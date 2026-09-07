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Засор канализации исчезнет без химии: сантехник раскрыл хитрый фокус

Алексей Тесля
7 сентября 2026, 22:08
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В некоторых случаях проблему засора помогает решить обычное моющее средство и горячая вода.
раковина
Как прочистить слив / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Простой способ идеально подходит именно для кухонного слива
  • После устранения засора важно не допустить его повторного появления

Если вода в кухонной раковине стала плохо уходить, не обязательно сразу покупать специальное средство для труб. В некоторых случаях проблему помогает решить обычное моющее средство и горячая вода.

Такой способ подходит именно для кухонного слива. Средство для посуды не стоит использовать в ливневой канализации, поскольку содержащиеся в нем вещества могут попадать в водоемы и вредить живым организмам. Для таких систем лучше выбирать экологичные способы очистки, пишет Express.

видео дня

Чаще всего кухонные трубы забиваются из-за жира и масла. Попадая в слив, они постепенно остывают, оседают на стенках труб и становятся своеобразной ловушкой для остатков еды и грязи. Со временем это приводит к плотной пробке.

Чтобы размягчить такой налет, можно медленно залить в слив горячую воду с добавлением значительного количества средства для мытья посуды. Высокая температура поможет размягчить жир, а моющее средство - отделить его от поверхности труб. При необходимости процедуру можно повторить.

После устранения засора важно не допустить его повторного появления. Для этого специалисты советуют:

  • не сливать в раковину масло и жир;
  • перед мытьем удалять остатки пищи с тарелок и посуды;
  • использовать специальные сеточки на сливе;
  • при большом количестве жирных отходов установить жироуловитель;
  • регулярно очищать наружные водостоки и желоба от листьев, грязи и мусора.

Для снижения воздействия на окружающую среду при выборе моющего средства можно отдавать предпочтение составам на растительной основе.

Смотрите видео - секрет чистой канализации:

Мужчина показал, как своими руками прочистил сильный засор в канализации. Он соединил старый сантехнический трос с новым шлангом, укрепив конструкцию проволокой.

Для удобной подачи инструмента в трубу использовал изогнутый металлический элемент в качестве направляющей. Самодельное устройство помогло добраться до засора и устранить его без сложного оборудования.

Ранее Главред писал о том, как прочистить засор при помощи двух ингредиентов. Устранение засоров в домашних условиях возможно, если вовремя применить простые средства.

Напомним, ранее сообщалось о том, как пробить очень сильный засор в трубе. Как пробить засор в трубе ‒ с этой проблемой регулярно сталкиваются владельцы квартир и ответственные квартиросъемщики.

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Об источнике: Express.co.uk

Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

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