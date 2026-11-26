Археологи исследовали клад, состоящий из тысяч фрагментов, среди которых обнаружили детали оружия, кресты и части церемониального шлема.

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Золото VII века / Коллаж: Главред, фото: Википедия

Читайте в материале:

Что нашли на поле в Англии недалеко от Хаммервича

Какие артефакты входят в Стаффордширское сокровище

Почему археологи до сих пор не знают, зачем спрятали золото

Почти 4000 золотых и серебряных фрагментов, которым более 1300 лет, случайно нашли на поле в Англии. Клад оказался крупнейшей из известных коллекций англосаксонских золотых и серебряных артефактов, однако его состав до сих пор вызывает вопросы у археологов, пишет Главред со ссылкой на Forschung und Wissen.

Как нашли клад с тысячами золотых фрагментов

Стаффордширский клад обнаружил в 2009 году Терри Герберт, который искал металлические предметы на поле возле Хаммервича, недалеко от Личфилда в графстве Стаффордшир. Первые находки он сделал с помощью металлоискателя 5 июля. После этого археологи обследовали участок и собрали значительную часть предметов, которые лежали в земле на площади около 155 квадратных метров.

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Клад датируется VII веком и содержит примерно 5 килограммов золота. Его обнаружили под слоем почвы, который фермер вспахал осенью 2008 года. Из-за обработки земли первоначально целостный клад распался на многочисленные фрагменты, поэтому предметы лежали разбросанными по участку. Археологи проводили раскопки в течение четырёх недель, пытаясь собрать как можно больше частей и установить, как они располагались ранее.

Впоследствии, в 2012 году, во время повторной вспашки поля были найдены новые фрагменты. Это объясняет, почему в различных исследованиях и музейных описаниях количество предметов может отличаться.

Что входит в клад

Основную часть находки составляют золотые и серебряные элементы военного снаряжения. Археологи обнаружили навершия мечей, накладки на рукояти, детали ножен и другие компоненты оружия. Изделия украшены сложными орнаментами, а в некоторых из них использовался красный альмандин - разновидность граната, который вставляли между золотыми элементами.

По оценкам Historic England, фрагменты принадлежат более чем сотне видов оружия. В то же время археологи не нашли ни одного целого меча с клинком. Отсутствие основных частей оружия стало одной из особенностей находки, ведь клад содержит преимущественно декоративные и конструктивные элементы.

Среди предметов также есть фрагменты церемониального шлема. Примерно треть зарегистрированных фрагментов, если считать их по количеству, а не по весу, принадлежит именно ему. Реконструкция шлема стала одной из самых сложных задач для исследователей. Помимо военного снаряжения, были обнаружены части предметов, которые могли принадлежать книгам или религиозным сосудам.

В целом Historic England группирует фрагменты примерно в 700 исходных предметов, тогда как Бирмингемские музеи сообщают о почти 4000 предметах и фрагментах. Разница связана с методами подсчёта.

Золото, кресты и библейская надпись

Среди военных находок археологи обнаружили и христианские артефакты. К ним относятся небольшой крест, который, вероятно, носили на теле, и поврежденный крест с каменным украшением. Особое внимание привлекла узкая золотая пластинка с латинской надписью, содержащей отрывок из Книги Чисел, 10:35. В тексте речь идет о просьбе к Богу восстать, рассеять врагов и прогнать тех, кто Его ненавидит. Надпись содержит орфографические ошибки.

Золотые изделия также свидетельствуют о высоком уровне ремесленного мастерства того времени. Исследования показали, что мастера могли изменять состав внешнего слоя металла, уменьшая в нём долю серебра. Благодаря этому поверхность выглядела более золотистой. В артефактах также обнаружили более 3500 отдельно обработанных гранатов. Часть камней могла происходить с территории современной Чехии, а более крупные экземпляры - с Индийского субконтинента. Это свидетельствует об использовании сырья из отдаленных регионов, хотя установить конкретные торговые маршруты пока невозможно.

Почему клад закопали, до сих пор неизвестно

Стаффордширский клад нашли на территории, которая в VII веке входила в сферу влияния королевства Мерсии. Исследователи датируют его захоронение примерно 650–675 годами, хотя часть предметов могла быть изготовлена значительно раньше.

Археологи не обнаружили поблизости от клада следов поселения, захоронения или сражения, которые могли бы помочь установить обстоятельства его появления. Поэтому исследователи рассматривают несколько версий: предметы могли быть военными трофеями, частью выкупа, жертвоприношением или ценностями, спрятанными от нападающих. Ни одна из них не имеет достаточного подтверждения.

После обнаружения клад был приобретён для общественного пользования за счёт пожертвований и государственного финансирования. Часть предметов хранится и выставляется в Бирмингеме, остальные - в Сток-он-Тренте. С 25 октября 2025 года коллекция в Бирмингемском музее и художественной галерее вновь доступна для посетителей без обязательной предварительной экскурсии.

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