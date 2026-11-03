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Зеленский назвал условие прекращения войны: какую роль должен сыграть Трамп

Юрий Берендий
3 ноября 2026, 19:58
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Президент призвал Европу и прежде всего Германию брать больше ответственности, ведь роль США в мировой безопасности может еще уменьшиться.
Зеленский назвал условие прекращения войны: какую роль должен сыграть Трамп
Зеленский объяснил, как Трамп может ускорить окончание войны / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, скриншот из видео

Кратко:

  • Зеленский напомнил о словах о конце Америки как гаранта мира
  • Роль США в мировой безопасности может стать ещё меньше
  • Без Германии усилить роль Европы невозможно, считает президент

Президент США Дональд Трамп должен усилить давление на Владимира Путина, чтобы приблизить окончание войны в Украине. Российский диктатор не воспринимает обычный дипломатический диалог, поэтому для достижения результата нужны более решительные действия Вашингтона. В то же время Европа должна готовиться к большей ответственности за собственную безопасность из-за возможного сокращения роли США в мире. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский 3 ноября во время выступления на Берлинской конференции по безопасности.

Какую роль Трамп должен сыграть в завершении войны

"Я думаю, что президент Трамп имеет влияние на Путина. Но я считаю, что Путин не понимает такого формата диалога. Ему нравится давление и решительные меры, и именно такой язык он понимает. Поэтому иногда нам нужно говорить с ним на его языке", - заявил Зеленский.

видео дня

Глава государства также выразил надежду, что после промежуточных выборов в США Дональд Трамп больше сосредоточится на поиске путей прекращения российско-украинской войны.

Отдельно Зеленский подчеркнул необходимость участия европейских государств в дипломатическом процессе. Он отметил, что вопросы будущего Украины и континентальной безопасности нельзя решать без непосредственного участия Киева и европейских партнеров.

"Никто не может говорить об Украине без Украины, так же как нельзя говорить о безопасности в Европе без Европы", - резюмировал президент.

Почему Европа может остаться без привычных гарантий США

Еще одной темой выступления стало изменение международной системы безопасности. Зеленский обратил внимание на то, что на протяжении десятилетий многие государства полагались на американскую военную и политическую поддержку, однако теперь Вашингтон может в большей степени сосредоточиться на собственных интересах.

"Возможно, Америка не выйдет из своих действующих союзов. Возможно, она все еще будет оставаться где-то рядом. Но это все равно может быть Америка, которая гораздо больше сосредоточена на себе. Америка, которая гораздо меньше задумывается о том, что без нее другие могут лишиться своей безопасности", - сказал Зеленский.

Президент также привёл заявление, прозвучавшее в регионе Персидского залива и отражающее изменение отношения к американским гарантиям.

"Позвольте напомнить вам одно заявление: „Америки, которая на протяжении последних 80 лет была гарантом мира в мире, больше нет". Эти слова прозвучали в регионе Персидского залива, и это делает их особенно показательными", - отметил глава государства.

По словам Зеленского, даже страны, которые ранее рассчитывали на американскую защиту, теперь вынуждены искать способы предотвратить новую масштабную войну. Он также обратил внимание на смену приоритетов нового поколения американцев, среди которых укрепляется убеждение, что США не обязательно должны участвовать в решении глобальных проблем.

В таких условиях европейским государствам придется пересмотреть свою роль в международной политике. Особое значение для будущей безопасности континента Зеленский отвёл Германии.

"Роль Соединенных Штатов в мире может стать еще меньше. Поэтому роль Европы в мире должна стать еще больше. И без Германии это невозможно", - подчеркнул президент.

Зеленский предупредил Европу о военных планах России

Отдельно глава государства призвал европейских партнеров оценить масштабы российского военного строительства за последние годы. По его мнению, созданная инфраструктура не может быть предназначена исключительно для войны против Украины.

