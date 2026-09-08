Число жертв резко выросло: Россия атакует Киев реактивными дронами, что известно

https://glavred.info/war/chislo-zhertv-rezko-vyroslo-rossiya-atakuet-kiev-reaktivnymi-dronami-chto-izvestno-10795019.html Ссылка скопирована

Число жертв в Киеве растет - Россия продолжает новую атаку с использованием дронов / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, ГСЧС Киева

Ключевые факты:

В Киеве число погибших 8 сентября возросло до пяти

В результате атаки РФ пострадали 23 человека, трое находятся в тяжелом состоянии

В Борисполе в результате российского удара ранена двухлетняя девочка

Число погибших в Киеве в результате российской атаки 8 сентября возросло до пяти человек. В столице продолжают раздаваться взрывы, а российские войска наносят новые удары реактивными беспилотниками. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

"В течение ночи и дня 8 сентября в столице пострадали 23 человека. 14 раненых находятся в стационарах городских больниц. Трое из них - в тяжелом состоянии", - сообщил Кличко.

видео дня

В то же время стало известно о новых погибших в результате ударов. В Соломенском районе жертв обнаружили после попадания в складское помещение.

"В Соломенском районе в результате попадания в складское помещение погибли два человека. Число погибших за 8 сентября в столице возросло до 5 человек", - сообщил Кличко.

Также в Голосеевском районе столицы беспилотник упал на открытой территории.

"Также в Голосеевском районе БПЛА упал на открытой территории. Возгорание оперативно ликвидировали. По другому адресу в Голосеево произошло возгорание складского здания", - сообщил Кличко.

Впоследствии в районе зафиксировали ещё один случай повреждения складской инфраструктуры. Параллельно произошло новое падение беспилотника в Соломенском районе, куда выехали экстренные службы.

"В Голосеевском районе - повторное попадание в складское здание. В Соломенском - падение БПЛА на складское здание. Экстренные службы направляются на место", - сообщил Кличко.

Российская атака затронула и Киевскую область. В Борисполе среди пострадавших оказался двухлетний ребенок, которого после удара доставили в больницу.

"Россияне ранили двухлетнего ребенка в Борисполе. Во время вражеской атаки маленькая девочка получила осколочное ранение глаза. Ребенок в сознании. Ее госпитализировали в больницу. Медики оказывают ей всю необходимую помощь", - сообщил глава Киевской ОВА Тимур Ткаченко.

Начальник Киевской областной государственной администрации призвал жителей региона не игнорировать сигналы воздушной тревоги и находиться в укрытиях.

"Берегите себя и своих близких. Во время воздушной тревоги обязательно находитесь в укрытиях", - призвал Ткаченко.

Новость дополняется...

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред