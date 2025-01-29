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Проще некуда: рецепт невероятного десерта из двух ингредиентов - без выпечки

Марина Фурман
29 января 2025, 02:32
7
Десерт понравится тем, кто обожает сладости с желатином.
Время приготоления Время приготовления: 30 минут
Время на подготовку Время на подготовку: 10 минут
Порции Порции 4 порции
Кухня Кухня Интернациональная
десерт из яблок
Вкусный десерт из яблочного пюре / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Если же хочется легких и вкусных десертов с низким содержанием калорий, сладости из яблочного пюре - это именно то, что нужно. Главред нашел рецепт десерта, для которого нужно всего 2 ингредиента. Готовится очень просто.

Портал shuba.life поделился рецептом невероятного десерта родом из Германии.

Ингредиенты:

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  • яблочное пюре 640 г;
  • желатин 30 г.

Яблочное пюре без сахара можно приобрести в супермаркете или же приготовить самостоятельно.

Для второго варианта понадобятся яблоки сладких сортов. Фрукт следует очистить, удалить семенную часть и нарезать на кубики. Далее варите яблоки на слабом огне с минимальным количеством воды до мягкости. После этого полученную массу нужно взбить блендером до однородной консистенции.

Если вы приготовили яблочное пюре, тогда высыпайте туда желатин и подождите, пока он не набухнет, это займет около 7 минут.

Далее поставьте смесь на водяную баню и тщательно помешивая растопите массу до полужидкого состояния. Дайте ей остыть до комнатной температуры.

Затем взбивайте смесь миксером в течение 20 минут, пока она не станет густой.

Возьмите любую форму, застелите пищевой пленкой и выложите взбитую массу. Поместите в холодильник на 2 часа. И все, вкусный десерт у вас на столе.

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