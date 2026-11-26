Палочки корицы могут стать не только ингредиентом для глинтвейна, но и необычным украшением для новогодней елки.

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Финны украшают елку палочками корицы / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

Как сделать елочные украшения из обычных палочек корицы

Чем дополнить ароматный декор, чтобы он выглядел особенно красиво

Как создать старинное финское украшение

Палочки корицы обычно используют для приготовления глинтвейна, праздничной выпечки и ароматных десертов. Однако эта специя может стать еще и оригинальным украшением для рождественской елки.

Несколько палочек, немного шпагата и сушеные фрукты помогут создать натуральный декор, который не только будет красиво смотреться, но и наполнит дом приятным пряным ароматом. Главред выяснил, как сделать елочные украшения из корицы, чем их дополнить и как сохранить до следующих праздников.

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Зачем палочки корицы кладут среди еловых веток

Для создания простого рождественского украшения понадобятся три-четыре палочки корицы, которые нужно положить рядом и перевязать посередине натуральным шпагатом. В результате получится небольшая декоративная вязка, напоминающая дрова, пишет Kerteszkedj.hu.

Чтобы украшение было удобно повесить на елку, можно сделать петельку из прозрачной лески. Креативная авторка контента Бритни Смарт предложила дополнительно обмотать её джутовым шпагатом. Такое крепление почти незаметно среди веток.

Сделать декор ещё интереснее помогут природные материалы. В частности, к центру палочек корицы можно приклеить звёздочку бадьяна или ломтик сушёного апельсина. Сочетание коричневого, оранжевого и темно-зеленого цветов создает уютный праздничный вид.

Такие украшения особенно пригодятся владельцам искусственных елок. Пластиковое дерево не имеет естественного хвойного запаха, а палочки корицы помогут придать ему приятный пряный аромат.

Как сделать старинное финское рождественское украшение из корицы

Еще один интересный вариант декора - химмели. Это традиционное финское рождественское украшение, которое изначально изготавливали из соломы и подвешивали над праздничным столом.

Она состоит из геометрических фигур и в древности символизировала надежду на хороший урожай в следующем году. Сегодня можно сделать современную версию химмели, используя палочки корицы.

Для этого понадобятся палочки одинаковой длины и тонкая проволока. Её нужно продеть сквозь палочки корицы, а затем соединить элементы между собой, формируя треугольники и объёмные геометрические фигуры.

Небольшие конструкции можно повесить на елку, а из нескольких более крупных элементов - создать праздничную гирлянду. Такой декор будет выглядеть необычно и в то же время сохранит натуральный аромат специи.

Как сохранить украшения из корицы до следующего Рождества

Натуральные елочные украшения не обязательно выбрасывать после окончания праздников. Если палочки корицы остались сухими и не покрылись плесенью, их можно сохранить до следующего декабря.

Для этого декор нужно положить в сухое место, защищенное от влаги. Со временем аромат корицы может стать слабее, однако сами украшения и в дальнейшем можно использовать для украшения елки.

При этом важно соблюдать несколько правил безопасности:

не размещать палочки корицы и другие сухие украшения рядом с зажженными свечами;

держать натуральный декор подальше от обогревателей и других источников тепла;

не оставлять такие украшения в доступных для домашних животных местах.

Для создания необычного рождественского декора не обязательно покупать дорогие пластиковые игрушки. Несколько палочек корицы, шпагат, бадьян и сушеные апельсины помогут своими руками сделать украшения, которые придадут елке естественный вид и праздничный аромат.

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