РФ атаковала КПП на границе с Молдовой: есть жертвы среди гражданских

Оформление граждан и транспортных средств на пункте пропуска "Старокозачье" приостановлено.

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Дроны РФ ударили по пункту пропуска "Старокозачье" / Коллаж: Главред, фото: ГПСУ, t.me/odeskaODA

Коротко:

Дроны РФ атаковали пункт пропуска "Старокозачье" в Одесской области

Есть погибшие и пострадавшие среди гражданских

Оформление людей и транспорта временно остановлено

Россия в ночь на 9 сентября атаковала ударными беспилотниками международный пункт пропуска для автомобильного сообщения "Старокозачье" на границе с Молдовой - среди гражданских есть погибшие и раненые, а переход прекратил работу. Дроны попали по инфраструктуре пункта и прилегающей территории, там возникли пожары, сообщает Государственная пограничная служба Украины.

Под удар попал участок, где в момент атаки находились люди, - на подъезде к переходу в Белгород-Днестровском районе Одесской области.

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"К сожалению, есть пострадавшие и погибшие среди гражданского населения, которые находились возле пункта пропуска", - говорится в сообщении ГПСУ.

Оформление граждан и транспортных средств на этом направлении границы временно приостановлено, а молдавскую сторону проинформировали о ситуации.

Глава Одесской ОВА Олег Кипер также сообщил, что минувшей ночью вражеские беспилотники атаковали международный пункт пропуска для автосообщения "Старокозачье" на границе с Молдовой.

"К сожалению, есть жертвы среди гражданских, которые находились возле пункта пропуска: по предварительной информации, два человека погибли, трое пострадали. Еще 16 человек спасатели эвакуировали автобусами на безопасное расстояние", - рассказал он.

Под удар попала инфраструктура пункта и близлежащая территория. Возникли пожары.

"Работа международного пункта пропуска приостановлена. На месте работают все соответствующие службы. О ситуации проинформирована смежная сторона", - добавил Кипер.

РФ пытается нарушить сообщение между Украиной и Молдовой - Сибига

Министр иностранных дел Андрей Сибига убеждён, что Москва целенаправленно пытается нарушить транспортное сообщение между Украиной и Молдовой, а удары по пограничным переходам являются частью этой тактики.

Схожие выводы глава МИД озвучивал 25 августа после дронового удара РФ по международному автомобильному пункту пропуска "Виноградовка" на границе между Украиной и Молдовой.

"Это третья российская атака на пограничные пункты пропуска между Украиной и Молдовой за две недели. Четкая закономерность: Россия намеренно пытается нарушить связь между нашими двумя народами и дестабилизировать более широкий регион", - писал Сибига.

Он призывал международное сообщество осудить систематические атаки России на гражданские транспортные коридоры и ключевую приграничную инфраструктуру.

По его словам, украинские пограничники и таможенники работают в условиях постоянной опасности и нуждаются в целевой поддержке от пограничных ведомств стран-партнёров и международных организаций.

Четвёртая атака на переходы Одесской области за три недели

Ночной удар продолжил серию атак по пограничной инфраструктуре южного региона. Первый инцидент произошёл 20 августа, когда беспилотник поразил территорию возле пункта пропуска в Одесской области и повредил грузовики.

25 августа дроны повредили инфраструктуру международного перехода "Виноградовка - Вулканешты" на украинско-молдавской границе.

В ночь на 1 сентября противник попал по пункту "Орловка" на границе с Румынией, из-за чего остановилась работа паромной переправы.

Сейчас под удар попал пропуск людей и транспортных средств "Старокозачье". Сроки возобновления работы перехода не называются.

Удары РФ по Украине - последние новости по теме

Как сообщал Главред, в ночь на 9 сентября российская оккупационная армия атаковала Днепр. В результате удара вспыхнули пожары. В частности, горел склад со строительными материалами и частный дом.

Два человека госпитализированы из-за атаки россиян на Днепр. Это 51-летний мужчина и 52-летняя женщина. 15-летний парень, находившийся в изуродованном вражеским ударом доме, в госпитализации не нуждается.

В ночь на 8 сентября российская оккупационная армия нанесла удар по рынку в пригороде Одессы. По данным СМИ, речь идет промтоварном рынке "7 километр". Это один из крупнейших рынков в Восточной Европе.

В ночь на 8 сентября российские оккупанты атаковали Киев баллистическими ракетами. В результате ударов повреждены жилые дома, учебное заведение, есть жертвы и пострадавшие.

Днем 8 сентября ударный дрон поразил здание телеканалов "Мы-Украина" и "Мы-Украина+" в Киеве - в тот момент, когда редакция вела прямой эфир национального телемарафона "Единые новости".

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О персоне: Олег Кипер Олег Александрович Кипер (род. 1 мая 1980, Тимково, Одесская область) - председатель Одесской областной военной администрации с 30 мая 2023 года, заслуженный юрист Украины, кандидат юридических наук, сообщает Википедия. Начал свою карьеру в органах прокуратуры в 2001 году. Впоследствии он занимал различные должности, в частности: следователя в Котовской межрайонной прокуратуре;

прокурора отдела в Генеральной прокуратуре Украины;

руководителя Киевской городской прокуратуры (с 2020 по 2023 год). В 2014 году Олег Кипер подпал под люстрацию, но позже, в 2019 году, он добился через суд отмены этого решения. С 2021 года он имеет звание заслуженного юриста Украины.

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