Украина обсудила с США и НАТО гарантии безопасности: Умеров раскрыл детали

Главное из заявления Умерова:
- Гарантии должны быть системой, а не политической декларацией
- Партнеры обсудили роль США в обеспечении безопасности Украины
- Детали и дальнейшие шаги будут объявлены позже
В Брюсселе состоялись переговоры о гарантиях безопасности для Украины. Также участники встречи обсудили новую стратегию безопасности Европы. Об этом 5 ноября заявил глава Службы внешней разведки Украины Рустем Умеров.
"Главная тема сегодняшних встреч в Брюсселе - гарантии безопасности для Украины. Вместе с представителями Франции, Великобритании, Германии, США и НАТО мы обсудили, какими должны быть гарантии для Украины со стороны Соединенных Штатов и других партнеров, а также новую стратегию европейской безопасности", - подчеркнул он.видео дня
По его словам, работа над этим направлением продолжается. Он также добавил, что подробности и дальнейшие шаги станут известны позже.
"Для Украины важно, чтобы гарантии безопасности были не политической декларацией, а реально работающей системой", - подчеркнул Умеров.
Готов ли Путин завершить войну
Политолог Петр Олещук считает, что Россия может возобновить трехсторонние переговоры с США и Украиной в ноябре, однако это не будет означать реального продвижения к завершению войны.
По его мнению, российский диктатор Владимир Путин использует встречи, чтобы продемонстрировать американскому лидеру якобы результаты дипломатических усилий.
"Это - своеобразный подарок от Путина Трампу: мол, если тебе нужно продемонстрировать определенный прогресс в процессе урегулирования, я подарую тебе очередную встречу", - отметил он.
Война в Украине - последние новости
Как сообщал Главред, президент Владимир Зеленский говорил, что переход обеих палат Конгресса США под контроль Демократической партии может стать положительным фактором для Украины. Усиление военной и финансовой помощи со стороны Вашингтона способно оказать влияние на Кремль и приблизить мирные переговоры.
Федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер убежден, что Пекин не заинтересован в проведении трехстороннего саммита с участием России, Соединенных Штатов Америки и Китая для обсуждения войны РФ против Украины.
Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина и Россия приближаются к заключению соглашения о прекращении войны. По его словам, ранее он не делал таких заявлений, однако теперь считает, что стороны близки к достижению договоренности.
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О персоне: Петр Олещук
Петр Олещук - политолог, преподаватель Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. Родился в Припяти в 1983 году. В 2006 году окончил философский факультет университета имени Шевченко. Автор более 30 научных работ по политологии, пишет my.ua.
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