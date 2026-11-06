Смертельный удар по Украине: Россия цинично атаковала три области, есть жертва

Украинские военные по-прежнему отражают вражескую атаку, а спасатели работают на местах попаданий.

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Оккупанты атаковали Украину более 200 воздушными целями / Коллаж: Главред, фото: t.me/dnipropetrovskaODA

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Россия ночью запустила по Украине сотни беспилотников

В результате вражеских ударов пострадали люди

Повреждения и пожары после атак РФ зафиксированы в трёх областях

В ночь на 6 ноября страна-агрессор Россия атаковала Украину 227 беспилотниками. По состоянию на 08:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 196 вражеских БПЛА.

Как сообщили в Воздушных силах ВСУ, около 15 ударных беспилотников все еще находятся в воздухе, боевые действия продолжаются. В то же время уже зафиксированы попадания средств воздушного нападения противника в 14 точках, а также падение обломков сбитых беспилотников в 8 точках.

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Статистика Воздушных Сил за 6 ноября / фото: t.me/kpszsu

Атака на Киевскую область

Глава Киевской областной государственной администрации Тимур Ткаченко сообщил, что в результате ночной вражеской атаки на Киевскую область в Бориспольском районе пострадали три человека.

"Произошел пожар в частном жилом доме и хозяйственной постройке. Оба здания полностью уничтожены. Трое местных жителей получили травмы. Двое из них перенесли острую стрессовую реакцию, еще один человек - черепно-мозговую травму и ссадины конечностей. Всем оказали необходимую медицинскую помощь на месте. Госпитализация не потребовалась", - добавил он.

Реактивный "Шахед" / Инфографика: Главред

В Белоцерковском и Обуховском районах повреждены объекты энергетической инфраструктуры. Также в Обуховском районе взрывной волной повреждены окна в учебном корпусе и общежитии учебного заведения.

Атака на Ровенскую область

В результате утреннего нападения на Ровенскую область в одном из сел Сарненского района погиб мужчина. Об этом сообщил глава Ровенской областной государственной администрации Александр Коваль.

"Кроме того, по предварительной информации, были повреждены дом и грузовик. Представители соответствующих служб работают на месте происшествия. Мои соболезнования родным погибшего", - отметил Коваль.

Атака на Днепропетровскую область

Глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа заявил, что россияне нанесли удар по Каменскому. Там поврежден спортивный комплекс, возник пожар.

"Пострадала 60-летняя женщина. У неё острая реакция на стресс", - сообщил Ганжа.

Зачем РФ усиливает удары по Украине - мнение аналитиков

Главред писал, что, по данным аналитиков ISW, Россия продолжает зимнюю кампанию ударов по Украине, целенаправленно атакуя критически важную инфраструктуру. Это приводит к значительным разрушениям, усиливает давление на украинскую экономику и создает все большие трудности для населения.

Оккупанты сосредотачиваются на системно важных подстанциях и небольших энергетических объектах, повреждение которых напрямую влияет на распределение электроэнергии.

Удары РФ по Украине - последние новости

Напомним, Главред писал, что 5 ноября российская армия нанесла удар по Виннице с помощью беспилотников. В городе после попадания произошел масштабный пожар и поднялся огромный столб черного дыма.

Накануне, в ночь на 5 ноября, россияне атаковали Днепр ударными беспилотниками. По меньшей мере трое человек получили ранения, а на объектах критической инфраструктуры вспыхнули пожары.

Ранее, в ночь на 4 ноября, Россия атаковала Украину ударными беспилотниками. В Тернопольском районе был поврежден объект энергетической инфраструктуры, а в Днепропетровской области - предприятие.

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О персоне: Александр Ганжа Александр Ганжа - украинский политик, глава Днепропетровской областной государственной администрации, генерал полиции 3-го ранга, пишет Википедия.

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