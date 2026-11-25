Для перехвата необходимы согласие Киева и единодушие всех союзников, а предварительные переговоры в Альянсе завершились отказом.

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НАТО отвергло идею сбивать ракеты РФ над Украиной: в Польше объяснили это решение / Коллаж: Главред, фото: US Army, Минобороны РФ

Кратко:

НАТО не поддерживает идею сбивать ракеты над Украиной

Для этого необходимо согласие Киева и единодушие союзников

Польша готовит бесполетную зону на востоке страны

Предложение Польши сбивать ракеты страны-агрессора РФ над Украиной не находит поддержки в НАТО, ведь такое решение создало бы многочисленные сложности. Предварительные обсуждения этой идеи в Альянсе завершились выводом, что такая процедура не рассматривается. Об этом заявил заместитель министра национальной обороны Польши Цезарий Томчик, слова которого приводит RMF24.

Чиновник отметил, что не может подтвердить сообщение Bloomberg о новой польской инициативе. По его словам, дискуссия о противодействии российским объектам над Украиной велась еще несколько месяцев назад.

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"НАТО никоим образом не поддерживает это. Это решение влечет за собой многочисленные сложности", - сказал Томчик.

Чтобы такой механизм заработал, потребовалось бы согласие Украины, в частности на отправку предупреждений и предоставление союзникам доступа к украинскому воздушному пространству. Кроме того, решение должны единогласно принять все страны НАТО, а такого единства, по данным источников, пока нет.

Что именно предложила Варшава

Польша попросила союзников изучить возможность сбивать российские ракеты над Украиной, когда те летят в сторону территории Альянса. Варшава вынесла эту идею на встречу послов стран НАТО в Брюсселе в понедельник, 23 ноября. Часть стран поддержала предложение, однако обсуждение носило предварительный характер, и решение принято не было. Об этом писал Bloomberg.

Поводом стала массированная атака 20 ноября: тогда польское воздушное пространство нарушили три российские ракеты. Впоследствии следователи установили, что речь идет о крылатых ракетах Х-101, обломки которых нашли на юго-востоке страны.

Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш в эфире RMF FM отметил, что дискуссия продолжается. В то же время он не видит "готовности и решимости союзников" принять такое решение.

В свою очередь вице-премьер и министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в эфире Польского радио подчеркнул, что сбивание российских объектов над Украиной по её просьбе вписывалось бы в определение необходимой обороны. Об этом пишет Polsat News.

"Ракета или дрон, приближающийся к нашему воздушному пространству, уже представляет для нас прямую угрозу", - сказал Сикорский.

Когда в Польше заработает бесполетная зона

Параллельно Варшава планирует ввести зону запрета на полеты на востоке страны, которая должна быть удалена от границы на несколько десятков километров. По данным Bloomberg, это должно помочь перехватывать российские дроны и ракеты.

"Мы хотим, чтобы в конце декабря или в начале января распоряжение вступило в силу", - сказал Томчик.

5-я статья НАТО / Инфографика: Главред

Решится ли Россия на воздушные удары по странам НАТО

Военный эксперт, пилот-инструктор и полковник запаса ВСУ Роман Свитан в интервью Главреду отмечал, что на полномасштабное наземное наступление против Альянса российской армии сейчас не хватит сил. Однако угроза с воздуха, по его словам, вполне реальна.

"Но против стран НАТО они могут развернуть наступательную операцию „на крыле"", - подчеркнул специалист.

Говоря о географии возможных атак, эксперт обратил внимание на уязвимость государств, расположенных вокруг Балтийского моря.

"Удары могут наноситься именно с помощью авиации. Через Балтику Россия может достичь Польши, Германии, всех стран Балтии, Финляндии, Швеции, Норвегии и Дании", - пояснил Свитан.

В то же время, по его оценке, Кремль будет действовать постепенно и начнет с дронов, чтобы изучить реакцию Запада.

"То есть они будут „прощупывать" границы дозволенного. Сразу массового удара баллистическим оружием, скорее всего, не будет. Они будут действовать шаг за шагом: в три-четыре этапа, постепенно проверяя реакцию", - отметил эксперт.

По мнению Свитана, именно решительность на старте способна остановить эскалацию.

"Если агрессию не остановить сразу, потом её становится гораздо сложнее остановить. Если же сразу ответить очень жестко, россияне, как правило, отступают, будто ничего и не было", - подытожил он.

Удары по Польше - последние новости по теме

Как сообщал Главред, после встречи в Брюсселе в Альянсе пообещали направить в Польшу самолет дальнего радиолокационного обнаружения. Политики и эксперты по-разному объясняют, почему НАТО пока не решается сбивать российские ракеты над Украиной. Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш признал, что ни одна страна в одиночку не способна этого сделать.

В ночь на 20 ноября во время массированной атаки на Украину на территории Польши были обнаружены три воздушных объекта. Варшава назвала инцидент российской провокацией и заявила о намерении обратиться к НАТО за дополнительной поддержкой. По данным польских властей, никто не пострадал.

Кроме того, военный эксперт Александр Коваленко утверждает, что российские ракеты Х-101, которые 20 ноября залетели на территорию Польши, могли быть специально модернизированы: с уменьшенной боевой частью и увеличенным топливным баком. По его мнению, это свидетельствует о целенаправленной атаке на страну НАТО, а не об ошибке наведения или воздействии РЭБ. Коваленко также критикует реакцию Альянса, представители которого, по его словам, избегают признания умышленного характера удара.

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