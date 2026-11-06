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Традиционный ламинат теряет популярность: на какую альтернативу массово переходят поляки

Дарья Пшеничник
6 ноября 2026, 17:05
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Главный аргумент в пользу винила - устойчивость к влаге, однако и он не является неуничтожимым.

Пол, ламинат, винил
Почему виниловые панели вытесняют привычный ламинат / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

видео дня
  • Чем виниловые панели отличаются от ламината
  • В каких комнатах винил оправдывает себя лучше всего
  • Что проверить перед покупкой винилового пола

Ламинат в польских домах всё чаще уступает место виниловым панелям, и главная причина - лучшая устойчивость винила к воде. На вид оба покрытия почти одинаковы, однако отличаются строением: сердцевина ламината состоит из прессованных древесных волокон, а виниловые панели изготавливают преимущественно из ПВХ, и они имеют многослойную конструкцию, сообщает Deccoria.

Разница между материалами становится очевидной, как только на пол что-то проливается. Для деревянного покрытия такая ситуация может обернуться необратимыми повреждениями.

"Ламинат не любит таких неожиданностей - влага может проникнуть в его сердцевину, вызывая набухание и деформацию краев", - пишет издание.

Винил в таких условиях ведет себя гораздо надежнее, поэтому его считают более практичным выбором для кухни, прихожей и других помещений, где пол регулярно контактирует с влагой. Впрочем, водостойкость зависит от конкретного продукта: перед покупкой следует проверить его назначение и рекомендации производителя. Важны также способ укладки и надлежащая подготовка основания.

Чем винил привлекает покупателей

Помимо устойчивости к воде, виниловые панели отличаются долговечностью. Качественные модели выдерживают интенсивную эксплуатацию и истирание, что особенно важно для коридоров и гостиных, по которым ежедневно проходит много людей. Многослойная конструкция с защитным слоем помогает уберечь поверхность от следов повседневного использования.

В то же время это покрытие не является неуязвимым. По данным издания, тяжелая мебель, острые предметы или колесики кресел способны оставить заметные следы, поэтому при выборе стоит обращать внимание на параметры конкретной модели.

Среди других плюсов - простота ухода: для ежедневной уборки обычно достаточно швабры или слегка влажной тряпки и средства, рекомендованного производителем.

Как правильно мыть пол
Как правильно мыть пол / Инфографика: Главред

Виниловый пол приятнее на ощупь и лучше приглушает звук шагов, чем классический ламинат. Он также может имитировать дерево, камень, бетон или мрамор, а в зависимости от модели его укладывают на замок-клик или приклеивают к основанию.

Покрытие хорошо сочетается и с системой теплого пола, если выбранная модель для этого предназначена. Благодаря тонкой конструкции тепло передается эффективно, а сама поверхность не кажется такой холодной, как керамическая плитка.

На что обратить внимание перед покупкой

Ключевые параметры при выборе - класс использования и износостойкость изнашиваемого слоя. Для тихой спальни подойдет одна модель, для прихожей с постоянной нагрузкой - совсем другая. Правильно подобранные панели не должны быстро терять привлекательный вид.

Не менее важна и основа под покрытием. Стяжка должна быть сухой, устойчивой и ровной, ведь любые перепады со временем скажутся на состоянии панелей.

"Сам по себе красивый узор и привлекательная цена - это мало: перед покупкой нужно ещё проверить, подходит ли выбранная модель к помещению и условиям, в которых её будут эксплуатировать", - отмечает Deccoria.

Смотрите видео о том, что такое виниловый пол:

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Об источнике: Deccoria

Deccoria.pl - крупный польский интернет-портал о доме, саде и интерьере, который предлагает практические советы, идеи и вдохновение для обустройства пространства. На сайте публикуются материалы о садоводстве, уходе за растениями, ремонте, дизайне интерьеров и бытовых лайфхаках.

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