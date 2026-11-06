"Время войны истекло": Зеленский обратился к Путину и анонсировал новые шаги

Главное из заявления:
- Операция против нефтеперерабатывающей промышленности РФ продолжается
- Киев определил следующие ответные меры на удары по энергетике
- Перемирие возможно, если Путин решит остановить войну
Украина продолжает на носить удары на большие расстояния по нефтеперерабатывающей отрасли страны-агрессора России в ответ на атаки по украинской энергетике. Следующие шаги Киева уже определены. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в Telegram.
Глава государства поблагодарил каждое подразделение за меткость, а Силы обороны и безопасности - за системность украинских ударов на большие расстояния.
Глава государства подчеркнул, что российские удары по украинской инфраструктуре не прекращаются, а Москва отвергла деэскалацию. В то же время Зеленский напомнил, что война может закончиться, если такое решение примет Путин.
"Наши электростанции, энергосети, теплоснабжение, объекты водоснабжения, гражданская логистика - всё это под постоянными ударами "шахидов" и ракет. Россияне не меняют характера своей агрессивной активности, отказались от деэскалационных шагов, о которых говорили партнеры, и рассчитывают на дальнейшие удары. Мы определили следующие наши ответные меры", - заявил он.
Что известно об ударах по российским НПЗ
Президент не уточнил, какие именно объекты были поражены. В то же время, как сообщил мониторинговый канал Exilenova+, утром 6 ноября дроны атаковали Афипский НПЗ в Краснодарском крае РФ. Официального подтверждения поражения завода пока нет.
Как Олешки связаны с прекращением войны
В качестве примера Зеленский привел гуманитарную операцию в оккупированных Олешках в Херсонской области. Там 27 октября ввели режим тишины, а Минобороны РФ подтвердило прекращение огня.
Президент подчеркнул, что Украина стремится к миру, однако решение о прекращении войны должна принять Москва.
"Как показал опыт гуманитарной операции в Олешках, если Путин примет решение остановить войну, может наступить затишье. Украину не нужно убеждать, что мир нужен как можно скорее. Мы этого хотим. Нужно, чтобы Россия решила, что время войны истекло", - заявил глава государства.
По его словам, именно совокупное давление на агрессора способно подтолкнуть Кремль к диалогу.
"Наши далекобойные санкции, наши мидлстрайки, а также все давление со стороны партнеров на Россию из-за этой войны - это то, что создает мотивацию к реальным переговорам", - подытожил Зеленский.
Действительно ли удары по НПЗ ослабляют экономику России
Эксперт по государственной политике в топливно-энергетическом комплексе, директор специальных программ НТЦ "Психея" Геннадий Рябцев в комментарии "Слово и Дело" отметил, что эффект ударов не стоит оценивать только по количеству поврежденных заводов, ведь часть установок россияне уже отремонтировали.
"Удары наносятся в течение достаточно длительного периода времени, и большая часть тех установок, которые были повреждены, уже отремонтирована и вновь выпускает нефтепродукты. То есть сейчас производство нефтепродуктов в Российской Федерации действительно находится на минимальном за последние 20 лет уровне, но это не означает, что на российский рынок не поступают нефтепродукты в достаточном объеме", - отметил эксперт.
В то же время, по словам Рябцева, каждое повреждение крупного НПЗ создает для России логистические проблемы на внутреннем рынке топлива.
"Существуют проблемы, связанные с тем, что повреждение того или иного нефтеперерабатывающего завода приводит к проблемам с логистикой. Например, повреждается Московский НПЗ. До тех пор, пока не будет перенаправлено топливо с других НПЗ, в Москве на отдельных заправках может не быть бензина или дизельного топлива", - пояснил Рябцев.
Удары по НПЗ России - новости по теме
Как сообщал Главред, Зеленский в интервью Fox News заявил, что Украина может приостановить удары по российским НПЗ. По его словам, Киев готов к паузе в ударах по НПЗ на период, пока США обеспечат Украину ракетами Patriot. Другим вариантом президент назвал взаимный отказ сторон от ударов по энергетике.
Между тем Россия усиливает атаки на украинскую энергосистему. В "Укрэнерго" назвали атаку 3 ноября одной из самых масштабных на энергетическую инфраструктуру страны. Эксперты прогнозируют, что зимой тяжелее всего будет в прифронтовых областях.
В конце октября в оккупированных Олешках стартовала гуманитарная миссия. Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил о режиме тишины в Олешках, введенном с 03:00 27 октября. Посредницей в переговорах выступила первая леди США Мелания Трамп.
Читайте также:
- Не только энергетика: Россия изменила тактику ударов по Украине, названы новые цели
- Удары по НПЗ и вступление в НАТО: Венс сделал резкое заявление об Украине
- В одной из стран ЕС поддержали соглашение Трампа с РФ и осудили удары по российским НПЗ
О персоне: Геннадий Рябцев
Геннадий Рябцев – директор специальных проектов научно-технического центра "Психея", эксперт по государственной политике в топливно-энергетическом комплексе, главный консультант в Национальном институте стратегических исследований, профессор Киево-Могилянской школы управления имени Андрея Мелешевича в Национальном университете "Киево-Могилянская академия" . Доктор наук по государственному управлению, кандидат технических наук, профессор, государственный служащий 6 ранга.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред