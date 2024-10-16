400 г фарша и гора котлет на столе: самый оригинальный рецепт - безумно вкусно

Рецепт котлет с отменным сочетанием ингредиентов.

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Куриные котлеты с тыквой - рецепт / коллаж: Главред, фото: depositphotos.com/

Предлагаем вам рецепт легких и сочных куриных котлет с тыквой, которые получаются очень вкусными, а готовятся легко. Порадуйте родных оригинальным блюдом, от которого точно никто не откажется.

Кстати, smachna_storinka_sofiji отмечает, что курица и тыква - это беспроигрышное сочетание вкусов.

Куриные котлеты с тыквой - рецепт

Ингредиенты:

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Куриный фарш – 400 г;

Тыква – 100-200 г;

Яйцо – 1 шт.;

Чеснок – 2 зуб.;

Петрушка – 4 ветки;

Соль – 1 ч. л.;

Панировочные сухари – 50 г;

Перец по вкусу

К фаршу добавьте соль, яйцо и нарубленную петрушку.

На мелкой терке натрите тыкву, добавьте в фарш, и все хорошо перемешайте.

Также добавьте измельченный чеснок и черный молотый перец по вкусу, отбейте фарш.

Влажными руками сформируйте котлеты, обваляйте их в панировочных сухарях со всех сторон.

Котлеты / инфографика: Главред

Обжарьте котлеты на разогретом растительном масле со всех сторон до золотистой корочки.

Приятного аппетита!

Смотрите видео, как готовить куриные котлеты с тыквой:

Кто такая smachna_storinka_sofiji? smachna_storinka_sofiji - популярный украинский кулинарный блогер в соцсети Instagram. Автор блога регулярно публикует интересные рецепты изысканных блюд. На smachna_storinka_sofiji подписаны более тысячи пользователей соцсети Instagram.

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