"Время войны истекло": Зеленский обратился к Путину и анонсировал новые шаги

Президент привел пример гуманитарной операции в оккупированных Олешках и заявил, что Киев уже определил дальнейшие ответные меры в адрес Москвы.

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Владимир Зеленский, Владимир Путин и ударный дрон / Коллаж: Главред, фото: t.me/V_Zelenskiy_official, t.me/news_kremlin, ua.depositphotos.com

Главное из заявления:

Операция против нефтеперерабатывающей промышленности РФ продолжается

Киев определил следующие ответные меры на удары по энергетике

Перемирие возможно, если Путин решит остановить войну

Украина продолжает на носить удары на большие расстояния по нефтеперерабатывающей отрасли страны-агрессора России в ответ на атаки по украинской энергетике. Следующие шаги Киева уже определены. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в Telegram.

Глава государства поблагодарил каждое подразделение за меткость, а Силы обороны и безопасности - за системность украинских ударов на большие расстояния.

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Глава государства подчеркнул, что российские удары по украинской инфраструктуре не прекращаются, а Москва отвергла деэскалацию. В то же время Зеленский напомнил, что война может закончиться, если такое решение примет Путин.

"Наши электростанции, энергосети, теплоснабжение, объекты водоснабжения, гражданская логистика - всё это под постоянными ударами "шахидов" и ракет. Россияне не меняют характера своей агрессивной активности, отказались от деэскалационных шагов, о которых говорили партнеры, и рассчитывают на дальнейшие удары. Мы определили следующие наши ответные меры", - заявил он.

Что известно об ударах по российским НПЗ

Президент не уточнил, какие именно объекты были поражены. В то же время, как сообщил мониторинговый канал Exilenova+, утром 6 ноября дроны атаковали Афипский НПЗ в Краснодарском крае РФ. Официального подтверждения поражения завода пока нет.

Как Олешки связаны с прекращением войны

В качестве примера Зеленский привел гуманитарную операцию в оккупированных Олешках в Херсонской области. Там 27 октября ввели режим тишины, а Минобороны РФ подтвердило прекращение огня.

Президент подчеркнул, что Украина стремится к миру, однако решение о прекращении войны должна принять Москва.

"Как показал опыт гуманитарной операции в Олешках, если Путин примет решение остановить войну, может наступить затишье. Украину не нужно убеждать, что мир нужен как можно скорее. Мы этого хотим. Нужно, чтобы Россия решила, что время войны истекло", - заявил глава государства.

По его словам, именно совокупное давление на агрессора способно подтолкнуть Кремль к диалогу.

"Наши далекобойные санкции, наши мидлстрайки, а также все давление со стороны партнеров на Россию из-за этой войны - это то, что создает мотивацию к реальным переговорам", - подытожил Зеленский.

Почему Украине важно наносить удары по российским НПЗ / Инфографика: Главред

Действительно ли удары по НПЗ ослабляют экономику России

Эксперт по государственной политике в топливно-энергетическом комплексе, директор специальных программ НТЦ "Психея" Геннадий Рябцев в комментарии "Слово и Дело" отметил, что эффект ударов не стоит оценивать только по количеству поврежденных заводов, ведь часть установок россияне уже отремонтировали.

"Удары наносятся в течение достаточно длительного периода времени, и большая часть тех установок, которые были повреждены, уже отремонтирована и вновь выпускает нефтепродукты. То есть сейчас производство нефтепродуктов в Российской Федерации действительно находится на минимальном за последние 20 лет уровне, но это не означает, что на российский рынок не поступают нефтепродукты в достаточном объеме", - отметил эксперт.

В то же время, по словам Рябцева, каждое повреждение крупного НПЗ создает для России логистические проблемы на внутреннем рынке топлива.

"Существуют проблемы, связанные с тем, что повреждение того или иного нефтеперерабатывающего завода приводит к проблемам с логистикой. Например, повреждается Московский НПЗ. До тех пор, пока не будет перенаправлено топливо с других НПЗ, в Москве на отдельных заправках может не быть бензина или дизельного топлива", - пояснил Рябцев.

Удары по НПЗ России - новости по теме

Как сообщал Главред, Зеленский в интервью Fox News заявил, что Украина может приостановить удары по российским НПЗ. По его словам, Киев готов к паузе в ударах по НПЗ на период, пока США обеспечат Украину ракетами Patriot. Другим вариантом президент назвал взаимный отказ сторон от ударов по энергетике.

Между тем Россия усиливает атаки на украинскую энергосистему. В "Укрэнерго" назвали атаку 3 ноября одной из самых масштабных на энергетическую инфраструктуру страны. Эксперты прогнозируют, что зимой тяжелее всего будет в прифронтовых областях.

В конце октября в оккупированных Олешках стартовала гуманитарная миссия. Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил о режиме тишины в Олешках, введенном с 03:00 27 октября. Посредницей в переговорах выступила первая леди США Мелания Трамп.

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О персоне: Геннадий Рябцев Геннадий Рябцев – директор специальных проектов научно-технического центра "Психея", эксперт по государственной политике в топливно-энергетическом комплексе, главный консультант в Национальном институте стратегических исследований, профессор Киево-Могилянской школы управления имени Андрея Мелешевича в Национальном университете "Киево-Могилянская академия" . Доктор наук по государственному управлению, кандидат технических наук, профессор, государственный служащий 6 ранга.

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