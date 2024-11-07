Проще не придумаешь: рецепт вкусных котлет без мяса - быстро и полезно

Рецепт котлет, который станет настоящей находкой для хозяек.

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Котлеты из брокколи - рецепт / коллаж: Главред, фото: depositphotos.com/ua/

Вы узнаете:

Как приготовить диетические котлеты из брокколи

Сколько времени их запекать

Предлагаем вам рецепт котлет из брокколи, такое блюдо точно порадует тех, кто следит за фигурой или же хочет накормить детей полезным обедом. В таких котлетах минимум калорий, а их приготовление не занимает много времени и усилий.

Отметим, не забудьте включить в духовке режим обдува, чтобы котлеты получились румяными, пишет Главред со ссылкой на diali_cooking.

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Котлеты из брокколи – рецепт

Ингредиенты:

брокколи 300 г

яйца 3 шт.

сыр твердый 120 г

специи

мука 1 ст. л.

Отварите брокколи в подсоленной воде 3-4 минуты и охладите.

Взбейте подготовленные брокколи блендером, добавьте яйца, специи и натертый твердый сыр.

Теперь всыпьте муку и хорошо все перемешайте.

Влажными руками сформируйте котлеты и выложите их на форму, застеленную пергаментом.

Котлеты / инфографика: Главред

Выпекайте блюдо в духовке при температуре 180 градусов 20 минут и можно подавать на стол.

Приятного аппетита!

Смотрите видео, как готовить котлеты из брокколи:

Кто такая diali_cooking? diali_cooking - популярный кулинарный блогер в соцсети Instagram. Автор блога регулярно публикует интересные рецепты изысканных блюд. На diali_cooking подписаны более 87 тысяч пользователей соцсети Instagram.

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