известно, что средняя месячная температура воздуха в Украине в сентябре прогнозируется в пределах +11+18 градусов, что близко к норме. В то же время месячное количество осадков ожидается в пределах 37–76 мм, а в Карпатах - 74–106 мм.

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О персоне: Наталья Диденко Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

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