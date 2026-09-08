РФ атакует Киев реактивными дронами: в столице гремят взрывы, что известно

В Киеве объявлен желтый уровень опасности из-за угрозы БПЛА.

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В Киеве действуют силы ПВО / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Кратко:

Киев атакуют реактивные дроны, в столице работает ПВО

В Шевченковском районе горят складские здания

Днем во вторник, 8 сентября, страна-агрессор Россия атакует Киев реактивными дронами. В столице слышны взрывы.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что сейчас в столице действуют силы ПВО.

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"В столице работают силы ПВО. Находитесь в безопасных местах", - говорится в сообщении.

В 12:45 он уточнил, что в Шевченковском районе зафиксировано повторное попадание по складским зданиям, там бушует пожар.

В 13:17 Кличко сообщил, что в Голосеевском районе зафиксировано попадание в складское здание. По его словам, загорелась крыша, экстренные службы уже на месте.

Мэр также добавил, что в столице уже трое погибших в результате атаки врага на Киев с ночи 8 сентября.

"Искренние соболезнования родным и близким тех, кого убила Россия", - сказал Кличко.

В то же время в Воздушных силах заявляют, что реактивные БПЛА находились над городом.

В 12:21 в ведомстве сообщили, что реактивные БПЛА находятся в районе населенного пункта Гончаровское в Черниговской области и движутся в направлении Киевской области.

В 12:47 стало известно, что реактивный БПЛА находится в Киевской области и движется в направлении Чабанов/Киева.

Реактивный "Шахед" / Инфографика: Главред

Россия может готовить новый массированный удар

Авиационный эксперт Богдан Долинце заявил, что Россия может повторить массированную атаку на Украину уже в ближайшие дни.

По его словам, объем средств, которые противник израсходовал во время последнего обстрела, не соответствует производственным темпам российского ВПК.

"Мы видим, что фактически в течение 10 дней противник осуществлял накопление сил для данной атаки. И, учитывая, что количество примененных средств было меньше, чем Россия могла изготовить за это время, не исключено, что через достаточно короткий период она может повторить очередную попытку массированной атаки - уже в ближайшие дни", - подчеркнул он.

Удары по Украине - последние новости

Как сообщал Главред, российские войска днем нанесли удар по торговому центру "Эпицентр" в Прилуках Черниговской области. На месте атаки уже работают правоохранители и профильные службы, которые фиксируют последствия и устанавливают обстоятельства происшествия.

Также 8 сентября российские войска с помощью двух дронов прицельно атаковали пассажирский поезд Киев - Сумы - обошлось без пострадавших. Оба попадания зафиксировали на подъезде к Сумам.

Кроме того, российская оккупационная армия нанесла удар по рынку в пригороде Одессы. По данным СМИ, речь идет о промышленно-товарном рынке "7 километр". Это один из крупнейших рынков в Восточной Европе.

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О персоне: Виталий Кличко Виталий Кличко - украинский государственный деятель, политик. Мэр Киева с 5 июня 2014 года. Председатель Киевской городской государственной администрации с 25 июня 2014 года. Профессиональный боксер, выступавший в тяжелом весе, кикбоксер. Обладатель званий "Почетный" и "Вечный" чемпион мира по боксу по версии WBC, сообщает Википедия.

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