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Деруны в горшочках: Ярославский показал, как сделать привычное блюдо шедевром

Алена Кюпели
22 февраля 2025, 15:53
43
Деруны-ласуны от Ярославского могут быть праздничным блюдом.
Время приготоления Время приготовления: 30 минут
Время на подготовку Время на подготовку: 15 минут
Деруны-ласуны от Ярославского
Деруны-ласуны от Ярославского / Коллаж Главред, фото скриншот

Украинский шеф-повар Владимир Ярославский на своей странице в Instagram предложил переосмыслить такое привычное украинское блюдо, как деруны.

Так, звезда Мастер Шефа предложил из, казалось бы, простого блюда, сделать шедевр и звезду праздничного стола.

Ярославский показал, как приготовить вкусные деруны
Ярославский показал, как приготовить вкусные деруны / Скриншот

Оказалось, что если в деруны добавить свинину, лук и твердый сыр, получится прямо настоящая украинская "лазанья". Сам же Ярославский назвал свои деруны "ласунами".

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Ярославский показал, как приготовить вкусные деруны
Ярославский показал, как приготовить вкусные деруны / Скриншот

"Лаксуны - ярмарочныеили деруны, запеченные с Сорочинской ярмарки. О них я узнал еще, когда учился в Полтаве, и, думаю, даже лучше запекать их в горшке – так будет еще вкуснее", - делится он.

Деруны

  • 500г очищенного картофеля
  • 100г очищенного лука
  • 1 яйцо
  • 50г сметаны
  • 50г муки
  • Соль
  • Подсолнечное масло

Соус

  • 350г свинины (лучшая вырезка или ошейок)
  • 150г лука
  • 250г сметаны (можно домашнюю!)
  • 150г бульона или воды
  • 100г твердого сыра

Как приготовить вкусные деруны?

  • чтобы результат порадовал – выбирайте картофель для жарки или хотя бы желтые в середине сорта!
  • картофель натираю на тонкой терке, так же тру лук и добавляю сметану - так картофель не будет темнеть! Далее добавляю яйцо и муку. Смесь получается немного жидкая, но не волнуйтесь. Когда будете выкладывать на горячую сковороду жарить – перемешайте все и так со всем формуйте тоненький дерун!
  • жарю на немного выше среднем огне до румяной корочки, масла даю достаточно, чтобы было на сковороде, но как снимаю готовые обжаренные - кладу их на бумажную салфетку.

"Соус" с мясом:

  • Тоненько нарезаю кусочки свинины, быстро обжариваю на высоком огне – не до готовности – просто до румяности, сверху готовые солю и перчу. На той же сковороде убавляю огонь и обжариваю и даже тушеный лук, добавляю сметану, воду или бульон, соль перец и мясной сок, который выделился от свинины, добавляю по вкусу, соус должен быть достаточно жидким.
  • В горшочек или другую емкость пекладываю деруны и мясо, щедро поливаю соусом и сверху затираю сыром и ставлю в духовку на 12-15 минут - запечься, зарумяниться.
  • Есть надо горячими, можно еще посыпать рубленой зеленью свежего укропа или петрушки.

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