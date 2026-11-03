Зачем немцы осенью держат в машине разрезанную картошку: ответ может удивить

Крахмальная пленка заставляет воду стекать с зеркала, но для лобового стекла этот метод не подходит.

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Недорогой способ спасти зеркала во время дождя / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Вы узнаете:

Как картофель помогает автомобильным зеркалам в дождь

Почему его не стоит наносить на лобовое стекло

Что советует ADAC против запотевших стекол

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Немецкие водители осенью натирают зеркала заднего вида разрезанной пополам картошкой, чтобы во время дождя капли не искажали отражение. Этот дешевый способ в последнее время набирает популярность на автомобильных порталах Германии, сообщает Kertészkedj.

Проблема особенно заметна осенними вечерами, когда рано темнеет. Капли на зеркале действуют как крошечные линзы и рассеивают свет фар автомобилей сзади. Из-за этого перед перестроением водитель видит лишь размытые пятна.

Секрет заключается в крахмале, содержащемся в картофельном соке. Он оставляет на поверхности тонкую пленку, благодаря чему вода не распадается на капли, а стекает сплошным слоем, и отражение меньше искажается. Научных измерений этого эффекта издание не нашло, все отзывы основаны на личном опыте водителей.

Действие средства временное. По данным немецкого портала Giga, продолжительность эффекта зависит от погоды, а когда на зеркале снова появляются капли, процедуру придется повторить.

Сначала зеркало следует очистить и высушить, а затем тщательно натереть всю поверхность срезом картофелины. Сразу после этого стекло может быть немного мутным, однако после высыхания оно становится прозрачным.

Почему этот трюк не подходит для лобового стекла

Авторы материала советуют не распространять этот эксперимент на все автомобили.

"Для зеркала заднего вида это ещё сойдёт, для лобового стекла, по нашему мнению, нет. Стеклоочиститель может размазать крахмальный слой, а ночью, в свете встречных фар, полосатое стекло хуже, чем несколько капель дождя", - отмечает издание.

Для лобового стекла лучше подходят магазинные водоотталкивающие покрытия, разработанные именно для использования вместе со стеклоочистителями. Не поможет картофель и в том случае, когда окна запотевают изнутри. В таком случае влага конденсируется из влажного воздуха в салоне, и внешняя пленка на это не влияет.

Подобные интернет-лайфхаки скептически оценивают и специалисты немецкого автоклуба ADAC. Один из экспертов организации прокомментировал популярный в соцсетях совет класть на панель носок с кошачьим наполнителем.

"Ничего не стоит", - так охарактеризовал этот метод эксперт ADAC.

Что советует ADAC против запотевших стекол

Вместо этого автоклуб предлагает несколько проверенных шагов, которые особенно актуальны осенью и зимой:

включить вентилятор на максимальную скорость, выставить самую высокую температуру и направить поток воздуха на лобовое стекло. В большинстве автомобилей это делает одна кнопка обдува стекла;

при наличии включить подогрев лобового стекла;

в холодную сухую погоду ненадолго приоткрыть окно, чтобы проветрить салон. В дождь и туман это не поможет;

поддерживать чистоту стекла изнутри, ведь грязное окно запотевает быстрее;

не оставлять в машине мокрый зонт или куртку;

заменить текстильные коврики на резиновые, из которых можно вылить воду;

убирать листья из щели между лобовым стеклом и капотом, так как они могут забить водоотвод;

если стекло упорно запотевает снова, проверить, не скопилась ли вода под ковриками и в нише запасного колеса.

Как сделать чтобы не запотевало стекло в автомобиле / Инфографика: Главред

Тем, кто решит возить с собой половинку картофелины, стоит помнить о её недолговечности. Уже через несколько дней срез потемнеет и размякнет, поэтому клубень придётся выбросить.

Смотрите видео проверки лайфхака с сырым картофелем:

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Об источнике: Kerteszkedj.hu Kerteszkedj.hu - это венгерский тематический веб-портал, посвящённый садоводству, огородничеству и уходу за растениями. Издание публикует практические советы для садоводов-любителей и домовладельцев, охватывая темы выращивания овощей и фруктов, ухода за комнатными и балконными растениями, борьбы с вредителями, экологичного ведения хозяйства и кулинарных рецептов из собственного урожая. Ресурс принадлежит медиакомпании MeMedia Media Group Kft. и служит популярным источником бытовых и аграрных лайфхаков для венгроязычной аудитории.

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