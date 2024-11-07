Проще не придумаешь: рецепт вкусных котлет без мяса - быстро и полезно

Вы узнаете:
- Как приготовить диетические котлеты из брокколи
- Сколько времени их запекать
Предлагаем вам рецепт котлет из брокколи, такое блюдо точно порадует тех, кто следит за фигурой или же хочет накормить детей полезным обедом. В таких котлетах минимум калорий, а их приготовление не занимает много времени и усилий.
Отметим, не забудьте включить в духовке режим обдува, чтобы котлеты получились румяными, пишет Главред со ссылкой на diali_cooking.
Котлеты из брокколи – рецепт
Ингредиенты:
- брокколи 300 г
- яйца 3 шт.
- сыр твердый 120 г
- специи
- мука 1 ст. л.
Отварите брокколи в подсоленной воде 3-4 минуты и охладите.
Взбейте подготовленные брокколи блендером, добавьте яйца, специи и натертый твердый сыр.
Теперь всыпьте муку и хорошо все перемешайте.
Влажными руками сформируйте котлеты и выложите их на форму, застеленную пергаментом.
Выпекайте блюдо в духовке при температуре 180 градусов 20 минут и можно подавать на стол.
Приятного аппетита!
Смотрите видео, как готовить котлеты из брокколи:
Кто такая diali_cooking?
diali_cooking - популярный кулинарный блогер в соцсети Instagram. Автор блога регулярно публикует интересные рецепты изысканных блюд. На diali_cooking подписаны более 87 тысяч пользователей соцсети Instagram.
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