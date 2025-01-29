Проще некуда: рецепт невероятного десерта из двух ингредиентов - без выпечки

Если же хочется легких и вкусных десертов с низким содержанием калорий, сладости из яблочного пюре - это именно то, что нужно. Главред нашел рецепт десерта, для которого нужно всего 2 ингредиента. Готовится очень просто.
Портал shuba.life поделился рецептом невероятного десерта родом из Германии.
Ингредиенты:
- яблочное пюре 640 г;
- желатин 30 г.
Яблочное пюре без сахара можно приобрести в супермаркете или же приготовить самостоятельно.
Для второго варианта понадобятся яблоки сладких сортов. Фрукт следует очистить, удалить семенную часть и нарезать на кубики. Далее варите яблоки на слабом огне с минимальным количеством воды до мягкости. После этого полученную массу нужно взбить блендером до однородной консистенции.
Если вы приготовили яблочное пюре, тогда высыпайте туда желатин и подождите, пока он не набухнет, это займет около 7 минут.
Далее поставьте смесь на водяную баню и тщательно помешивая растопите массу до полужидкого состояния. Дайте ей остыть до комнатной температуры.
Затем взбивайте смесь миксером в течение 20 минут, пока она не станет густой.
Возьмите любую форму, застелите пищевой пленкой и выложите взбитую массу. Поместите в холодильник на 2 часа. И все, вкусный десерт у вас на столе.
Читайте также:
- Можно есть ложками: рецепт домашнего плавленого сыра за 15 минут: рецепт домашнего плавленого сыра
- Старинный рецепт из газеты СССР: все ищут такую закуску на столе
- Как приготовить гору самых сочных котлет на скорую руку - удивительный рецепт
Что известно о портале shuba.food?
Портал shuba.food - первое и самое большое украинское гастрономическое медиа. На сайте собраны секреты известных кулинаров. Кроме того, портал публикует много разнообразных рецептов. Медиа ведет не только сайт, но и Instagram, Telegram и Facebook.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред