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"Время войны истекло": Зеленский обратился к Путину и анонсировал новые шаги

Руслана Заклинская
6 ноября 2026, 19:44
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Президент привел пример гуманитарной операции в оккупированных Олешках и заявил, что Киев уже определил дальнейшие ответные меры в адрес Москвы.
Владимир Зеленский, Владимир Путин и ударный дрон / Коллаж: Главред, фото: t.me/V_Zelenskiy_official, t.me/news_kremlin, ua.depositphotos.com

Главное из заявления:

  • Операция против нефтеперерабатывающей промышленности РФ продолжается
  • Киев определил следующие ответные меры на удары по энергетике
  • Перемирие возможно, если Путин решит остановить войну

Украина продолжает на носить удары на большие расстояния по нефтеперерабатывающей отрасли страны-агрессора России в ответ на атаки по украинской энергетике. Следующие шаги Киева уже определены. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в Telegram.

Глава государства поблагодарил каждое подразделение за меткость, а Силы обороны и безопасности - за системность украинских ударов на большие расстояния.

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Глава государства подчеркнул, что российские удары по украинской инфраструктуре не прекращаются, а Москва отвергла деэскалацию. В то же время Зеленский напомнил, что война может закончиться, если такое решение примет Путин.

"Наши электростанции, энергосети, теплоснабжение, объекты водоснабжения, гражданская логистика - всё это под постоянными ударами "шахидов" и ракет. Россияне не меняют характера своей агрессивной активности, отказались от деэскалационных шагов, о которых говорили партнеры, и рассчитывают на дальнейшие удары. Мы определили следующие наши ответные меры", - заявил он.

Что известно об ударах по российским НПЗ

Президент не уточнил, какие именно объекты были поражены. В то же время, как сообщил мониторинговый канал Exilenova+, утром 6 ноября дроны атаковали Афипский НПЗ в Краснодарском крае РФ. Официального подтверждения поражения завода пока нет.

Как Олешки связаны с прекращением войны

В качестве примера Зеленский привел гуманитарную операцию в оккупированных Олешках в Херсонской области. Там 27 октября ввели режим тишины, а Минобороны РФ подтвердило прекращение огня.

Президент подчеркнул, что Украина стремится к миру, однако решение о прекращении войны должна принять Москва.

"Как показал опыт гуманитарной операции в Олешках, если Путин примет решение остановить войну, может наступить затишье. Украину не нужно убеждать, что мир нужен как можно скорее. Мы этого хотим. Нужно, чтобы Россия решила, что время войны истекло", - заявил глава государства.

По его словам, именно совокупное давление на агрессора способно подтолкнуть Кремль к диалогу.

"Наши далекобойные санкции, наши мидлстрайки, а также все давление со стороны партнеров на Россию из-за этой войны - это то, что создает мотивацию к реальным переговорам", - подытожил Зеленский.

Почему Украине важно наносить удары по российским НПЗ
Почему Украине важно наносить удары по российским НПЗ / Инфографика: Главред

Действительно ли удары по НПЗ ослабляют экономику России

Эксперт по государственной политике в топливно-энергетическом комплексе, директор специальных программ НТЦ "Психея" Геннадий Рябцев в комментарии "Слово и Дело" отметил, что эффект ударов не стоит оценивать только по количеству поврежденных заводов, ведь часть установок россияне уже отремонтировали.

"Удары наносятся в течение достаточно длительного периода времени, и большая часть тех установок, которые были повреждены, уже отремонтирована и вновь выпускает нефтепродукты. То есть сейчас производство нефтепродуктов в Российской Федерации действительно находится на минимальном за последние 20 лет уровне, но это не означает, что на российский рынок не поступают нефтепродукты в достаточном объеме", - отметил эксперт.

В то же время, по словам Рябцева, каждое повреждение крупного НПЗ создает для России логистические проблемы на внутреннем рынке топлива.

"Существуют проблемы, связанные с тем, что повреждение того или иного нефтеперерабатывающего завода приводит к проблемам с логистикой. Например, повреждается Московский НПЗ. До тех пор, пока не будет перенаправлено топливо с других НПЗ, в Москве на отдельных заправках может не быть бензина или дизельного топлива", - пояснил Рябцев.

Удары по НПЗ России - новости по теме

Как сообщал Главред, Зеленский в интервью Fox News заявил, что Украина может приостановить удары по российским НПЗ. По его словам, Киев готов к паузе в ударах по НПЗ на период, пока США обеспечат Украину ракетами Patriot. Другим вариантом президент назвал взаимный отказ сторон от ударов по энергетике.

Между тем Россия усиливает атаки на украинскую энергосистему. В "Укрэнерго" назвали атаку 3 ноября одной из самых масштабных на энергетическую инфраструктуру страны. Эксперты прогнозируют, что зимой тяжелее всего будет в прифронтовых областях.

В конце октября в оккупированных Олешках стартовала гуманитарная миссия. Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил о режиме тишины в Олешках, введенном с 03:00 27 октября. Посредницей в переговорах выступила первая леди США Мелания Трамп.

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О персоне: Геннадий Рябцев

Геннадий Рябцев – директор специальных проектов научно-технического центра "Психея", эксперт по государственной политике в топливно-энергетическом комплексе, главный консультант в Национальном институте стратегических исследований, профессор Киево-Могилянской школы управления имени Андрея Мелешевича в Национальном университете "Киево-Могилянская академия" . Доктор наук по государственному управлению, кандидат технических наук, профессор, государственный служащий 6 ранга.

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