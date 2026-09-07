Засор канализации исчезнет без химии: сантехник раскрыл хитрый фокус

В некоторых случаях проблему засора помогает решить обычное моющее средство и горячая вода.

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Как прочистить слив / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Простой способ идеально подходит именно для кухонного слива

После устранения засора важно не допустить его повторного появления

Если вода в кухонной раковине стала плохо уходить, не обязательно сразу покупать специальное средство для труб. В некоторых случаях проблему помогает решить обычное моющее средство и горячая вода.

Такой способ подходит именно для кухонного слива. Средство для посуды не стоит использовать в ливневой канализации, поскольку содержащиеся в нем вещества могут попадать в водоемы и вредить живым организмам. Для таких систем лучше выбирать экологичные способы очистки, пишет Express.

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Чаще всего кухонные трубы забиваются из-за жира и масла. Попадая в слив, они постепенно остывают, оседают на стенках труб и становятся своеобразной ловушкой для остатков еды и грязи. Со временем это приводит к плотной пробке.

Чтобы размягчить такой налет, можно медленно залить в слив горячую воду с добавлением значительного количества средства для мытья посуды. Высокая температура поможет размягчить жир, а моющее средство - отделить его от поверхности труб. При необходимости процедуру можно повторить.

После устранения засора важно не допустить его повторного появления. Для этого специалисты советуют:

не сливать в раковину масло и жир;

перед мытьем удалять остатки пищи с тарелок и посуды;

использовать специальные сеточки на сливе;

при большом количестве жирных отходов установить жироуловитель;

регулярно очищать наружные водостоки и желоба от листьев, грязи и мусора.

Для снижения воздействия на окружающую среду при выборе моющего средства можно отдавать предпочтение составам на растительной основе.

Смотрите видео - секрет чистой канализации:

Мужчина показал, как своими руками прочистил сильный засор в канализации. Он соединил старый сантехнический трос с новым шлангом, укрепив конструкцию проволокой.

Для удобной подачи инструмента в трубу использовал изогнутый металлический элемент в качестве направляющей. Самодельное устройство помогло добраться до засора и устранить его без сложного оборудования.

Ранее Главред писал о том, как прочистить засор при помощи двух ингредиентов. Устранение засоров в домашних условиях возможно, если вовремя применить простые средства.

Напомним, ранее сообщалось о том, как пробить очень сильный засор в трубе. Как пробить засор в трубе ‒ с этой проблемой регулярно сталкиваются владельцы квартир и ответственные квартиросъемщики.

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