"Посмотрите на военную инфраструктуру, которую Россия развивала в последние годы. Неужели все это только для Украины? Это слишком много, чтобы быть предназначенным лишь для одной страны - для Украины", - подчеркнул Зеленский.

Президент также обратил внимание на необходимость совместного развития европейских технологий, имеющих стратегическое значение для обороны. В частности, речь идет о спутниковых системах связи, способных обеспечивать независимость государств от внешних поставщиков.

По его словам, отдельные страны, в частности Германия, уже работают над собственными аналогами Starlink. Однако важным остается не только создание таких систем, но и контроль над ними - в частности, возможность самостоятельно определять, кто будет иметь право их активировать или отключать.

Starlink
Starlink / Инфографика: Главред

"Безопасность - это действительно общий интерес Европы", - подчеркнул президент.

Зеленский убежден, что ни одно европейское государство не сможет самостоятельно гарантировать защиту спутниковой инфраструктуры и космических технологий. Поэтому странам континента необходимо объединять усилия в этой сфере.

Могут ли США оставить Европу один на один с Россией

Исполнительный директор Института трансформации Северной Евразии Владимир Горбач в интервью Главреду обратил внимание на то, что стратегические приоритеты Вашингтона уже сместились далеко от Европы.

"Соединённые Штаты увязли в войне в Персидском заливе. Они определили в качестве своего главного стратегического оппонента или конкурента Китайскую Народную Республику. Их геостратегические цели сосредоточены не в Европе. Штаты фактически заявили о намерениях и планах по крайней мере частично вывести свои вооруженные силы из Европы. И все это в Кремле может восприниматься как приглашение к вхождению в Европу", - пояснил эксперт.

В то же время, по мнению Горбача, техническая готовность НАТО растет, но слабым местом остаются политические решения европейских лидеров.

"Пока Европа будет оценивать реальность с позиций мирного времени, пытаться сохранить это мирное время, уклоняться от эскалации и вести себя так, будто войны нет, это будет продолжаться до какого-то очередного болевого порога - например, до попадания в гражданский объект в Европе", - подчеркнул аналитик.

Глава Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко в беседе с Главредом также прогнозировал, что Вашингтон будет постепенно дистанцироваться от украинской темы.

"Поэтому я больше склоняюсь к сценарию постепенного ухода Соединённых Штатов от украинской тематики. Для нас это плохо. Прежде всего потому, что у Трампа есть реальные возможности влиять на Путина, но он не хочет ими пользоваться", - отметил политолог.

Безопасность Европы - последние новости по теме

Как ранее сообщал Главред, США выступят посредниками на переговорах рабочего уровня между Украиной и Россией в Абу-Даби 10–11 ноября. Кроме того, на этой неделе в Брюсселе американские переговорщики обсудят с представителями Франции, Германии, Великобритании, ЕС и НАТО гарантии безопасности для Украины и архитектуру послевоенной безопасности в Европе. Также стороны должны затронуть вопрос об экономических возможностях для поддержки восстановления Украины.

В то же время Вашингтон изменил подход к условиям предоставления Киеву будущих гарантий. По данным Financial Times, США больше не будут настаивать на территориальных уступках Украины в качестве условия для таких гарантий. Параллельно Вашингтон и Москва обсуждают экономические соглашения, в частности возвращение американских компаний на российский рынок и смягчение санкций.

Тем временем в Германии готовятся к возможному столкновению с Россией. Как пишет Bild, спецподразделение KSK изменило программу подготовки бойцов с учётом возможной войны с РФ. Военные длительное время тренируются действовать в полевых условиях против противника, располагающего танками, артиллерией и беспилотниками.

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О персоне: Владимир Горбач

Владимир Горбач - украинский политический аналитик, исполнительный директор Института трансформации Северной Евразии. Эксперт по вопросам внешней и внутренней политики Украины, автор более 75 публикаций в украинских и зарубежных изданиях, в частности на тему избирательных стратегий и технологий.

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