То, что считалось невозможным: мощный шторм пробил радиационный барьер Земли

Японские учёные выяснили, что в экстремальных условиях самые опасные электроны появляются там, куда, как считалось, они не проникают.

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Спутник Arase зафиксировал прорыв "непроницаемого барьера" вокруг Земли / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

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Что случилось с "непроницаемым барьером" вокруг Земли

Почему волны, похожие на пение птиц, опасны для спутников

Как долго длилась радиационная аномалия после бури 2024 года

Геомагнитная буря мая 2024 года прорвала так называемый непроницаемый барьер в радиационных поясах Земли. Внутри этой границы электроны разогнались до энергий свыше 3 МэВ. Такую картину зафиксировал японский спутник Arase, а данные проанализировала команда Йосидзуми Миёси из Университета Нагои, сообщает WP Tech.

Результаты опубликованы в журнале Geophysical Research Letters. Открытие ставит под сомнение представления о границе, которую более десятилетия считали непреодолимой для самых энергичных частиц.

"Мы показываем, что этот барьер можно преодолеть в экстремальных условиях космической погоды", - написали авторы исследования.

Пояса Ван Аллена - это две тороидальные зоны вокруг планеты, заполненные высокоэнергетическими частицами. Ультрарелятивистские электроны опасны для аппаратов на низкой орбите и создают дополнительный радиационный риск для экипажей орбитальных станций: они способны проникать сквозь обшивку и выводить из строя электронику.

Как буря разогнала частицы внутри границы

В 2014 году зонды Van Allen Probes обнаружили чёткую границу на расстоянии примерно трёх радиусов Земли от центра планеты. Её описали как непроницаемую. Впрочем, уже в 2018 году появилось предположение, что такой эффект объясняется лишь кратковременностью геомагнитных бурь.

Буря мая 2024 года имела наивысший класс G5. Исчерпанная плазмосфера создала условия для развития специфических электромагнитных колебаний - так называемых хорус-волн (chorus waves). Свое название они получили из-за характерного звучания.

"После преобразования в звук они звучат как пение птиц", - рассказал Миёси.

На этот раз волны не рассеивали электроны, а наоборот - ускоряли их внутри якобы непроницаемой зоны.

Аномалия сохранялась месяцами

Спутник Arase, запущенный японским агентством JAXA в 2016 году, на фазе затухания бури зафиксировал рост потока электронов с энергией около 3 МэВ более чем в 5000 раз по сравнению с уровнем до события. Сначала появились частицы более низких энергий, примерно через полсуток - более высоких, а через сутки - свыше 3 МэВ. Такая последовательность свидетельствует о локальном ускорении.

Пространственное распределение потока образовало четкий максимум именно у границы, после чего распространялось как внутрь, так и наружу. Повышенные уровни сохранялись месяцами: спад фиксировали вплоть до октября 2024 года, пока очередная буря не нарушила измерения.

Для операторов орбитальных группировок и служб, следящих за состоянием околоземного пространства, полученные данные имеют прикладное значение.

"Эти знания имеют ключевое значение для оценки риска для космических аппаратов и более точных прогнозов космической погоды", - подытожил Миёси.

Важное открытие в космосе: о чем идет речь

Астрономы сообщили об обнаружении нового небесного тела за орбитой Плутона, которое может претендовать на статус карликовой планеты. Объект, получивший предварительное обозначение 2026 ED138, уже привлек внимание ученых. Первые оценки показывают, что он может входить в число крупнейших и ярчайших известных объектов, расположенных за орбитой Нептуна.

Ранее сообщалось о том, что загадочный сигнал из космоса поставил астрономов в тупик. Ученые обнаружили семь сигналов, шесть из которых удалось связать с известными галактиками.

Как сообщал Главред, астрономы зафиксировали загадочное тело рядом с Землей. Ученые считают, что синее сияние вызвано активным выбросом газов - прежде всего молекул углерода.

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