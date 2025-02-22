Деруны в горшочках: Ярославский показал, как сделать привычное блюдо шедевром

Деруны-ласуны от Ярославского могут быть праздничным блюдом.

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Деруны-ласуны от Ярославского / Коллаж Главред, фото скриншот

Украинский шеф-повар Владимир Ярославский на своей странице в Instagram предложил переосмыслить такое привычное украинское блюдо, как деруны.

Так, звезда Мастер Шефа предложил из, казалось бы, простого блюда, сделать шедевр и звезду праздничного стола.

Ярославский показал, как приготовить вкусные деруны / Скриншот

Оказалось, что если в деруны добавить свинину, лук и твердый сыр, получится прямо настоящая украинская "лазанья". Сам же Ярославский назвал свои деруны "ласунами".

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Ярославский показал, как приготовить вкусные деруны / Скриншот

"Лаксуны - ярмарочныеили деруны, запеченные с Сорочинской ярмарки. О них я узнал еще, когда учился в Полтаве, и, думаю, даже лучше запекать их в горшке – так будет еще вкуснее", - делится он.

Деруны

500г очищенного картофеля

100г очищенного лука

1 яйцо

50г сметаны

50г муки

Соль

Подсолнечное масло

Соус

350г свинины (лучшая вырезка или ошейок)

150г лука

250г сметаны (можно домашнюю!)

150г бульона или воды

100г твердого сыра

Как приготовить вкусные деруны?

чтобы результат порадовал – выбирайте картофель для жарки или хотя бы желтые в середине сорта!

картофель натираю на тонкой терке, так же тру лук и добавляю сметану - так картофель не будет темнеть! Далее добавляю яйцо и муку. Смесь получается немного жидкая, но не волнуйтесь. Когда будете выкладывать на горячую сковороду жарить – перемешайте все и так со всем формуйте тоненький дерун!

жарю на немного выше среднем огне до румяной корочки, масла даю достаточно, чтобы было на сковороде, но как снимаю готовые обжаренные - кладу их на бумажную салфетку.

"Соус" с мясом:

Тоненько нарезаю кусочки свинины, быстро обжариваю на высоком огне – не до готовности – просто до румяности, сверху готовые солю и перчу. На той же сковороде убавляю огонь и обжариваю и даже тушеный лук, добавляю сметану, воду или бульон, соль перец и мясной сок, который выделился от свинины, добавляю по вкусу, соус должен быть достаточно жидким.

В горшочек или другую емкость пекладываю деруны и мясо, щедро поливаю соусом и сверху затираю сыром и ставлю в духовку на 12-15 минут - запечься, зарумяниться.

Есть надо горячими, можно еще посыпать рубленой зеленью свежего укропа или петрушки.

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