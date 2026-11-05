Украина обсудила с США и НАТО гарантии безопасности: Умеров раскрыл детали

Консультации с Францией, Великобританией, Германией, США и НАТО продолжаются.

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Умеров раскрыл подробности переговоров в Брюсселе / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, УНИАН

Главное из заявления Умерова:

Гарантии должны быть системой, а не политической декларацией

Партнеры обсудили роль США в обеспечении безопасности Украины

Детали и дальнейшие шаги будут объявлены позже

В Брюсселе состоялись переговоры о гарантиях безопасности для Украины. Также участники встречи обсудили новую стратегию безопасности Европы. Об этом 5 ноября заявил глава Службы внешней разведки Украины Рустем Умеров.

"Главная тема сегодняшних встреч в Брюсселе - гарантии безопасности для Украины. Вместе с представителями Франции, Великобритании, Германии, США и НАТО мы обсудили, какими должны быть гарантии для Украины со стороны Соединенных Штатов и других партнеров, а также новую стратегию европейской безопасности", - подчеркнул он. видео дня

По его словам, работа над этим направлением продолжается. Он также добавил, что подробности и дальнейшие шаги станут известны позже.

"Для Украины важно, чтобы гарантии безопасности были не политической декларацией, а реально работающей системой", - подчеркнул Умеров.

Готов ли Путин завершить войну

Политолог Петр Олещук считает, что Россия может возобновить трехсторонние переговоры с США и Украиной в ноябре, однако это не будет означать реального продвижения к завершению войны.

По его мнению, российский диктатор Владимир Путин использует встречи, чтобы продемонстрировать американскому лидеру якобы результаты дипломатических усилий.

"Это - своеобразный подарок от Путина Трампу: мол, если тебе нужно продемонстрировать определенный прогресс в процессе урегулирования, я подарую тебе очередную встречу", - отметил он.

Война в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, президент Владимир Зеленский говорил, что переход обеих палат Конгресса США под контроль Демократической партии может стать положительным фактором для Украины. Усиление военной и финансовой помощи со стороны Вашингтона способно оказать влияние на Кремль и приблизить мирные переговоры.

Федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер убежден, что Пекин не заинтересован в проведении трехстороннего саммита с участием России, Соединенных Штатов Америки и Китая для обсуждения войны РФ против Украины.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина и Россия приближаются к заключению соглашения о прекращении войны. По его словам, ранее он не делал таких заявлений, однако теперь считает, что стороны близки к достижению договоренности.

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О персоне: Петр Олещук Петр Олещук - политолог, преподаватель Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. Родился в Припяти в 1983 году. В 2006 году окончил философский факультет университета имени Шевченко. Автор более 30 научных работ по политологии, пишет my.ua.

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