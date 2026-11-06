Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютМамочкамЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Приметы

Зачем в ноябре выставляют рис у входа - что он символизирует

Марина Иваненко
6 ноября 2026, 20:01
google news Подпишитесь
на нас в Google
Зачем в ноябре ставят стакан риса у входной двери? Что символизирует крупа в фэн-шуй, где разместить ёмкость и как провести ритуал для привлечения достатка.
Зачем оставляют рис у порога
Зачем оставляют рис у порога / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

О чём вы узнаете:

  • Зачем ставят стакан риса у входной двери
  • Какое значение имеет ноябрьский ритуал фэн-шуй
  • Где разместить рис, чтобы символизировать достаток

В ноябре сторонники фэн-шуй советуют поставить у входной двери стакан с сухим рисом. В этой традиции обычная крупа символизирует достаток, материальную стабильность и благополучие семьи. Считается, что такой ритуал помогает настроиться на привлечение положительных перемен и напоминает о стремлении к финансовому благополучию. Главред расскажет подробнее.

О значении ноябрьского ритуала со стаканом риса рассказало издание Maison & Travaux. Согласно описанной практике, важно не только подготовить емкость с крупой, но и правильно выбрать место для нее. Чаще всего стакан советуют оставлять у главного входа или в юго-восточной части дома, которую в фэн-шуй связывают с богатством и процветанием.

видео дня

Зачем ставят стакан риса у входа в ноябре

Во многих азиатских культурах рис имеет особое значение, ведь на протяжении веков он был одним из основных продуктов питания. Поэтому в фэн-шуй его связывают с обеспеченностью, плодородием и уверенностью в завтрашнем дне. Полный стакан зерен символизирует желание, чтобы в доме всегда были еда, необходимые ресурсы и финансовая стабильность.

Ноябрь в этой практике рассматривается как время для формирования намерений на предстоящий период. Ритуал со стаканом риса должен символически напоминать о желании сохранить достаток и благополучие семьи, а также избежать материальных трудностей. В то же время это народная духовная практика, а не метод, эффективность которого подтверждена научными исследованиями.

Где поставить стакан риса, чтобы привлечь достаток

Самое распространенное место для такого символического атрибута - возле главной входной двери. В фэн-шуй вход считается "ртом Ци" - зоной, через которую жизненная энергия попадает в дом. Поэтому размещение риса рядом с дверью символизирует открытость к новым возможностям, финансовому благополучию и позитивным изменениям.

Стакан можно поставить на небольшой столик, полку или другую устойчивую поверхность. Важно, чтобы она не мешала проходу, а пространство вокруг было чистым и упорядоченным. В этой традиции особое внимание уделяют опрятности входа, ведь загромождённое пространство считается препятствием для свободного движения энергии.

Еще одно место, которое связывают с привлечением богатства, - юго-восточный сектор дома. На карте Багуа это направление ассоциируется с финансовым благополучием и процветанием. Поэтому сторонники фэн-шуй могут выбрать его вместо зоны у входной двери.

Приметы о погоде
Приметы о погоде / Инфографика: Главред

Как провести ритуал со стаканом риса в ноябре

Для ритуала понадобится прозрачный чистый стакан или небольшая стеклянная емкость и сухой белый рис. Процесс не требует сложной подготовки, но сторонники фэн-шуй советуют уделить внимание собственным намерениям.

Последовательность действий следующая:

  • Выбрать чистый прозрачный стакан без трещин и повреждений.
  • Наполнить её сухим сырым белым рисом.
  • Во время наполнения сосредоточиться на пожеланиях финансовой стабильности, достатка и благополучия семьи.
  • Поставить емкость у входной двери или в юго-восточной части дома.
  • Убедиться, что вокруг нее достаточно свободного места и нет лишних вещей.
  • Периодически проверяйте состояние крупы и заменяйте её, если рис отвлагожился, изменил цвет или испортился.

Почему важно следить за чистотой риса

В рамках этой практики стакан с зерном должен оставаться чистым. Если рис отвлажняется или меняет вид, его рекомендуют заменить свежим. Емкость также нужно регулярно очищать, чтобы на ней не скапливались пыль и грязь.

Ритуал со стаканом риса не гарантирует финансового роста или появления новых возможностей. Его воспринимают прежде всего как символический жест, помогающий сосредоточиться на желаниях и целях семьи. В то же время поддержание порядка у входа делает пространство уютнее и приятнее для повседневного использования.

Читайте также:

Об источнике: Maison & Travaux

Maison & Travaux - французский ежемесячный журнал и онлайн-портал, основанный в 1968 году, специализирующийся на строительстве, ремонте, обустройстве жилья, дизайне интерьеров и практических бытовых советах. Издание принадлежит медиагруппе Reworld Media и является одним из самых популярных ресурсов во Франции по тематике домашнего хозяйства и DIY, освещая вопросы энергоэффективности, экологических решений, ухода за домом и полезных лайфхаков.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
приметы интересные новости Фэншуй жизнь
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Путин выдвигает новые территориальные требования к Украине: речь не только о Донбассе

Путин выдвигает новые территориальные требования к Украине: речь не только о Донбассе

20:49Война
Трамп может пойти на новые уступки Путину: в NYT раскрыли подробности

Трамп может пойти на новые уступки Путину: в NYT раскрыли подробности

20:37Мир
"Время войны истекло": Зеленский обратился к Путину и анонсировал новые шаги

"Время войны истекло": Зеленский обратился к Путину и анонсировал новые шаги

19:44Война
Реклама

Популярное

Ещё
Доллар, евро и злотый стремительно полетели вниз: новый курс валют на 9 ноября

Доллар, евро и злотый стремительно полетели вниз: новый курс валют на 9 ноября

"Нетрадиционная ориентация": Зибров удивил признаниями о личной жизни

"Нетрадиционная ориентация": Зибров удивил признаниями о личной жизни

"Цель — не цифры": Alyona Alyona поразила похудением после операции

"Цель — не цифры": Alyona Alyona поразила похудением после операции

Китайский гороскоп на завтра, 7 ноября: Крысам - обновки, Свиньям - идеалы

Китайский гороскоп на завтра, 7 ноября: Крысам - обновки, Свиньям - идеалы

Как сушить одежду в комнате в холодное время года — лайфхак от норвежцев

Как сушить одежду в комнате в холодное время года — лайфхак от норвежцев

Последние новости

20:55

Новая база для ударов по Украине: десятки БПЛА РФ готовят к массированным атакам

20:51

Удача сама находит их: три знака зодиака, для которых наступил особый период

20:49

Путин выдвигает новые территориальные требования к Украине: речь не только о Донбассе

20:42

Как утеплить окна без лишних затрат — в этом поможет вещь, которая есть почти в каждом доме

20:37

Трамп может пойти на новые уступки Путину: в NYT раскрыли подробности

Личный провал Трампа: Фесенко — о рисках импичмента и новом после Украины в СШАЛичный провал Трампа: Фесенко — о рисках импичмента и новом после Украины в США
20:25

Обычную фольгу кладут в морозильник не просто так — в чём же хитрость

20:01

Зачем в ноябре выставляют рис у входа — что он символизирует

19:50

Не стоит сжигать опавшие листья: как превратить их в "черное золото" для огорода

19:47

Пуговицы из бабушкиной шкатулки могут стоить целое состояние: раскрыт тайный знак

Реклама
19:44

"Время войны истекло": Зеленский обратился к Путину и анонсировал новые шаги

19:42

Зачем кладут грязные кухонные полотенца в микроволновую печь — необычный метод

19:26

Чайно-гибридные розы не замерзнут: как защитить кусты от сильных морозов

19:14

Как защитить технику от скачков напряжения — устройство для домашней сети

19:10

Технофашисты Вэнса и Маска выгодны Кремлю: Эйдман о расколе республиканцевмнение

18:51

Мерц обсудил с Трампом войну в Украине: какую общую позицию согласовали лидеры

18:51

Два похожих растения, но совершенно разные плоды: какую айву посадить на участкеВидео

