Россияне ударили по 'Эпицентру' на Черниговщине: существует угроза повторной атаки

Следственно-оперативные группы фиксируют последствия, а жителей просят не приближаться к разрушенному объекту из-за угрозы нового удара.

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Россия нанесла удар по "Эпицентру" в Прилуках в Черниговской области / Коллаж: Главред, фото: Полиция Черниговской области, УНИАН

Кратко:

РФ нанесла удар по ТЦ "Эпицентр" в Прилуках Черниговской области

На месте работают полиция и взрывотехники

Сохраняется угроза повторного удара

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Российские войска днем нанесли удар по торговому центру "Эпицентр" в Прилуках Черниговской области. На месте атаки уже работают правоохранители и профильные службы, которые фиксируют последствия и устанавливают обстоятельства происшествия, сообщает полиция Черниговской области в Facebook.

К разрушенному объекту прибыли следственно-оперативные группы полиции, взрывотехники и представители других служб. Они проводят первоочередные мероприятия, обследуют территорию и документально фиксируют результаты попадания по гражданской инфраструктуре.

Территорию взяли под охрану

Отдельной задачей правоохранителей стала охрана периметра "Эпицентра". Это необходимо как для безопасности людей, так и для того, чтобы сохранились вещественные доказательства, которые впоследствии могут лечь в основу уголовного производства.

Обследование таких объектов обычно затягивается: взрывотехникам приходится проверять конструкции и обломки, прежде чем допускать туда других специалистов.

Полиция предупреждает о риске повторного удара

Жителей Прилук просят не подходить к участку, пострадавшему от атаки. Правоохранители советуют держать дистанцию и учитывать, что российские войска могут повторно нанести удар по той же точке.

Полиция также отдельно обратила внимание горожан на сигналы воздушной тревоги - их не стоит игнорировать. В случае объявления опасности людям следует укрываться и выполнять рекомендации профильных служб.

Массированные атаки могут оказаться ещё более мощными

Военный эксперт Олег Жданов заявил, что после завершения паузы первые массированные удары РФ по Украине могут оказаться более мощными, чем предыдущие.

Он убежден, что Россия сразу сосредоточит основные усилия на энергетической инфраструктуре. По его мнению, подобные удары могут активизироваться ближе к началу холодного сезона.

"Я думаю, что они продолжат в том же духе примерно 7–10 дней массированные обстрелы нашей территории, прежде всего столицы", - подчеркнул эксперт.

Удары РФ по Украине - последние новости

Как сообщал Главред, в ночь на 8 сентября российские оккупанты атаковали Киев баллистическими ракетами. В результате ударов повреждены жилые дома, учебное заведение, есть пострадавшие. В частности, в Шевченковском районе вследствие падения обломков произошел пожар в складских помещениях.

Также под удар попала Киевская область. В Броварском районе повреждены три частных домовладения и автомобиль. В Бориспольском - складское помещение, предприятие и семь грузовых автомобилей. В Фастовском районе повреждены три частных домовладения. В Обуховском - частный дом.

Кроме того, российская оккупационная армия нанесла удар по рынку в пригороде Одессы. По данным СМИ, речь идет о промышленно-товарном рынке "7 километр". Это один из крупнейших рынков в Восточной Европе.

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Об источнике: Национальная полиция Украины Национальная полиция Украины - центральный орган исполнительной власти, обеспечивающий защиту прав и свобод человека, противодействие преступности, поддержание общественной безопасности и порядка. Деятельность Национальной полиции направляется и координируется Кабинетом Министров Украины через министра внутренних дел в соответствии с законом, пишет Википедия.

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