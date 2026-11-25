Губернатор региона подтвердил наличие повреждений, а в аэропорту Курумоч ввели план "Ковёр" и ограничили полёты.

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Куйбышевский НПЗ после атаки дронов / Коллаж: Главред, фото: Exilenova+ ​

Что произошло:

Под атакой дронов оказались Сизранский и Куйбышевский НПЗ

Оба завода уже подвергались атакам в сентябре

Губернатор Федорищев признал наличие повреждений в регионе

В ночь на 25 ноября беспилотники атаковали Самарскую область страны-агрессора РФ - там вспыхнули пожары сразу на двух крупных нефтеперерабатывающих заводах "Роснефти" - Сызранском и Куйбышевском.

О пожаре на Сизранском НПЗ на фоне атаки БПЛА сообщило российское независимое издание ASTRA в Telegram. По данным OSINT-аналитика издания, жители Сызрани распространяют видео масштабного пожара в черте города, а воздушную тревогу в регионе объявили ещё до этого.

видео дня

Сызранский НПЗ ввели в эксплуатацию в 1942 году, с 2007 года он входит в структуру "Роснефти". Проектная мощность завода - около 8,5–8,9 млн тонн нефти в год. Он перерабатывает западносибирскую и самарскую нефть и производит автомобильный бензин, дизельное топливо, авиационный керосин, мазут, судовое топливо и битум.

В феврале 2025 года украинский Центр противодействия дезинформации отдельно отмечал, что завод играет для российской армии важную роль в обеспечении топливом и является частью логистики войск.

Сизранский НПЗ / Фото: ASTRA

Что известно о предыдущем ударе по Сызранскому НПЗ

В предыдущий раз Сызранский НПЗ подвергся атаке в ночь на 15 сентября, удар тогда подтвердил Генштаб ВСУ. По данным украинского командования, на заводе были повреждены установка первичной переработки нефти АВТ-6 и резервуарный парк.

После того удара НПЗ остановил переработку нефти, а ремонт должен был длиться не менее месяца. Вице-премьер РФ Александр Новак тогда заявлял, что нефтеперерабатывающие предприятия России ускоренно возобновляют работу после украинских атак.

Атака на Куйбышевский НПЗ в Самаре

Впоследствии ASTRA в Telegram сообщила об атаке еще на один завод Самарской группы НПЗ "Роснефтти" - Куйбышевский, расположенный в черте Самары. Его называют крупнейшим предприятием нефтяной отрасли региона.

Завод был построен в 1943 году, в состав "Роснефти" он входит с мая 2007 года. Его проектная мощность составляет 7 млн тонн нефти в год, а в перечне продукции - более 20 наименований: бензины, зимнее и летнее дизельное топливо экологического класса К5, сжиженные газы, сера.

Куйбышевский НПЗ также подвергся атаке в сентябре: 22 сентября факт поражения завода подтвердил президент Украины Владимир Зеленский. Тогда сообщалось, что горящие резервуары с топливом были видны даже из космоса.

По словам местных жителей, опасность беспилотных аппаратов в области объявили около полуночи, а воздушную тревогу включили уже во время атаки, причём не везде.

Горит Куйбышевский НПЗ / Фото: Exilenova+

Горит Куйбышевский НПЗ / Фото: Exilenova+

Что говорят в Самарской области

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев подтвердил факт атаки на регион.

"Ведётся отражение атаки ВСУ на нашу территорию. Работают ПВО, мобильные огневые группы. Включены предупредительные сирены. Соблюдайте правила безопасности. Сохраняйте бдительность, доверяйте только официальным источникам информации", - написал Федорищев.

Он также признал, что в регионе "есть повреждения после атаки ВСУ" этой ночью. В аэропорту Самары "Курумоч" ввели план "Ковёр" - действуют временные ограничения на приём и выпуск самолётов.

Местные жители сообщают о громких взрывах и перебоях с интернетом. Они также жалуются, что воздушная тревога прозвучала лишь через час после начала атаки.

Почему Украине важно наносить удары по российским НПЗ / Инфографика: Главред

Остановит ли Украина удары по российским НПЗ?

Политический и экономический эксперт Тарас Загородний в интервью Главреду подчеркнул, что Украина не планирует прекращать удары по российской энергетической инфраструктуре. По его словам, наращивание производства дронов позволит наносить нефтяной отрасли РФ еще больший ущерб.

"Украина в этом деле не остановится. Надеюсь, у нас перестанут проводить обыски в оборонных компаниях (с обысками приходили в Fire Point, Vyriy, "Украинскую бронетехнику" и т. д.), ведь наша оборонная промышленность должна работать без каких-либо препятствий. Украина нацелена сломить хребет России, хотя вслух об этом никто не говорит. Вслух - мы исключительно за мир, потому что это условие помощи Украине", - подчеркнул Загородний.

Проблемы с топливом, по оценке эксперта, сказываются не только на сборе урожая, но и на морской логистике зернового экспорта РФ. Это запускает цепную реакцию для аграрного сектора и бюджета России.

"Уже сейчас в России серьезные проблемы с топливом, из-за чего невозможно вовремя собрать урожай. Это означает, что часть урожая Россия потеряет. Перекрыто движение судов в Азовском море, а это означает потерю 20% экспорта пшеницы и, соответственно, минус валютная выручка", - пояснил Загородний.

Атаки на НПЗ России - новости

Как сообщал Главред, неспокойной была и ночь на 23 ноября в Ростовской области. Тогда дроны атаковали Новошахтинский завод нефтепродуктов, после чего на предприятии вспыхнул сильный пожар.

В тот же день под ударом оказался один из крупнейших НПЗ России в Перми. Утром 23 ноября дроны атаковали завод "Лукойл-Пермнефтеоргсинтез", над городом поднялся черный дым. Это одно из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий страны-агрессора.

Еще раньше под удар попала Сибирь. В ночь на 11 ноября в Омске несколько часов не утихали взрывы после атаки дронов на крупнейший НПЗ России. На Омском НПЗ вспыхнул пожар.

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