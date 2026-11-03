Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Научные факты

То, что считалось невозможным: мощный шторм пробил радиационный барьер Земли

Дарья Пшеничник
3 ноября 2026, 14:36
google news Подпишитесь
на нас в Google
Японские учёные выяснили, что в экстремальных условиях самые опасные электроны появляются там, куда, как считалось, они не проникают.
То, что считалось невозможным: мощный шторм пробил радиационный барьер Земли
Спутник Arase зафиксировал прорыв "непроницаемого барьера" вокруг Земли / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

видео дня
  • Что случилось с "непроницаемым барьером" вокруг Земли
  • Почему волны, похожие на пение птиц, опасны для спутников
  • Как долго длилась радиационная аномалия после бури 2024 года

Геомагнитная буря мая 2024 года прорвала так называемый непроницаемый барьер в радиационных поясах Земли. Внутри этой границы электроны разогнались до энергий свыше 3 МэВ. Такую картину зафиксировал японский спутник Arase, а данные проанализировала команда Йосидзуми Миёси из Университета Нагои, сообщает WP Tech.

Результаты опубликованы в журнале Geophysical Research Letters. Открытие ставит под сомнение представления о границе, которую более десятилетия считали непреодолимой для самых энергичных частиц.

"Мы показываем, что этот барьер можно преодолеть в экстремальных условиях космической погоды", - написали авторы исследования.

Пояса Ван Аллена - это две тороидальные зоны вокруг планеты, заполненные высокоэнергетическими частицами. Ультрарелятивистские электроны опасны для аппаратов на низкой орбите и создают дополнительный радиационный риск для экипажей орбитальных станций: они способны проникать сквозь обшивку и выводить из строя электронику.

Как буря разогнала частицы внутри границы

В 2014 году зонды Van Allen Probes обнаружили чёткую границу на расстоянии примерно трёх радиусов Земли от центра планеты. Её описали как непроницаемую. Впрочем, уже в 2018 году появилось предположение, что такой эффект объясняется лишь кратковременностью геомагнитных бурь.

Буря мая 2024 года имела наивысший класс G5. Исчерпанная плазмосфера создала условия для развития специфических электромагнитных колебаний - так называемых хорус-волн (chorus waves). Свое название они получили из-за характерного звучания.

"После преобразования в звук они звучат как пение птиц", - рассказал Миёси.

На этот раз волны не рассеивали электроны, а наоборот - ускоряли их внутри якобы непроницаемой зоны.

Аномалия сохранялась месяцами

Спутник Arase, запущенный японским агентством JAXA в 2016 году, на фазе затухания бури зафиксировал рост потока электронов с энергией около 3 МэВ более чем в 5000 раз по сравнению с уровнем до события. Сначала появились частицы более низких энергий, примерно через полсуток - более высоких, а через сутки - свыше 3 МэВ. Такая последовательность свидетельствует о локальном ускорении.

Пространственное распределение потока образовало четкий максимум именно у границы, после чего распространялось как внутрь, так и наружу. Повышенные уровни сохранялись месяцами: спад фиксировали вплоть до октября 2024 года, пока очередная буря не нарушила измерения.

Для операторов орбитальных группировок и служб, следящих за состоянием околоземного пространства, полученные данные имеют прикладное значение.

"Эти знания имеют ключевое значение для оценки риска для космических аппаратов и более точных прогнозов космической погоды", - подытожил Миёси.

Важное открытие в космосе: о чем идет речь

Астрономы сообщили об обнаружении нового небесного тела за орбитой Плутона, которое может претендовать на статус карликовой планеты. Объект, получивший предварительное обозначение 2026 ED138, уже привлек внимание ученых. Первые оценки показывают, что он может входить в число крупнейших и ярчайших известных объектов, расположенных за орбитой Нептуна.

Ранее сообщалось о том, что загадочный сигнал из космоса поставил астрономов в тупик. Ученые обнаружили семь сигналов, шесть из которых удалось связать с известными галактиками.

