400 г фарша и гора котлет на столе: самый оригинальный рецепт - безумно вкусно

Предлагаем вам рецепт легких и сочных куриных котлет с тыквой, которые получаются очень вкусными, а готовятся легко. Порадуйте родных оригинальным блюдом, от которого точно никто не откажется.
Кстати, smachna_storinka_sofiji отмечает, что курица и тыква - это беспроигрышное сочетание вкусов.
Куриные котлеты с тыквой - рецепт
Ингредиенты:
- Куриный фарш – 400 г;
- Тыква – 100-200 г;
- Яйцо – 1 шт.;
- Чеснок – 2 зуб.;
- Петрушка – 4 ветки;
- Соль – 1 ч. л.;
- Панировочные сухари – 50 г;
- Перец по вкусу
К фаршу добавьте соль, яйцо и нарубленную петрушку.
На мелкой терке натрите тыкву, добавьте в фарш, и все хорошо перемешайте.
Также добавьте измельченный чеснок и черный молотый перец по вкусу, отбейте фарш.
Влажными руками сформируйте котлеты, обваляйте их в панировочных сухарях со всех сторон.
Обжарьте котлеты на разогретом растительном масле со всех сторон до золотистой корочки.
Приятного аппетита!
Смотрите видео, как готовить куриные котлеты с тыквой:
Кто такая smachna_storinka_sofiji?
smachna_storinka_sofiji - популярный украинский кулинарный блогер в соцсети Instagram. Автор блога регулярно публикует интересные рецепты изысканных блюд. На smachna_storinka_sofiji подписаны более тысячи пользователей соцсети Instagram.
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