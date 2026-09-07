Хрустящие снаружи, сочные внутри: как приготовить идеальные деруны без муки и яиц

Хрустящие снаружи и нежные внутри оладьи можно приготовить без привычной муки и яиц.

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Оладьи без муки и яиц / Коллаж: Главред, фото: Pexels

Настоящие украинские оладьи не требуют ни муки, ни яиц. Эти продукты делают картофельные оладьи плотными, а их естественный вкус становится менее выраженным.

Вместо этого наши бабушки пользовались простым и действенным приемом - добавляли в тесто картофельный крахмал. Именно он удерживает деруны целыми во время жарки и дарит им золотистую хрустящую корочку, пишет Главред со ссылкой на ТСН.

Как приготовить оладьи без муки и яиц

Чтобы оладьи получились нежными внутри и при этом сохраняли форму во время жарки, важно правильно подготовить картофель. Лучше всего выбирать сорта с высоким содержанием крахмала - именно он станет естественным "связующим" теста.

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Картофель следует очистить, вымыть и натереть на мелкой терке. Полученную массу переложите в сито или марлю и слегка отожмите, чтобы избавиться от лишней жидкости.

Сок оставьте в миске на 5–10 минут. За это время на дне образуется белый осадок - натуральный картофельный крахмал. Жидкость следует аккуратно слить, а осадок вернуть в картофельную массу. Именно этот крахмал станет основой для правильного теста и обеспечит оладьям нежную серединку и хрустящую корочку.

Что добавить для вкуса

В картофельную массу добавьте лук и соль. Лук придает характерный привкус и одновременно замедляет потемнение картофеля. По желанию можно использовать чеснок или перец, но даже в самом простом варианте деруны получаются насыщенными и ароматными. Важно солить массу непосредственно перед жаркой, чтобы она не стала слишком жидкой.

Как правильно жарить

Сковороду нужно хорошо разогреть, а масло налить так, чтобы оно равномерно покрывало дно. Картофельную массу выкладывайте ложкой на горячую поверхность, формируя небольшие оладьи. Они не должны соприкасаться друг с другом, а толщина должна быть умеренной, поскольку тонкие оладьи быстрее прожариваются и приобретают выраженную корочку. Жарить рекомендуем на среднем или чуть более сильном огне, переворачивая только после появления золотистой корочки. Крышкой накрывать не стоит, чтобы картофель не стал слишком мягким.

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Об источнике: ТСН ТСН (Телевизионная служба новостей) - ежедневная информационная телепрограмма новостей канала "1+1", производимая "1+1 Media". ТСН является одной из самых популярных новостных программ в Украине. В декабре 2012 года программа установила абсолютный рекорд, завоевав долю аудитории в 31,5 %. Это означает, что почти треть зрителей в Украине смотрела выпуски ТСН, пишет Википедия.

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