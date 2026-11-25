После смерти актрисы выяснилось, что она не оставила завещания.

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Владимир Кличко судиться за наследство Панеттьери / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Владимир Кличко; facebook.com, Хайден Панеттьери

Кратко:

Во сколько Кличко оценил наследство

Какие условия он требует

Американская актриса Хайден Панеттьери оставила после себя наследство стоимостью более 6,2 миллиона долларов.

Новые подробности о финансовом состоянии звезды сериала "Нэшвилл" стали известны из судебных документов, которые оказались в распоряжении издания PEOPLE.

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Бывший жених актрисы, украинский боксер Владимир Кличко, оценил ее имущество в 6 250 000 долларов. Согласно представленным сведениям, около 5,1 миллиона долларов приходится на личное имущество Панеттьери, а стоимость недвижимости превышает один миллион долларов.

После смерти актрисы выяснилось, что она не оставила завещания. Поэтому сейчас решается вопрос о юридическом оформлении наследства и управлении ее активами.

Владимир Кличко и Хайден Панеттьери с дочерью / фото: facebook.com, Хайден Панеттьери

Кличко добивается того, чтобы единственной наследницей состояния матери официально признали их общую 11-летнюю дочь Кайю. Кроме того, он просит назначить администратором наследственного имущества финансового консультанта Мелиссу Москал Бенчивенгу.

В октябре суд уже предоставил Владимиру Кличко временную опеку над наследственным имуществом Панеттьери. Это позволяет ему защищать финансовые интересы дочери, пока она остается несовершеннолетней.

Ранее бывший чемпион мира по боксу также выражал обеспокоенность сохранностью вещей актрисы. По его утверждению, некоторые личные предметы, в том числе ювелирные украшения, пропали или оказались у посторонних людей. Кличко предполагал, что отдельные вещи могли быть проданы в комиссионные магазины. Он обращался в суд с просьбой предоставить ему возможность содействовать расследованию предполагаемого хищения имущества.

Хайден Панеттьери умерла от передозировки / фото: instagram.com, Хайден Панеттьери

Хейден Панеттьери и Владимир Кличко познакомились в 2009 году, а в 2013-м объявили о помолвке. В декабре 2014 года у пары родилась дочь Кайя. В 2018 году знаменитости расстались, после чего девочка осталась жить с отцом.

В последние месяцы жизни актриса открыто рассказывала о непростом решении передать Кличко полную опеку над дочерью. В своих мемуарах This Is Me: A Reckoning, опубликованных в мае 2026 года, Панеттьери назвала этот опыт одним из самых болезненных в своей жизни.

Актриса умерла 16 августа 2026 года в возрасте 36 лет. Ее смерть была признана несчастным случаем. Расследование полиции завершено.

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О персоне: Хайден Панетьерри Хайден Панеттьери - американская актриса и певица. В 11 лет получила премию молодого актёра за роль Шерил Йост в диснеевском "Вспоминая Титанов". Вторая премия ей досталась за роль Клэр Беннет в сериале "Герои". С 2012 по 2016 год она играла роль певицы Джульетты Барнс в телесериале "Нэшвилл", которая принесла ей номинации на премию "Золотой глобус" за лучшую женскую роль второго плана в 2012 и 2013 годах.

С 2009 года Хайден встречалась с боксёром Владимиром Кличко, а их помолвка состоялась в 2013 году. В августе 2018 года стало известно, что пара рассталась.

У бывшей пары есть дочь - Кайя-Евдокия Кличко

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