Как сообщал Главред, астрономы зафиксировали загадочное тело рядом с Землей. Ученые считают, что синее сияние вызвано активным выбросом газов - прежде всего молекул углерода.

Вас может заинтересовать:

Об источнике: WP.pl

WP.pl (Wirtualna Polska) - один из крупнейших польских интернет-порталов, публикующий новости, аналитику и информационные материалы о событиях в Польше и мире. Портал работает с 1995 года и входит в медиагруппу Wirtualna Polska Holding. Сайт был создан польскими интернет-энтузиастами как каталог веб-страниц, который впоследствии превратился в крупный медиапортал с новостными, экономическими, технологическими и развлекательными разделами.

WP.pl является одним из самых популярных польских онлайн-ресурсов и ежемесячно охватывает миллионы пользователей. Портал публикует материалы собственной редакции, а также информацию из других источников и агентств.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
наука космос
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
В Киеве пропала вода: что произошло и когда возобновят водоснабжение

В Киеве пропала вода: что произошло и когда возобновят водоснабжение

15:57Украина
Провокацию в Борщаговке готовили заранее: Буданов раскрыл неожиданные детали

Провокацию в Борщаговке готовили заранее: Буданов раскрыл неожиданные детали

14:57Политика
В США стартовали промежуточные выборы в Конгресс — что уже известно

В США стартовали промежуточные выборы в Конгресс — что уже известно

14:25Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Как используют уксус в стиральной машине: о хитром фокусе знают единицы

Как используют уксус в стиральной машине: о хитром фокусе знают единицы

Когда Украина получит 500 ракет для Patriot из США: в Госдепе назвали сроки

Когда Украина получит 500 ракет для Patriot из США: в Госдепе назвали сроки

Можно ли держать дверцу стиралки постоянно открытой: окончательный ответ производителей

Можно ли держать дверцу стиралки постоянно открытой: окончательный ответ производителей

Как размягчить капустные листья для голубцов без кипятка и пара — лайфхак

Как размягчить капустные листья для голубцов без кипятка и пара — лайфхак

Много погибших и раненых: РФ сбросила 10 авиабомб на укрытие с людьми, что известно

Много погибших и раненых: РФ сбросила 10 авиабомб на укрытие с людьми, что известно

Последние новости

16:07

Зачем болгары наклеивают алюминиевую фольгу на стены: неожиданный лайфхак

15:57

В Киеве пропала вода: что произошло и когда возобновят водоснабжение

15:37

Для всех владельцев Android готовят важное нововведение: что изменитсяВидео

15:24

Гороскоп на завтра, 4 ноября: Весам — успех, Водолеям — недоразумения

14:57

Провокацию в Борщаговке готовили заранее: Буданов раскрыл неожиданные детали

Их уничтожила Россия: города, которых больше нет (лонгрид)Их уничтожила Россия: города, которых больше нет (лонгрид)
14:56

Юрий Горбунов полностью поседел — как сейчас выглядит ведущий

14:36

То, что считалось невозможным: мощный шторм пробил радиационный барьер Земли

14:25

В США стартовали промежуточные выборы в Конгресс — что уже известно

13:38

58 подписей, общие доноры и гранты на миллионы: кто на самом деле требует принятия Антикоррупционной стратегии

Реклама
13:23

"Скрываться не буду": Фединчик сделал заявление о новых отношениях

13:18

Когда ударят морозы в Украине: синоптик назвала даты резкой смены погоды

13:17

Украина может противостоять баллистике РФ без "Patriot": Зеленский раскрыл план

12:32

"Обновление": Ольга Сумская сменила имидж и получила важную наградуВидео

11:41

Успеть до первых морозов: какие работы нужно сделать в саду в ноябре

11:35

Почему стоит есть бананы вечером перед сном: эксперты назвали 6 важных причин

11:30

Китайский гороскоп на завтра, 4 ноября: Петухам - смех, Обезьянам - перемены

10:43

Всё готово. Министр восстановления Калашник в отчёте депутатам выдал чужие наработки за свои — СМИ