18:44

Пауки боятся резких запахов — какие ароматы помогают их отпугнуть

18:42

"Эти переговоры — не последние": Буданов оценил шансы на прорыв в Абу-Даби

18:41

Свет будут отключать не всем: "Укрэнерго" предупредило об ограничениях 7 ноября

18:22

Черная, белая или красная нить на руке — о чем говорит ее цвет

Реклама
18:21

Трамп анонсировал "масштабную сделку" по Украине: в Кремле впервые отреагировали

18:13

Что на самом деле означает буква E на механической коробке передач: ответ удивит многих

17:54

Коробка передач подает сигнал перед поломкой — многие водители его игнорируют

17:45

Белое полотенце на зеркале автомобиля: какой сигнал подает водитель

17:36

Как выбрать стильный и теплый пуховик: 7 советов стилиста на зиму 2027Видео

17:30

Olympic Dreams в США: прием в Майами и 8 медалей на Panamerican Open/Cup

17:29

Что покупать на Черную пятницу: самые выгодные и интересные категории новости компании

17:24

Гороскоп на неделю с 9 по 15 ноября: Тельцам — выбор, Рыбам — новые возможности

17:15

Садоводам советуют просверлить отверстие в пне и накрыть его — для чего

17:05

Традиционный ламинат теряет популярность: на какую альтернативу массово переходят поляки

17:00

Не уксус и не лимон: что добавить в борщ для насыщенного красного цвета

16:47

Россия готовит удар по Киеву и еще трем областям: мониторы предупредили об угрозе

16:39

Железняк, Шабунин и Ткач пытаются влиять на кадровые решения государства, – Загородний

16:37

Почему нельзя заливать кофе кипятком: один простой шаг сделает его вкуснееВидео

16:36

Зачем бросать зажженную спичку в унитаз: неожиданная причина старого трюка

16:11

Любовь после "Холостяка": с кем создали семьи победительницы шоу

16:07

Доллар, евро и злотый стремительно полетели вниз: новый курс валют на 9 ноября

15:47

"Это была ошибка": Маск распространил сообщение о решении SpaceX дать Украине Starlink

15:42

Что Украина предложит России на переговорах в Абу-Даби: в ОП раскрыли позицию Киева

15:38

РФ перебросила тысячную группировку в Олешки: ВСУ приготовились к наступлению врага

Реклама
15:24

Триумф Сергея Белашова: как "Украинский капитал" разнес конкурентов и забрал главные награды года актуально

15:16

Как сделать рукомойник из пластиковой бутылки: лайфхак при отключении воды

15:04

Страны Запада могут ударить по России при одном условии - подробности от Forbes

15:00

"Мошенники объединяются": решение о передаче фонду Стерненко почти 57 млн грн вызвало критику в соцсетях

14:56

Где в Украине сейчас самая сложная ситуация со светом: Зеленский назвал город

14:30

Провал Трампа на выборах: Золотарев – о последствиях для Украины и ядерном ударе по Ирану

14:22

"Цель — не цифры": Alyona Alyona поразила похудением после операции

14:18

Мороз до -6°С, снег и гололед: синоптики предупредили о резком похолодании

13:57

Импичмент, суды и громкие разоблачения: что ждёт Трампа после провала на выборах

13:45

Как сушить одежду в комнате в холодное время года — лайфхак от норвежцев

Новости Украины
ПолитикаОтключения светаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизация
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Новости шоу бизнеса
София РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотап
Лайфхаки и хитрости
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о сале
Экономика
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Регионы
Новости ЛьвоваНовости ХарьковаНовости ДнепраНовости ПолтавыНовости ТернополяНовости СумНовости ЖитомираНовости ЧеркассыНовости ОдессыНовости РовноНовости Запорожья
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять