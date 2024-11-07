Укр
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Рецепты

Проще не придумаешь: рецепт вкусных котлет без мяса - быстро и полезно

Элина Чигис
7 ноября 2024, 13:12
64
Рецепт котлет, который станет настоящей находкой для хозяек.
Время приготоления Время приготовления: 20 минут
Время на подготовку Время на подготовку: 15 минут
Порции Порции 4 порции
Кухня Кухня Интернациональная
Котлеты из брокколи - рецепт
Котлеты из брокколи - рецепт / коллаж: Главред, фото: depositphotos.com/ua/

Вы узнаете:

  • Как приготовить диетические котлеты из брокколи
  • Сколько времени их запекать

Предлагаем вам рецепт котлет из брокколи, такое блюдо точно порадует тех, кто следит за фигурой или же хочет накормить детей полезным обедом. В таких котлетах минимум калорий, а их приготовление не занимает много времени и усилий.

Отметим, не забудьте включить в духовке режим обдува, чтобы котлеты получились румяными, пишет Главред со ссылкой на diali_cooking.

видео дня

Котлеты из брокколи – рецепт

Ингредиенты:

  • брокколи 300 г
  • яйца 3 шт.
  • сыр твердый 120 г
  • специи
  • мука 1 ст. л.

Отварите брокколи в подсоленной воде 3-4 минуты и охладите.

Взбейте подготовленные брокколи блендером, добавьте яйца, специи и натертый твердый сыр.

Теперь всыпьте муку и хорошо все перемешайте.

Влажными руками сформируйте котлеты и выложите их на форму, застеленную пергаментом.

Котлеты
Котлеты / инфографика: Главред

Выпекайте блюдо в духовке при температуре 180 градусов 20 минут и можно подавать на стол.

Приятного аппетита!

Смотрите видео, как готовить котлеты из брокколи:

Кто такая diali_cooking?

diali_cooking - популярный кулинарный блогер в соцсети Instagram. Автор блога регулярно публикует интересные рецепты изысканных блюд. На diali_cooking подписаны более 87 тысяч пользователей соцсети Instagram.

Вас может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

рецепт ужин котлеты
Реклама
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Трамп готовит резонансный план завершения войны: СМИ узнали детали

Трамп готовит резонансный план завершения войны: СМИ узнали детали

13:12Мир
Впервые за время полномасштабного вторжения: Зеленский прибыл в Венгрию

Впервые за время полномасштабного вторжения: Зеленский прибыл в Венгрию

12:34Украина
Изъяли почти 20 тыс. долларов: чиновницу Центральной МСЭК поймали на взятке

Изъяли почти 20 тыс. долларов: чиновницу Центральной МСЭК поймали на взятке

12:26Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Эксперты призвали поставить миску с содой на окно в ноябре: в чем причина

Эксперты призвали поставить миску с содой на окно в ноябре: в чем причина

Зачем класть монету в обувь: ритуал, от которого деньги потекут рекой

Зачем класть монету в обувь: ритуал, от которого деньги потекут рекой

"Война ему мешает": Кулеба прямо сказал, что ждет Украину после победы Трампа

"Война ему мешает": Кулеба прямо сказал, что ждет Украину после победы Трампа

Китайский гороскоп на сегодня 7 ноября: Тиграм - разочарования, Свиньям - ревность

Китайский гороскоп на сегодня 7 ноября: Тиграм - разочарования, Свиньям - ревность

Карта Deep State онлайн за 7 ноября: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 7 ноября: что происходит на фронте (обновляется)

Последние новости

14:00

5 шагов, чтобы подготовить жилье к зиме: эксперт поделилась "золотыми" правилами

13:12

Проще не придумаешь: рецепт вкусных котлет без мяса - быстро и полезноВидео

13:12

Трамп готовит резонансный план завершения войны: СМИ узнали детали

12:57

Люди пили в храме "целебную" воду, но она оказалась совсем не из источника

12:55

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 7 ноября (обновляется)

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

12:53

Путин приказал закрепиться до конца месяца: как враг провалил миссию на Харьковщине

12:51

Гороскоп на завтра 8 ноября: Водолеям - успех во всем, Ракам - важное сообщение

12:38

Можно ли сушить белье на батарее: ответ экспертов удивит многих

12:34

Впервые за время полномасштабного вторжения: Зеленский прибыл в ВенгриюВидео

Реклама
12:26

Изъяли почти 20 тыс. долларов: чиновницу Центральной МСЭК поймали на взяткеФото

12:21

Как Трамп повлияет на войну в Украине: в США раскрыли детали

12:13

Трамп попытается убедить Путина заключить соглашение о прекращении войны в Украине - Волкер

12:12

"Воюй или работай": премьер Шмыгаль объяснил, кому повестки поступят первыми

12:05

Мелания Трамп рассказала, как справляется со стрессом, остается здоровой и красивой

11:56

Трамп и президент Южной Кореи обсудили войска КНДР в РФ: что решили

11:37

Экономят ракеты: россияне точечно атакуют энергетику Украины "Шахедами" - ЦПД

11:21

Для кого 2025 год запомнится на всю жизнь: астрологи назвали ТОП-4 знака зодиака

11:16

Китайский гороскоп на завтра 8 ноября: Свиньям - потеря финансов, Собакам - отдых

11:01

Возможность выхода ВСУ из Курской области: военный сделал важное заявление

10:48

Кулеба сказал, в каком случае Трамп заставит Путина "дать заднюю"

Реклама
10:44

Ночной удар по Украине: в двух областях начались аварийные отключения света

10:39

Дешевый трюк, чтобы избавиться от мышей, не убивая их

10:25

Сколько Украина потратит на нацотбор на "Евровидение-2025" - детали

10:20

Украина может сделать Трампу выгодное предложение: дипломат рассказал детали

10:02

Трамп может начать "тайные" переговоры с РФ и предложить сделку - аналитик

09:28

Иванка Трамп впервые за долгое время появилась на публике и огорошила своим видом

09:24

Сбиты более 30 БПЛА: Киев восемь часов был под дроновой атакой РФ

09:11

Прячут среди своих: РФ хочет сформировать 5 полков из солдат КНДР - детали

08:52

Карта Deep State онлайн за 7 ноября: что происходит на фронте (обновляется)

08:46

Отказ от НАТО и замороженный фронт: Трамп готовит "мирный план" для Украины - WSJ

08:22

Минус три корабля: в Forbes рассказали об ударе ГУР по Каспийской флотилии РФ

08:20

"Не нужно проходить через беременность и роды": Наталью Могилевскую довели до слез

08:00

Что не так со скандальным законопроектом о дровахмнение

07:49

"Продолжит борьбу": Байден впервые прокомментировал поражение Харрис

07:10

Не каждый найдет потерянное слово за 6 секунд: загадка на внимательность

06:37

Киев - под атакой дронов: слышны взрывы, горит многоэтажка и бизнес-центрФото

06:10

Похабыч победил: что принесет нам 2025 годмнение

05:30

Ребус для тех, у кого прекрасное зрение: надо за 8 секунд найти птицу

05:00

Какой сегодня праздник 7 ноября 2024: что нельзя делать, чтобы не навлечь большую беду

04:32

Может стать проблемой: Криволап о последствиях увеличения производства "Шахедов" в РФ

Реклама
04:00

Большинство не знает: что означает логотип Ferrari и почему на нем есть лошадь

03:34

ВСУ придется отступить из еще одного города на Востоке: есть угроза окружения

03:05

Совет на миллион: как быстро вывести плесень с герметика в ванной

02:30

Бойцов КНДР могут перебросить на Донбасс: в СНБО раскрыли сценарий

01:56

РФ атакует Украину роем дронов: в Киеве раздаются взрывы, есть большие повреждения

01:30

Когда Донни встретил Мэл: история любви Дональда и Мелании Трамп

01:09

"Замечательный разговор": Зеленский впервые после выборов в США поговорил с Трампом

00:48

"Результат не такой, как мы хотели": Харрис заявила, что не отказывается от борьбы

06 ноября, среда
23:54

Звезда Женского квартала рассказала про свои первые серьезные отношения

23:33

В Германии распалась "светофорная" коалиция: Шольц уволил министра финансов Линднера

Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифы
Операция в Курской области
У операции под Курском еще все впереди: полковник СБУ дал прогнозСША обсуждают с Украиной цели операции на КурщинеТысячи россиян в котел: Украина готовит окружение врага в Курской области
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещьКакая ошибка при поливе растений может их убить
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Война с Россией
Военная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за Авдеевку
Мода и красота
Новости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибки
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять