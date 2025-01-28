Как приготовить гору сочнейших котлет на скорую руку - изумительный рецепт

Есть множество рецептов приготовления котлет и у каждой хозяйки точно есть свой любимый. Предлагаем вам приготовить котлеты из куриного фарша с добавлением сметаны и манки.
Кстати, если вы не любите манную крупу, можете ее заменить на панировочные сухари, сообщает Главред со ссылкой на cook_julija_simonchuk.
Куриные котлеты – рецепт
Ингредиенты:
- куриный фарш – 1 кг;
- сметана 20% – 200 мл;
- теплая вода – 100 мл;
- манная крупа – 6-7 ст. л;
- лук – 1 шт.;
- соль, перец – по вкусу;
- растительное масло – для жарки
Смешайте сметану с теплой водой и манной крупой, отставьте на 10 минут.
Лук мелко нарежьте и обжарьте на растительном масле, можно еще добавить немного сливочного масла.
К фаршу добавьте смесь сметаны, воды и манной крупы, подготовленный лук, соль, перец и все хорошо перемешайте.
Разогрейте растительное масло на сковороде, влажными руками или же ложкой сформируйте котлеты и обжарьте их с обеих сторон до золотистого цвета под крышкой.
Приятного аппетита!
Смотрите видео, как готовить куриные котлеты:
Вас может заинтересовать:
- Вместо традиционного борща: самое сытное первое блюдо - божественно вкусно
- Изумительные пальчики из вчерашнего картофельного пюре - бомбический рецепт
- Берем фарш и готовим вкуснейший ужин на всю семью - отличный рецепт
Кто такая cook_julija_simonchuk?
cook_julija_simonchuk - популярный украинский кулинарный блогер из Луцка в соцсети Instagram и ТікТок. Автор блога регулярно публикует интересные рецепты изысканных блюд. На cook_julija_simonchuk подписаны более 80 тысяч пользователей соцсети Instagram.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред