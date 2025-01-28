Как приготовить гору сочнейших котлет на скорую руку - изумительный рецепт

Рецепт котлет, которые получаются очень нежными.

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Куриные котлеты - рецепт / коллаж: Главред, фото: depositphotos.com/ua/

Есть множество рецептов приготовления котлет и у каждой хозяйки точно есть свой любимый. Предлагаем вам приготовить котлеты из куриного фарша с добавлением сметаны и манки.

Кстати, если вы не любите манную крупу, можете ее заменить на панировочные сухари, сообщает Главред со ссылкой на cook_julija_simonchuk.

Куриные котлеты – рецепт

Ингредиенты:

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куриный фарш – 1 кг;

сметана 20% – 200 мл;

теплая вода – 100 мл;

манная крупа – 6-7 ст. л;

лук – 1 шт.;

соль, перец – по вкусу;

растительное масло – для жарки

Смешайте сметану с теплой водой и манной крупой, отставьте на 10 минут.

Лук мелко нарежьте и обжарьте на растительном масле, можно еще добавить немного сливочного масла.

К фаршу добавьте смесь сметаны, воды и манной крупы, подготовленный лук, соль, перец и все хорошо перемешайте.

Разогрейте растительное масло на сковороде, влажными руками или же ложкой сформируйте котлеты и обжарьте их с обеих сторон до золотистого цвета под крышкой.

Приятного аппетита!

Смотрите видео, как готовить куриные котлеты:

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Кто такая cook_julija_simonchuk? cook_julija_simonchuk - популярный украинский кулинарный блогер из Луцка в соцсети Instagram и ТікТок. Автор блога регулярно публикует интересные рецепты изысканных блюд. На cook_julija_simonchuk подписаны более 80 тысяч пользователей соцсети Instagram.

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