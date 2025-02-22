Деруны в горшочках: Ярославский показал, как сделать привычное блюдо шедевром

Деруны-ласуны от Ярославского могут быть праздничным блюдом.
Время приготовления: 30 минут
Время на подготовку: 15 минут
Украинский шеф-повар Владимир Ярославский на своей странице в Instagram предложил переосмыслить такое привычное украинское блюдо, как деруны.
Так, звезда Мастер Шефа предложил из, казалось бы, простого блюда, сделать шедевр и звезду праздничного стола.
Оказалось, что если в деруны добавить свинину, лук и твердый сыр, получится прямо настоящая украинская "лазанья". Сам же Ярославский назвал свои деруны "ласунами".
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"Лаксуны - ярмарочныеили деруны, запеченные с Сорочинской ярмарки. О них я узнал еще, когда учился в Полтаве, и, думаю, даже лучше запекать их в горшке – так будет еще вкуснее", - делится он.
Деруны
- 500г очищенного картофеля
- 100г очищенного лука
- 1 яйцо
- 50г сметаны
- 50г муки
- Соль
- Подсолнечное масло
Соус
- 350г свинины (лучшая вырезка или ошейок)
- 150г лука
- 250г сметаны (можно домашнюю!)
- 150г бульона или воды
- 100г твердого сыра
Как приготовить вкусные деруны?
- чтобы результат порадовал – выбирайте картофель для жарки или хотя бы желтые в середине сорта!
- картофель натираю на тонкой терке, так же тру лук и добавляю сметану - так картофель не будет темнеть! Далее добавляю яйцо и муку. Смесь получается немного жидкая, но не волнуйтесь. Когда будете выкладывать на горячую сковороду жарить – перемешайте все и так со всем формуйте тоненький дерун!
- жарю на немного выше среднем огне до румяной корочки, масла даю достаточно, чтобы было на сковороде, но как снимаю готовые обжаренные - кладу их на бумажную салфетку.
"Соус" с мясом:
- Тоненько нарезаю кусочки свинины, быстро обжариваю на высоком огне – не до готовности – просто до румяности, сверху готовые солю и перчу. На той же сковороде убавляю огонь и обжариваю и даже тушеный лук, добавляю сметану, воду или бульон, соль перец и мясной сок, который выделился от свинины, добавляю по вкусу, соус должен быть достаточно жидким.
- В горшочек или другую емкость пекладываю деруны и мясо, щедро поливаю соусом и сверху затираю сыром и ставлю в духовку на 12-15 минут - запечься, зарумяниться.
- Есть надо горячими, можно еще посыпать рубленой зеленью свежего укропа или петрушки.
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