10:43

РФ атаковала Украину в день выборов в США: Зеленский обратился к ВашингтонуФото

10:36

"Живут в трех разных странах": Егорова рассказала, чем занимаются дети Кличко

10:29

В РФ назвали цели ночного удара по Украине: в список вошли ТЭС и порты

Реклама
10:06

РФ запустила "Цирконы", "Искандеры" и почти 300 дронов, есть "прилеты": детали атакиФото

09:57

"Ни о чем не жалею": звезда "Квартала 95" раскрыла причину ухода из шоу

09:30

Россия сбросила авиабомбу на больницу в Харькове: пострадали 73 человекаФото

09:19

США готовят запрос к НАТО по оружию для Украины: в Bloomberg раскрыли подробности

08:39

Массированная атака РФ на Днепр: оккупанты ударили по домам и инфраструктуреФото

08:13

Дроны атаковали один из крупнейших НПЗ России: на заводе вспыхнул масштабный пожарВидео

07:32

РФ ударила баллистикой и гиперзвуковыми ракетами по ключевым ТЭС: что известно

06:51

Ракета попала в больницу в Харькове: много пострадавших, эвакуируют 200 пациентов

05:55

"У моего мужа должен быть самолет": пьяная Волочкова публично опозорилась

05:31

Зачем немцы осенью держат в машине разрезанную картошку: ответ может удивить

04:50

Наконец-то смогут выдохнуть: каким китайским знакам зодиака улыбнется судьба

04:09

Цвет кожуры может "обмануть": как выбрать спелые и сладкие бананы

03:24

Нужно ли оставлять дверцу стиральной машины открытой после стирки: ответ удивит

02:01

Переговоры Украины, США и РФ: у Трампа назвали главную цель встречи

01:27

Как выглядеть моложе без сложной укладки: лучшие стрижки после 50Видео

00:47

Беспорядки со стрельбой под Киевом: всплыли новые скандальные детали

02 ноября, понедельник
23:40

Как используют уксус в стиральной машине: о хитром фокусе знают единицыВидео

23:21

Водители вспоминают слишком поздно: как часто следует менять свечи зажиганияВидео

22:46

На Солнце произошло четыре вспышки: будут ли магнитные бури в первые дни ноября

22:30

Четверо детей остались без отцов: удар РФ унес жизни двух спасателей

Реклама
22:05

Буданов прибыл на место событий в Петропавловской Борщаговке - первые детали

21:35

Борта Ту уже в воздухе: РФ готовит новый массированный обстрел, что известно

21:08

Украинцев предупредили о росте цен на АЗС: когда ждать подорожания

20:53

Дочь Анджелины Джоли нанесла Брэду Питту новый удар

20:42

Свитер больше не будет "кусаться": что нужно добавить в воду во время стиркиВидео

20:42

Чем посыпать яйца с жидким желтком, чтобы они получились как в ресторане

20:36

Секрет алюминиевой фольги, о котором мало кто знает: какой стороной использоватьВидео

20:23

Более 12 часов без света: в Украине будут более строгие графики отключений

20:15

Расторгуев участвовал в пытках, Кудрявцева бралась за автомат: кто из звезд РФ ненавидит Украину больше всех

19:58

Как назвать сына, родившегося в ноябре: красивые имена с особым значением

Новости Украины
МобилизацияПолитикаОтключения светаТелеграм новости УкраиныПенсии в Украине
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделю
Регионы
Новости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ХарьковаНовости ОдессыНовости ПолтавыНовости СумНовости Черкассы
Экономика
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Новости шоу бизнеса
Ольга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия Ротару
Лайфхаки и хитрости
АвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборка
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять