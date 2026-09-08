Число жертв резко выросло: Россия атакует Киев реактивными дронами, что известно

Ключевые факты:
- В Киеве число погибших 8 сентября возросло до пяти
- В результате атаки РФ пострадали 23 человека, трое находятся в тяжелом состоянии
- В Борисполе в результате российского удара ранена двухлетняя девочка
Число погибших в Киеве в результате российской атаки 8 сентября возросло до пяти человек. В столице продолжают раздаваться взрывы, а российские войска наносят новые удары реактивными беспилотниками. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.
"В течение ночи и дня 8 сентября в столице пострадали 23 человека. 14 раненых находятся в стационарах городских больниц. Трое из них - в тяжелом состоянии", - сообщил Кличко.
В то же время стало известно о новых погибших в результате ударов. В Соломенском районе жертв обнаружили после попадания в складское помещение.
"В Соломенском районе в результате попадания в складское помещение погибли два человека. Число погибших за 8 сентября в столице возросло до 5 человек", - сообщил Кличко.
Также в Голосеевском районе столицы беспилотник упал на открытой территории.
"Также в Голосеевском районе БПЛА упал на открытой территории. Возгорание оперативно ликвидировали. По другому адресу в Голосеево произошло возгорание складского здания", - сообщил Кличко.
Впоследствии в районе зафиксировали ещё один случай повреждения складской инфраструктуры. Параллельно произошло новое падение беспилотника в Соломенском районе, куда выехали экстренные службы.
"В Голосеевском районе - повторное попадание в складское здание. В Соломенском - падение БПЛА на складское здание. Экстренные службы направляются на место", - сообщил Кличко.
Российская атака затронула и Киевскую область. В Борисполе среди пострадавших оказался двухлетний ребенок, которого после удара доставили в больницу.
"Россияне ранили двухлетнего ребенка в Борисполе. Во время вражеской атаки маленькая девочка получила осколочное ранение глаза. Ребенок в сознании. Ее госпитализировали в больницу. Медики оказывают ей всю необходимую помощь", - сообщил глава Киевской ОВА Тимур Ткаченко.
Начальник Киевской областной государственной администрации призвал жителей региона не игнорировать сигналы воздушной тревоги и находиться в укрытиях.
"Берегите себя и своих близких. Во время воздушной тревоги обязательно находитесь в укрытиях", - призвал Ткаченко.
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